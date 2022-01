Sistemas Corruptos de Justicia a Nivel Mundial

En este articulo abordare un tema muy complejo que es la decadencia de las instituciones de justicia a nivel mundial, donde existen una tendencia a utilizar el positivismo jurídico según las intenciones políticas o corporativas de grupos de interés para beneficio propio. Empezare con este ejemplo que me parece oportuno para poder demostrar el poder que esta atrás de la tiranía Sanitaria que hemos vivido esos dos últimos años.

Este fin de año tuve la oportunidad de ver una serie muy reveladora su nombre “Dopesick” se las recomiendo de verdad . Trata sobre la historia de Perdue Pharma y su complicidad en ser los generadores de la mayor crisis de opioides sintéticos en los Estados Unidos . Al ver la forma tan manipuladora y poco ética que esta empresa utilizó la información diciendo que “menos del 1 % de los que consumían su droga para el dolor “Oxicontin” se volvían adictos” , algo que no era cierto. Con esta publicidad engañosa generaron la peor crisis de la droga legal, que más mata personas de todas las edades de sobredosis en el País del Norte, llegando a cifras del 70 % en la actualidad de todas las muertes de sobredosis de drogas legales e ilegales.

Ahora el punto es que al analizar lo que sucedió en los últimos 30 años con Perdue Pharma , Al final sucede lo mismo de siempre , cuando estos casos llegan a las instancias superiores de justicia todo se entrampa y se llegan a acuerdos económicos donde se pagan indemnizaciones multimillonarias, pero nunca los verdaderos responsables que ejecutaron los planes y que sabiendo las verdades de lo que podían hacer sus drogas “legales” lo ocultaron, engañaron y manipularon la información diciendo que eran seguras, si Analizamos fríamente los verdaderos propietarios que toman las decisiones son los asesinos y responsables de las muertes de millones de personas alrededor del mundo, claro en el caso de Perdue Pharma se simplifica el caso pues es una empresa familiar, pero lo interesante es que aun así, estas familias son totalmente intocables ante la ley. Adjunto la última resolución donde se les impone un pago de 4.5 billones de dólares, pero la familia es totalmente protegida (https://www.lavanguardia.com/vida/20210902/7694607/purdue-pharma-escandalo-farmaceutica-opiaceos-eeuu-sackler.html ).

El otro factor no mencionado acá es la complicidad de los entes reguladores como la FDA, que aprobó en un inicio la publicidad engañosa. Cuando juntamos el grado de impunidad al que han llegado los sistemas de justicia donde se han podido generar sistemas de leyes que protegen a grupos de interés y a personas en cargos públicos que realmente dañan a la población y no sistemas de justicia naturales que apliquen justicia verdadera a quien corresponda, mientras no tengamos sistemas de justicia que busquen la verdad y a los responsables de verdad nunca podremos pretender Estados de Derecho realmente justos.

Otro factor y para mi el más importante que corrompe totalmente el Estado de derecho es que en los Estados Unidos desde el año 1946 se aprobó la Federal Regulation of Lobbying ACT, para el que no conoce el concepto de lobbying es influenciar por parte de grupos de interés a senadores y congresistas para que aprueben o desaprueben leyes a favor de sus intereses, en pocas palabras es legal dar dinero a políticos para que apoyen leyes que les beneficien o bloquear las que no les beneficien. Este es el principio del fin de la república americana y en gran parte de occidente, pues es lo que ha permitido que el Mercantilismo o Capitalismo de amigos (No el buen Capitalismo) han permeado hasta lo más profundo de las instituciones de justicia norteamericanas.

Este ejemplo es solo un caso del nivel de injerencia sobre el estado de derecho que tienen las grandes corporaciones y que aplicadas a escala global nos están llevando a una agenda mundial de miedo. Compran todo, pagan todo, manipulan todo y nadie de los comunes pueden hacerle frente. El ejemplo mas claro lo que usted a vivido los dos últimos años, podemos estar o no de acuerdo en algunos puntos, pero lo que es claro es que los entes internacionales como la Corrupta OMS o la cuestionable FDA o la misma CDC, se contradicen una y otra vez y al igual que los propietarios de Perdue Pharma, nunca mirara que, a los responsables de dar malas directrices, que han costado la vida de miles de personas, se les haga jamás responsables de lo que ha ocurrido.

El Sistema esta podrido desde adentro y los que lo manejan son estos oligopolios no naturales, que son protegidos en su mayoría con favoritismo estatales que evitan que alguien pueda realmente competir, abarcan todo tipo de sector industrial y comercial, Big Phrama, Big tech, Bancos, Medios de Desinformación. Todo es una cloaca de intereses y de preferencias donde ponen y quitan gobernantes y se alían con este poder político supranacional que se llama ONU, todo esto coordinado por los globalistas del “Foro Económico Mundial de Davos”. Que ya están decidiendo por usted en esta dictadura sanitaria mundial y en lo que viene en los siguientes años como el famoso “No tendrás Nada y Serás Feliz“.

Por eso mismo si no despertamos la mayoría silenciosa y defendemos nuestros derechos individuales y nuestra misma libertad tan amenazada últimamente, las agendas mercantilistas Totalitarias seguirán y le abrirán paso al temido Socialismo Corporativo, que pretende que seamos humanos conformes para sobrevivir de la mano de un estado controlador por medio de la tecnología (la amenaza de “1984”, libro de Orwell cada vez más al acecho). Tener mas es malo, crecer no es bueno, todo lo que hoy nos beneficia, estará en contra nuestro, pues no es bueno para el supuesto “cambio climático” que será el nuevo caballo de batalla, tal vez junto con alguna otra “Plandemia” con un poco mas de mortandad que el 0.07 % de la actual en dos años, y con esto trataran de implementar, ahora si todo lo que han preparado en esta primera fase que pareciera ser la de prueba. Hoy miro mas gente despierta que ya no se la esta tragando y que se esta dando cuenta; que lo que muchos dijimos al principio, no eran solo teorías de conspiración, pero es importante actuar, difunda esta información, investigue y dese cuenta de que los entes en los que solíamos creer en el pasado ya no lo son. Todos son entes manipulados y controlados por el estado profundo y corporaciones que ponen y quitan directores a su antojo y curiosamente muchos de ellos terminan de altos ejecutivos de estas corporaciones. Precisamente como ha sucedido con la misma Perdue Pharma, Pfizer o Monsanto, ¿muy conveniente no cree?

Mientras los sistemas de justicia de todos los países sigan llegando a acuerdos monetarios con estos monstruos corporativos, que tiene todo el acceso financiero, los sistemas de justicia seguirán siendo una cloaca.

La conclusión de todo esto es que hasta que no apliquemos el derecho natural donde no hay mucho que discernir entre el bien y el mal, si no que se castiga a los responsables y se protege a los agredidos. Por ejemplo, en el caso Purdue Pharma los integrantes de la Familia Sackler que tomaron estas decisiones debería de haber pagado con cárcel por sus crímenes, algo que no miro que vaya a suceder en contra estos seudo imperios corporativos jamás.

La decadencia de occidente será inexorable si esta manipulación legal y este sistema cooptado no cambian en un futuro cercano y el problema querido amigo lector es que entienda que estos oligopolios protegidos van por su libertad y la de sus hijos. Si no mire lo que nos ha pasado en estos dos últimos años, han demostrado que, junto con los gobiernos serviles, los sistemas de justicia, las leyes y constituciones no les importan en lo absoluto y que todo puede ser manipulado para cumplir sus tiránicas agendas. En pocas palabras los Sistemas de Justicia están corruptos a Nivel Mundial en su gran mayoría.

