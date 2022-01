¿Un “Homo Novus”?

Relatividades Perspectivas

Hace tiempo, redacté sobre niveles de “Humanos” según intelecto, y genotipia.

Resulta que varios estudios científicos sugieren que personas con cierto nivel de genotipia, son más propensas a contagiarse de covid 19.

Quienes han leído mis redacciones, saben que desde el inicio catalogue a covid 19 como herramienta para reset socio – político – económico… Y como herramienta de selección. Al inicio, creí que seria método de selección para erradicación, pero pareciera ser que el objetivo de erradicación es final. Existen objetivos de investigación, intermedios, que han aplazado en cierto grado, a la erradicación.

El elitismo – agenda de reducción de la población hasta 500 millones, requeriría mejoramientos de toda índole… Incluidos los mejoramientos genéticos. Se ha hablado acerca de qué elites buscan inmortalidad, inmunidad en cuanto a salud, y más.

¿Sería posible que estén indagando mediante el experimento llamado covid 19? ¿Será posible que hayan indagado mediante la peste negra, sida, cáncer, fiebre amarilla, y más “Pandemias”?

Personalmente, creo que algunas pandemias fueron creadas por la naturaleza (mecanismo de defensa – balance), pero sí creo que ciertos personajes han aprovechado las pandemias y han creado algunas… Para fines de investigación.

Tal vez, la selección que experimentamos, conlleve la creación de un “Homo Novus”… Mejorado, resistente, más longevo… (eso explicaría por qué no han erradicado aún a las masas que demuestran más, que representan un cáncer para el mundo: es sabido que poseen resistencia física y relativa a salud (brutos, ignorantes, decadentes… Pero resistentes mientras que los efectos de sus acciones y actitudes, afectan a otros)). Siempre me pregunté qué sucedería si actuáramos como animales (comieran cosas tiradas en el suelo, nos pusiéramos ante agentes que para nosotros son generadores de enfermedades. Y parece que mi cuestionamiento siempre tuvo base lógica: percibimos a “seres humanos” que merecen perecer… Y por más salubres que sean, no mueren ni enferman con frecuencia alta. Percibimos a personas – seres humanos que merecen estar bien, que se exponen ante agentes que causan decaimiento de salud… Y no mueren ni enferman con frecuencia alta. Percibimos a “Personas” – “Seres humanos” que merecen perecer. Exponiéndose a ambientes insalubres… Y si mueren o enferman con frecuencia alta.

¿Por qué a los vagabundos, no les da covid 19?

¿Por que en áreas rurales, las “Personas” se amontonan… Y no les da covid 19?

El homo sapiens es resultado de la mezcla entre varios homínidos que ya están extintos. El homo sapiens, sobrevivió, mientras que neandertales, homo Erectus, y otros homos, están extintos.

No es descabellado pensar que mediante covid 19, estén ejecutando la intención de crear a un nuevo tipo de homínido. Tal vez las crisis y catástrofes que acontecen actualmente, no sean solamente para lograr la erradicación tras seleccionar social, ambiental, política y económica, sino también para selección con fines de mejoramiento genético para la población que prevalece.

Y esto facilita la batalla final contra las personas que no sean sumisas ante las élites: élites mejoradas contra personas lógicas – verdaderamente bondadosas contra manadas. Los seres lógicos – verdaderamente bondadosos serían vulnerables ante factores biológicos, químicos, entre otros. Los elitistas ni siquiera tendrían que pelear. Solamente liberan a agentes que aniquilaron a través de decaimiento de salud, a seres lógicos – verdaderamente bondadosos… Y a masas arreadas.

Ayx in aequilibrium etiam essentia, est. Spiriti umbrarum in mors – vita / vita – mors… Vita – mors / mors – vita, summus. Homo novus in cruciamentum etiam mors, sunt

