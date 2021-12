Al doblar de la esquina

Conversando Acerca De:

La frase que encabeza la columna de hoy suele ser utilizada para indicarnos algo próximo.

¿Qué es lo próximo que resulta relevante, además de los días festivos y que no concluyen, ya que nos queda el día de los inocentes – el 28 – (¡cuidado con las bromas!, que en ocasiones algunas suelen ser exageradas y molestas), el 31 de diciembre, donde complementemos lo que nos quedó por hacer el pasado 24, ¿seguir ingiriendo productos orgánicos, como el alcohol en diversas modalidades?

Tal vez fecha propicia – para los que lo consumen -, pero que excederse en el uso de estos, posiblemente termine la noche, sin acordarse de donde la terminó, con la fuerte resaca al día siguiente, a lo que se suma la pena que hizo pasar a sus familiares y amigos; las grasas (¡puro cerdo y sus derivados), en cuanto a carbohidratos que decir de los postres que también llevan el preciado líquido.

Finalmente me queda la familia de las proteínas: de más gallina o pavo relleno, pierna de cerdo. ¿Conclusión? El colesterol bueno en una lucha frontal contra el colesterol malo, una balanza o pesa, cuyo fiel o aguja golpea insistentemente el extremo de la escala, donde usted para colmo se resiste a comprender porque aumento tanto, en tan pocos días.

Si saca cuenta a partir de hoy, nos quedan 96 horas para arribar al nuevo año, un año más de edad (me decía un amigo el otro día, que su esposa a partir de este momento, cuando le preguntaran, a qué edad arribaba el día de su cumpleaños, respondería, los años de casada) Y, ¿qué nos depara el 2022, que está al doblar de la esquina?

En el campo de la salud, lo mejor; es real que hay millones de personas, que quedaron atrás con mucho dolor y que inclusive nos amilana el estado de ánimo, hablar de celebraciones, pero necesario – donde posiblemente tendremos que aprender a convivir con la pandemia, y quisiera equivocarme en ello – depositando mucha fe y esperanzas que todo mejore.

En lo laboral, para los que trabajan en la docencia, a los nuevos estudiantes que entran en la secundaria o universidad los que habrá que orientar el rigor del nuevo subsistema de estudio, donde implica para los y las jóvenes, asumir con mayor madurez, mayor responsabilidad, un papel mucho más activo, en la escuela o instituto, en la Alma Mater, donde se rompe gradualmente el cordón umbilical que lo ata a la familia, sin que necesariamente la familia deje de perderle la pista, de su conducta, de sus estudios, de las nuevas amistades.

¿Y en el caso de las personas que trabajan, sin distinción de edad? Tras un balance de lo hecho en el 2021, partiendo de lo que quedó por hacer, de lo hecho, valorar que el resultado de mi trabajo debe ser muy superior al anterior, cualitativa y cuantitativamente.

Ser más organizado, planificarme aún mejor, ser puntual (Ah, ¡la impuntualidad, que nos agobia!), no dejar las cosas para lo último, ¡NOOOOOO!; No puedo olvidar NUNCA que debo seguir superándome, para lo cual requiere de esfuerzo y de sacrificio. ¿Y para los que no trabajan? No detenerse a pesar de los obstáculos que podamos encontrar, en algunos casos subjetivos (no tengo algunos de los términos de referencia que me piden, soy mayor de edad, pero ¡sí tiene los valores morales necesarios para que le otorguen la plaza!, recuerde que usted es el o la mejor)

Todo lo que usted desee lograr, basta que se lo proponga y verá al doblar de la esquina, el principio del éxito.

Libre expresión de pensamiento.

