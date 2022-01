Respetemos la vida

Petardo

Desde un punto de vista bioquímico, la vida puede definirse como un estado o carácter especial de la materia alcanzado por estructuras moleculares específicas, con capacidad para desarrollarse, mantenerse en un ambiente, reconocer y responder a estímulos y reproducirse permitiendo la continuidad.

El término vida viene del latín vita y tiene varios significados. Puede significar tanto el espacio de tiempo que transcurre desde el momento de la concepción, algún momento de la gestación, o del nacimiento hasta la muerte, que puede ser de un ente o de un ser, de un cuerpo o de un organismo, como el ser en sí. Para algunos filósofos, la vida es un conjunto de experiencias. Dentro de esta concepción la vida no puede ser entendida por las otras disciplinas ya que es algo que acontece, les sucede a los seres vivos, es por ello por lo que no puede ser definida a ciencia exacta.

En la perspectiva bíblica, la vida en su expresión máxima es la vida divina, el hombre que propiamente vive es el que está unido a Dios, el que vive conforme a Dios. Es importante saber que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la Vida arbitrariamente. El derecho a la vida se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos. A pesar de su reconocimiento, en muchos países este derecho se ve vulnerado debido a las guerras y a los conflictos, y sus habitantes deben huir hacia otro país para salvar su vida. Esto nos hace comprender sobre algunos que emigran a otros lugares para sobrevivir.

La seguridad humana se desarrolla como concepto integral de seguridad. Mientras que la noción tradicional de [seguridad] apunta a la seguridad y defensa de un Estado-Nación en su integridad territorial a través del incremento de los medios militares, la seguridad humana se centra en el individuo. Este concepto de seguridad está ligada al desarrollo humano, entendido no como el crecimiento macroeconómico, sino como la ampliación de capacidades y libertades de las personas. Si bien, el nuevo concepto de seguridad se centra en el ser humano; sin embargo, los individuos no son los únicos y únicas en impulsarla. Cada Estado y sus instituciones tienen la obligación de garantizarla y proveerla; tienen la obligación de proporcionar las medidas necesarias para que sus poblaciones cuentes con una vida digna y libre de preocupaciones. Sin embargo, la seguridad humana cuestiona las capacidades de los gobiernos para garantizar la seguridad de su población; inclusive cuestiona la voluntad de sus gobiernos de salvaguardarlos y que estos mismos no sean los que violenten el bienestar y los derechos humanos de sus habitantes.

La cooperación entre gobiernos y organizaciones, así como la sociedad civil, son importantes para fomentar la seguridad. Desafortunadamente esto no pasa en Guatemala, a diario aparecen personas que mueren por un agresor con arma blanca, algún objeto contundente, por algún proyectil etc. Algunos son debidos a los asaltos, conflictos personales, extorsiones, venganza, etc. Es importante que todos los guatemaltecos nos unamos y luchemos para mejorar el país y tratemos de formar una cultura de paz y seguridad como humanos racionales y aprendamos a respetar la vida, llamo a la reflexión de los que no respetan la vida, para que vivamos en paz.

