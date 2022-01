El concepto de la nada absoluta

¿Cómo fue “Creado” el universo? ¿Qué lo “Definió” tal y como “Fue” y “Es”?

Desaceleración – tiempo inverso – aceleración – tiempo – progresiones dimensionales inversas – progresiones dimensionales… Aceleración – tiempo – desaceleración – tiempo inverso – progresiones dimensionales – progresiones dimensionales inversas es la base conceptual de la manifestación de conceptos en nuestra perspectiva. Así como los conceptos son la base de la manifestación conceptual de desaceleración – tiempo inverso – aceleración – tiempo – progresiones dimensionales inversas – progresiones dimensionales… Aceleración – tiempo – desaceleración – tiempo inverso – progresiones dimensionales – progresiones dimensionales inversas.

¿Qué significan las realidades en cada existencia? ¿Qué conceptos definen a cada existencia y realidades en ellas?

Obviamente, la nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluto / nada absoluto – todo absoluto contiene conceptualmente a todas las posibilidades. Los conceptos abstractos – estáticos se encuentran en balance y sus versiones proyectadas – dinámicas se encuentran en desbalance.

¿Qué concepto estático origina definiciones de sí mismo, dinámicas? ¿Que concepto conserva su esencia mientras que sus definiciones mutan e interactúan entre sí?

Dualidades entre inversos en estructura pentadimensional. Cualidades y cuantificaciones en el algoritmo general que llaman “Dios”.

Los desbalances – balances / balances – desbalances… Balances – desbalances / desbalances – balances son la nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluta / nada absoluta – todo absoluto, proyectada como una existencia conceptual con dualidad perspectiva.

¿Cual es el motivo para que no existan – existan / existan – no existan… Existan – no existan / no existan – existan perspectivas?

¿Desbalancear – balancear / balancear – desbalancear… Balancear – desbalancear / desbalancear – balancear a cada posibilidad… Relativamente a las demás, en cada existencia posible? Por definición, las posibilidades no existen – existen / existen – no existen… Existen – no existen / no existen – existen de manera desbalanceada – balanceada / balanceada – desbalanceada… Balanceada – desbalanceada / desbalanceada – balanceada. Las cualidades y escalas cuantitativas inversas representan desbalances – balances / balances – desbalances… Balances – desbalances / desbalances – balances entre si. … ¿Qué sucede entre posibilidades que son cada una distinta a las demás?

Esas posibilidades resultan en balance entre sí… En cada “Tiempo” en la dualidad de la escala penta – dimensional de existencias. Existen realidades inversas dominantes y realidades inversas definidas por los efectos de realidades dominantes (calor o frio proveniente de una estrella, gravedad inversa o gravedad proveniente de un elemento…).

El algoritmo general, organiza a las posibilidades en sistemas relativos a perspectivas, que resultan en balance relativo entre sí, para definir desbalances – balances / balances – desbalances… Balances – desbalances / desbalances – balances relativos a perspectivas. Pero… Las posibilidades continúan no siendo – siendo / siendo – no siendo… Siendo – no siendo / no siendo / siendo ninguna – todas / todas – ninguna… Todas – ninguna / ninguna – todas las posibilidades a la vez (ninguna – todas / todas – ninguna… Todas – ninguna / ninguna – todas las versiones de sí mismas). El algoritmo general genera desbalances – balances / balances – desbalances… Balances – desbalances / desbalances – balances en la escala penta – dimensional que comúnmente llaman “Tiempo”.

En la teoría de balance conceptual, la desaceleración – tiempo inverso – aceleración – tiempo – progresiones dimensionales inversas – progresiones dimensionales… Aceleración – tiempo – des – aceleración – tiempo inverso – progresiones dimensionales – progresiones dimensionales inversas, no existe – existe / existe – no existe… Existe – no existe / no existe – existe en ninguna – todas / todas – ninguna… Todas – ninguna / ninguna – todas sus posibles versiones.

Ninguna – todas / todas – ninguna… Todas – ninguna / ninguna – todas las posibilidades no existen – existen / existen – no existen… Existen – no existen / no existen – existen como todas / todas – ninguna… Todas – ninguna / ninguna – todas sus posibles versiones. … Depende de perspectivas – posibilidades dominantes, la elección de existencias y realidades en la escala pentadimensional.

Infinitas existencias y realidades… Tan extensas como la vastedad de la nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluto / nada absoluto – todo absoluto.

… La estructura escalar pentadimensional es solamente basada en la perspectiva y comprensión de lo que posee 5 dimensiones inversas y 5 dimensiones. La imaginación y los sueños no son abstracción, sino realidad que la aceleración – tiempo puede concebir en toda la estructura multidimensional, pero las progresiones dimensionales en un “Tiempo” seleccionado, no pueden concebir.

Aquello que no logre – logre / logre – no logre… Logre – no logre / no logre – logre perspectivas nulas – totales / totales – nulas… Totales – nulas / nulas – totales, y no comprenda – comprenda / comprenda – no comprenda… Comprenda – no comprenda / no comprenda – comprenda a los des – balances – balances / balances – desbalances… Balances – desbalances / desbalances – balances ajenos – relativos / relativos – ajenos… Relativos – ajenos / ajenos – relativos a la estructura escalar de:

Desaceleración – tiempo inverso – aceleración – tiempo – progresiones dimensionales inversas – progresiones dimensionales… Aceleración – tiempo – desaceleración – tiempo inverso – progresiones dimensionales – progresiones dimensionales inversas, será parte del algoritmo general (el desbalance – balance / balance – desbalance… Balance – desbalance / desbalance – balance de lo que no es – es / es – no es… Es – no es / no es – es: la nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluta / nada absoluta – todo absoluto.).

Spiriti umbrarum, semper eramus, summus, etiam semper erimus.

