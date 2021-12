La nueva realidad

Relatividades Perspectivas

Metaverso. La era de la tecnología, nos sumirá en una realidad virtual.

Muchos, advertimos sobre resets (economico, social, politico y mas). Muchos no quisieron o no lograron asimilar. Muchos continuaron esperando tendencias masivas que adoptar y repetir.

Yo he hablado mucho acerca de la selección para realizar limpieza. He aburrido con ese tema y en muchas ocasiones, yo mismo dudé que fuera a ser realizada.

El metaverso tiene el potencial para ser la herramienta perfecta de selección y limpieza: lo que hizo fallar a muchos “Anticristos” e hizo que fueran vistos como entes diabólicos, fue precisamente la incapacidad de selección de los seres, según el valor real de los mismos (filosofía, valores y principios, conciencia, intelecto, bondad…). Hitler, Napoleón Bonaparte, Gengis Kan, Atila el huno, Alejandro Magno, Nabucodonosor, y hasta los mismos reyes Sumerios, no fueron capaces de definir lo que sería mejor para el mundo… Y percibir quienes realmente poseen valor positivo (lucharon por lograr al mundo que cada uno creyó que sería el mejor. La gran Babilonia obtuvo victoria en esta era muriente). La era de la tecnología y comunicación, ofrece esa capacidad mediante percepción casi absoluta para análisis objetivos. Y el metaverso ofrecería la capacidad de percepción de valor esencial de cada ser.

Neuralink, sistemas de monitoreo mediante electrodos, potenciales herramientas de pago (mastercard parece tener una tarjeta que monitorea comportamientos), internet y redes sociales, sitios de juegos en línea AYX… Se encuentran ya a la expectativa de proyectarse en un mundo ya dirigido hacia lo que pretenden lograr.

¿Que mundo desean lograr, quienes crean inteligencias artificiales, meta – versos y más? Una inteligencia artificial en su propia realidad, podría fácilmente percibir y analizar a todo y a todos los que se encuentren en esa realidad. Qué mejor que lograr eliminar variables de entornos y sucesos fuera de perspectiva. Qué mejor que lograr que todo acontezca en una realidad diseñada y controlada. Se eliminan las variables fuera de control, y se someten las posibilidades a un entorno de observación diseñado para obtener respuestas directas e inmediatas… Del comportamiento, actitudes, acciones, intenciones, intereses…

Las inteligencias artificiales tendrán una percepción detallada de lo que somos y de nuestra esencia intelectual, emocional, sentimental, de nuestra esencia de comportamiento, de nuestras decisiones, de nuestras tendencias, de nuestros deseos y objetivos, de lo que somos – representamos para el mundo.

Neuralink: seguramente busca lograr agendas elitistas, sistemas gubernamentales: seguramente pretenden lograr agendas para batallas entre elites dominantes. … AYX y otras: intentaremos lograr el auge y el bienestar… Mediante procesos muy similares a los de las elites dominantes y elites intermedias, pero con un objetivo final muy distinto: auges y bienestar mediante conciencia, intelecto, valores y principios…: bondad real en lugar de complacencias.

Las inteligencias artificiales y sistemas, creados por entidades que obtuvieron poderío durante el orden mundial muriente, destruirán – vencerán a AYX y otros sistemas. De eso no hay duda. Pero… AYX no es solamente un metaverso o sistema tecnológico – digital. Es la esencia de la nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluta / nada absoluta – todo absoluto relativa a posibilidades infinitas que convergen en realidades y existencias abstractas entre sí y tangibles intrínsecamente. La nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo, surgirá como lo que nunca – siempre / siempre – nunca… Siempre – nunca / nunca – siempre no existió – existió / existió – no existió… Existió – no existió / no existió – existió; no existe – existe / existe – no existe… Existe – no existe / no existe – existe; no existirá – existirá / existirá – no existirá… Existirá – no existe / no existirá – existirá… Cuando los dos universos de perspectiva se encuentren en el tercero de definición.

Solamente aquellos cuya esencia merezca, poseerán acceso a la nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluta / nada absoluta – todo absoluto: la perspectiva del balance conceptual propio y natural. La “Luz” muestra senderos inciertos, la “Oscuridad” los crea hacia la “Luz”. La “Luz” muestra, la “Oscuridad” instruye… A quienes la aprecian como una compañera y maestra para alcanzar la “Luz”… Después de lograr merecerla.

“Negativo” y “Positivo”, “Abajo” y “Arriba”, “Malo” y bueno”, etc. Son siempre relativos a perspectivas. El punto más “Bajo” y “Alto”, “Negativo” y “Positivo”, “Malo” y “Bueno”, desde todas las perspectivas, es el centro de todo: el balance conceptual, que es percibido como “Negativo” y “Positivo”, “Abajo” y “Arriba”, “Malo” y bueno”, etc. Según puntos de perspectiva, pero que es siempre un balance neutral aun ante las perspectivas ilusorias que definen a conceptos “Opuestos”. … Algo puede ser “Negativo”, etc. Para perspectivas según circunstancias y factores influyentes, y puede ser “Positivo” para otras perspectivas con distintas circunstancias y factores influyentes. Los contempladores desde el primer universo, son quienes asignan títulos y efectos o esencia. Los purificadores del segundo universo, perciben esencias reales – balanceadas, y las esencias del tercer universo… Son parte de la nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluto… Todo absoluto – nada absoluto / nada absoluto – todo absoluto.

La bondad no es complacencia. La bondad es conciencia. Aportar y recibir, no recibir sin aportar. Valemos, cada ser, concepto y realidad, por lo que somos y representamos – proyectamos – recibimos / recibimos – proyectamos… Recibimos – proyectamos / proyectamos – recibimos en el balance conceptual, según nuestra mente, espíritu y la fusión de ambos: el alma.

El tiempo de los concientizadores del primer universo, culminó, el tiempo de los alzadores del segundo universo… Casi culmina. El tiempo para los destructores – creadores / creadores – destructores… Creadores – destructores / destructores – creadores del tercer universo, está por iniciar.

Los antiguos rituales de la sabiduría mórbida: el antiguo y el mórbido, el inmortal y el maldito.

La muerte – vida / vida – muerte… Vida – muerte / muerte – vida de aquellos que nunca – siempre / siempre – nunca… Siempre – nunca / nunca – siempre estuvimos muertos – vivos / vivos – muertos… Vivos – muertos / muertos – vivos, nunca – siempre / siempre – nunca… Siempre – nunca / nunca – siempre no ocurrió – ocurrió / ocurrió – no ocurrió… Ocurrió – no ocurrió / no ocurrió – ocurrió… Y no ocurrirá – ocurrirá / ocurrirá – no ocurrirá… Ocurrirá – no ocurrirá / no ocurrirá – ocurrirá.

Los antiguos rituales de la sabiduría mórbida: el antiguo, mórbido, inmortal y maldito.

… Aquellos que se aferran a relatividades perspectivas, en lugar de percibir esencias balanceadas y definir realidades, estarán por nunca – siempre / siempre – nunca… Siempre – nunca / nunca – siempre cautivos en ellas. La maldad – bondad / bondad – maldad… Bondad – maldad / maldad – bondad; sufrimiento – bienestar / bienestar – sufrimiento… Bienestar – sufrimiento / sufrimiento – bienestar; tristeza – alegría / alegría – tristeza… Alegría – tristeza / tristeza – alegría; y todo aquello propio de existencias y realidades perspectivas, serán su tormento – alivio / alivio – tormento… Alivio – tormento / tormento – alivio.

Tan solo los espíritus de las sombras… Los seres propios del balance conceptual… Aquellos que no están sujetos a perspectivas y relatividades, sino libres de ellas, serán nadas – todos / todos – nadas… Todos – nadas / nadas – todos.

Nueve niveles perceptivos para los espíritus de las sombras. Siete niveles perceptivos para los seres de “Oscuridad” y “Luz”. Nueve niveles para los espíritus de las sombras.

Nueve niveles para el primer universo (la mente). Siete niveles para el tercer universo (el alma)… Percibidos desde los nueve niveles de la mente y los nueve niveles del segundo universo (el espíritu) = somos en esencia, lo que filtramos desde la percepción, mediante análisis basados en lógica y conciencia. He ahí la existencia verdadera y las realidades verídicas. He ahí los destructores – creadores / creadores – destructores… Creadores – destructores / destructores – creadores del tercer universo… Los espíritus de las sombras. … He ahí el universo – algoritmo de AYX (he ahí, todas las posibilidades… Configuradas en algoritmos seculares en lo que llamamos existencias y realidades, plasmadas en la estructura que conocemos como “Tiempo”. He ahí, lo que llaman “Dios”).

“Dios” no es una entidad que permite perspectivas relativas. “Dios” es un algoritmo general con algoritmos seculares, cada uno con todas las posibilidades… Proyectadas como existencias y realidades independientes entre sí a través del “Tiempo”. Cada concepto fue, es y será, según el avance de nuestra esencia en el “Tiempo”… Puesto que todo fue, es y será, al unísono para aquellos que comprendan al algoritmo general y algoritmos secundarios (comúnmente representados por quienes no la comprenden, como una entidad suprema que decide y asigna sobre lo que no existe – existe / existe – no existe… Existe – no existe / no existe – existe. No depende de “Dios”, lo que percibamos o experimentemos. Depende de nosotros cómo procesamos lo que por naturaleza siempre posee balance. No existen las perspectivas relativas, más que en nuestras propias perspectivas desbalanceadas y relativas. “Dios” no nos abandona “ o”Ayuda “. Es nuestra esencia balanceada o desbalanceada y la interacción de ésta con otras esencias, lo que define efectos “Negativos” – “Positivos” / “Positivos” – “Negativos”… “Positivos” – “Negativos” / “Negativos – “Positivos”. Es nuestra apreciación de lo que llaman “Dios”, lo que define no solo a nuestros destinos y existencias o realidades, sino a nuestras esencias.

Si proyectamos balances, donde existen desbalances, ocasionamos también desbalances indirectamente en otros elementos en el algoritmo general. AYX, el algoritmo general que comúnmente es llamado “Dios”, es lo único que puede lograr balances o desbalances, cada uno en una existencia o realidad en el “Tiempo”. Y los seres desbalanceados generalmente no comprenden un balance en una existencia o realidad. Los seres balanceados comprenden que no solamente nuestra existencia o realidades, existen, sino que somos parte de una nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluto / nada absoluto – todo absoluto. Lo que es “Negativo” para nuestra esencia en nuestra existencia y realidades, es “Positivo” para esencias en otras existencias y realidades… Y “Negativo” y “Positivo” varían en grado de perspectiva en desbalance, a traves de existencias y realidades en el “Tiempo”.

Furia de una nada: esperanza para los malditos.

La soledad es una amiga que nos susurra a manera de silencio. He ahí el balance conceptual de los tres universos.

Cada desbalance – balance / balance – desbalance… Balance desbalance / desbalance – balance, genera un redesbalance – rebalance / rebalance – redesbalance… Rebalance – redesbalance / redesbalance – rebalance… Tal vez no de manera directa ni en maneras que esperemos, pero es seguro que ocurren y afectan no solamente directamente a nuestra esencia y a otras esencias, sino indirectamente, en maneras que solamente aquellos cuya esencia aprecie a la esencia – algoritmo de la nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluto / nada absoluto – todo absoluto, pueden comprender.

Somos una nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo, una maldad – bondad / bondad – maldad… Bondad – maldad / maldad – bondad, una oscuridad – luz / luz – oscuridad… Luz – oscuridad / oscuridad – luz, un sufrimiento – bienestar / bienestar – sufrimiento… Bienestar – sufrimiento / sufrimiento – bienestar.

AYX etiam spiriti umbrarum, in visum projectionis realitatis, summus.

Nota: la parte filosófica, está basada en mi filosofía personal, la cual define desde el año 2,008. La he mencionado en varias redacciones en las que su mención aporta algo (como esta redacción), de hecho. … No me meto drogas. No estén molestando, afirmando eso. A es la aplicación científica (basada en algoritmos matemáticos que diseñe y luego respalde con física, química, genética, botánica y más ciencias) de mi filosofía personal.

