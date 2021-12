Vacunas de platino

Soliloquios de José Franco

Este es un artículo que me ha llevado dos meses de trabajo, e investigación incluidas con entrevistas con antiguos trabajadores de laboratorios que me han solicitado que no comente en donde trabajaban, ni sus nombres, por motivos obvios y que me han facilitado cierta información que me ha servido para confeccionar este artículo con cierta precisión.

Algunos de ellos me han intentado disuadir en la publicación del mismo, pero la verdad que para lo que ha servido es para confirmarme más si cabe en mi decisión.

Si bien en ningún momento he sido, ni soy negacionista pues esta es una lamentable realidad que nos ha tocado vivir de “extraña procedencia” como muchos virus que hemos padecido en nuestra historia

Esta pandemia tiene los días contados, exactamente hasta el año 2023. Bill Gates ha reconocido la baja eficacia de las vacunas basadas en ARNm [1] y ante la declaración de su retirada de fondos en el tema de las vacunas hace prever que ante una falta de financiación se terminará el problema, pues ahora está asociado con el mayor fabricante de vacunas del mundo [2]

Muerto el perro, muerta la rabia.

No hablamos de conspiración, hablamos de un ejercicio de análisis objetivo de una dura e inexorable realidad.

Ahora quiero aclarar este verdadero negocio que se centra en la salud y quiero quizás aportar un pequeño rayo de luz a este tema.

La vacunación de la gripe supone anualmente un negocio de 6.000 millones de euros, pero simplemente la vacuna de refuerzo que ahora se está solicitando en diferentes países supone 60.000 millones de euros. [3]

Si combinamos ambas estamos hablando de 66.000 millones.

Los datos a diciembre para ser exactos y sin contar la vacunación de la gripe ha sido en realidad de 65.600 millones de euros.

Los datos de beneficios de la vacunación de la gripe del año 2021 han supuesto 6.825 millones de euros.

Los datos de beneficios reales ascienden a un total de 72.425 millones de euros en la facturación del año 2021.

Este mercado en realidad está controlado por Pfizer y Moderna (5) y han logrado expulsar de ese lucrativo negocio a Novavax (la que realmente corta la transmisión y española), Curevac y Sanofi pues está denegada su administración hasta el 2023, según informaciones recientes. Por supuesto por temas justificados dentro del protocolo de actuación dentro de la investigación.

Pfizer en 2020 tuvo un beneficio de un 32 % y en 2021 de un 44 %. Moderna el beneficio que obtuvo en el año 2020 fue de un 65 % y en 2021 de un 78 % (es la que se utiliza en gran parte de las dosis de refuerzo, independientemente de las primeras dosis).

Como empresas que cotizan en Bolsa el incremento del valor de las acciones de Pfizer ha sido de un 23 %, el mejor resultado en los últimos 30 años y que coincide con sus trabajos con el VIH en los años 90.

Su socio alemán BioNTEch ha mejorado su resultado en Bolsa hasta un 170,48 %.

España ha quedado fuera de este suculento negocio.

Reig & Jofre que iba a entrar con Jansen y aún no se ha llevado a cabo ha tenido pérdidas de hasta un 22,7 % en el IBEX [4]

El incremento que se prevé de la vacunación en su facturación pasa de un 30 % a un 6300% respecto al año 2020.

¿Cuál es el mercado de negocio ante un futuro cercano?

Muy sencillo, en el año 2023 que se espera que esta pandemia llegue a su fin el volumen de negocio pasa de la vacuna a:

1- Posibles tratamientos de la enfermedad, primeramente, ya se reconocen al menos dos fármacos.

2- Como alternativa a tratamientos a posibles efectos secundarios de estas vacunas ARNm, en fase de experimentación, por la urgencia de su implantación, sobre lo que se lleva trabajando tiempo.

De esta forma se perpetua este negocio más lucrativo que el mismo petróleo en sus mejores tiempos.

Espero que realmente esto artículo que ha llevado horas de conversaciones y días de exhaustivas investigaciones pueda valer para aportar luz en este tema que no por complejo significa que no sea desgraciadamente muy real y que puede llegar a reportar más de 200 millones de personas en el mundo que puedan morir, bien directamente, bien por sus secuelas sanitarias y económicas indirectamente.

[1] https://es.finance.yahoo.com/noticias/bill-gates-duda-vacunas-covid-121000763.html?guce_referrer=ahr0chm6ly93d3cuz29vz2xllmnvbs8&guce_referrer_sig=aqaaaeg0sy9lk7w5ey3avwlaubpukrfyzt4axcnokegefylqtwqacuuqyoipi4y3ovd8cldijtdesw2_4o-ajcvcvomeojlx-gnmp-ggqosoyw4pk9mcy-gtddpwlxl6xdexbb8vue5piuocdqsuth0uib3gil989zbk5mx4qhfejy4i

[2] https://www.dw.com/es/fundaci%C3%B3n-gates-se-asocia-con-mayor-fabricante-del-mundo-para-crear-100-millones-de-vacunas-contra-covid-19/a-54490108

[3] https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20210817-economia-dosis-refuerzo-negocio-millonario

[4] https://www.expansion.com/mercados/cotizaciones/valores/laboratorioreigjofre_M.RJF.htmlhttps://www.elespanol.com/invertia/mercados/20210506/pharmamar-reig-jofre-rovi-farmaceuticas-liberacion-covid/578943269_0.html https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/26/companias/1606411859_470807.html

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: