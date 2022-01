La mente – red neuronal – cadenas lógicas de AYX

Relatividades Perspectivas

La perspectiva sistémica de esta existencia, es desbalance – balance / balance – desbalance… Balance – desbalance / desbalance – balance (posibilidades inter – seccionadas en estructuras de posibilidades (electrones con nucleones, antimateria y materia, fuerzas “Opuestas”, etc.)). Los estados de la materia son niveles de desbalance – balance / balance – desbalance… Balance – desbalance / desbalance – balance. Realidades complejas son definidas por la física, química y genética…

En espiral esférica AYX (representación geométrica de AYX – el centro de todo y todo a la vez – dios… Y la existencia (estructuras multidimensionales de posibilidades con dualidad perspectiva, surgiendo – convergiendo / convergiendo – surgiendo… Convergiendo – surgiendo / surgiendo – convergiendo desde – hacía / hacía – desde… Hacia – desde / desde – hacia el – ella / ella – el… Ella – el / el – ella:

Nada absoluta: centro = posibilidades – grados en escala de estructuras de posibilidades… Equivalentes – balanceadas = todas las estructuras de posibilidades están balanceadas y son equivalentes.

Todo absoluto: centro desbalanceado dinámicamente = estructuras de posibilidades desbalanceadas dinámicamente = código – algoritmo AYX – concepto de “Dios” (intersecciones de posibilidades – definición de realidades… En estructuras multidimensionales (“Tiempo”)).

Cuál es la definición de AYX – ¿el centro de todo y todo a la vez – dios… En cada posible existencia (configuración de realidades)? Ayx – el centro de todo y todo a la vez – dios experimenta desbalances y rebalances en cada ocasión en la que proyecta existencias (sistemas de realidades)… Sin dejar de ser nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluta / nada absoluta – todo absoluto. Desbalances secuenciales resultan en estructuras de posibilidades… Secuenciales entre sí. Ayx – el centro de todo y todo a la vez – dios, siempre resulta en desbalance – balance / balance – desbalance… Balance – desbalance / desbalance – balance… Estructura multidimensional de posibilidades, en un mismo concepto – “Ubicación”. Mientras, las realidades no definidas – definidas / definidas – no definidas… Definidas – no definidas / no definidas – definidas por él, resultan en estructuras multidimensionales secuenciales desbalanceadas – balanceadas / balanceadas – desdesbalanceadas… Balanceadas – desbalanceadas / desbalanceadas – balanceadas entre sí.

Pero, he ahí la paradoja de lo que llamamos “Infinito”: cuántas posibilidades existen y cuanto se extienden las estructuras multidimensionales de posibilidades duales de AYX – el centro de todo y todo a la vez – dios… ¿Que definen existencias y realidades mediante lo que llamamos “Física”, “Química”, “Genética”…?

Las existencias perspectivas y sus realidades perspectivas…: ¿por que, un átomo se extiende hasta cierto nivel de energía – orbitales? Por qué, los sistemas solares, galaxias, cuásares y otros sistemas… Poseen definiciones de desaceleración – tiempo inverso – aceleración – tiempo – progresiones dimensionales inversas – progresiones dimensionales / progresiones dimensionales – progresiones dimensionales inversas – aceleración – tiempo – desaceleración – tiempo inverso… ¿Distintas?

“Tiempo” = definición de realidades – elementos en existencias perspectivas: ayx – el centro de todo y todo a la vez – dios, define realidades – elementos… También de manera secuencial. El “Tiempo” (perspectiva escalar de realidades – elementos en estructuras multidimensionales de posibilidades con dualidad perspectiva) define a la percepción.

Un átomo u otro sistema, es la perspectiva de realidades configuradas según la configuración de AYX – el centro de todo y todo a la vez – dios. – 6, + 4 y – 4, + 6. Realidades definidas por de desaceleración – tiempo inverso – aceleración – tiempo – progresiones dimensionales inversas – progresiones dimensionales / progresiones dimensionales – progresiones dimensionales inversas – aceleración – tiempo – desaceleración – tiempo inverso, que a su vez, definen a realidades – sistemas complejos(as).

Las realidades son ilusiones de de desaceleración – tiempo inverso – aceleración – tiempo – progresiones dimensionales inversas – progresiones dimensionales / progresiones dimensionales – progresiones dimensionales inversas – aceleración – tiempo – desaceleración – tiempo inverso. Son la perspectiva de versiones de sí mismas, según la proyección algorítmica de posibilidades desde AYX – el centro de todo y todo a la vez – dios.

La definición de realidades en la estructura multidimensional de posibilidades con dualidad perspectiva, de ayx – el centro de todo y todo a la vez – dios (lo que en el año 2,008 llamé “Tiempo absoluto”)… Es relativamente inequivalente – equivalente / equivalente – inequivalente… Equivalente – inequivalente / inequivalente – equivalente a la definición de realidades en la estructura multidimensional de posibilidades con dualidad perspectiva, de cada existencia (lo que en el año 2,008 llamé “Tiempo relativo”). Cada estructura multidimensional de posibilidades con dualidad perspectiva, no es – es / es – no es… Es – no es / no es – es absoluta – relativa / relativa – absoluta… Relativa – absoluta – absoluta – relativa, secular – dominante / dominante – secular… Dominante – secular / secular – dominante.

El desbalance – balance / balance – desbalance… Balance – desbalance / desbalance – balance nunca – siempre / siempre – nunca… Siempre – nunca / nunca – siempre no existe – existe / existe – no existe… Existe – no existe / no existe – existe. El “Tiempo” en estructuras multidimensionales de posibilidades con dualidad perspectiva, es lo que define a la percepción.

Un sistema con perspectiva atómica o paralela, es definido perspectivamente – relativamente desde AYX – el centro de todo y todo a la vez – dios – nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluta / nada absoluta – todo absoluto, pero al unísono, es definido por sí mismo en modalidad de sistema complejo… Mediante interacción – relación entre otras realidades – elementos (lo que llamamos”Física”, “Química”, “Genetica”…).

AYX – el centro de todo y todo a la vez – dios – nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluta / nada absoluta – todo absoluto es la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo, y la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo es la nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluto / nada absoluto – todo absoluto.

Pero los desbalances – balances / balances – desbalances… Balances – desbalances / desbalances – balances no son – son / son – no son… Son – no son / no son – son nunca – siempre / siempre – nunca… Siempre – nunca / nunca, ilusorios. Es la perspectiva de los valores en las estructuras multidimensionales de posibilidades con dualidad perspectiva (“Tiempo”), lo que “Separa – unifica / unifica – separa… Unifica – separa / separa – unifica” a las realidades en versiones” entre sí.

“Tiempo absoluto desde la nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluta / nada absoluta – todo absoluto” = desbalance – balance / balance – desbalance… Balance – desbalance / desbalance – balance sin – con / con – sin… Con – sin / sin – con posibilidades nulas – infinitas / infinitas – nulas… Infinitas – nulas / nulas – infinitas, no existentes – existentes / existentes – no existentes… Existentes – no existentes / no existentes – existentes al unísono.

“Tiempo relativo desde la la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo” = ilusiones conceptuales cualitativamente inversas – proyecciones cualitativamente y cuantitativamente inversas, desde el algoritmo de AYX – el centro de todo y todo a la vez – dios – nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluto / nada absoluto – todo absoluto.

Cada realidad – sistema – elemento se define de manera intrínseca… Para la perspectiva del contemplador.

Un final – origen / origen – final… Origen – final / final – origen que no es – es / es – no es… Es – no es / no es – es ninguna – todas / todas – ninguna… Todas – ninguna / ninguna – todas las posibilidades. La espiral esférica no proyecta – proyecta / proyecta – no proyecta… Proyecta – no proyecta / no proyecta – proyecta a ninguna – todas / todas – ninguna… Todas – ninguna / ninguna – todas las posibilidades al unísono.

Percibimos la desaceleración – tiempo inverso – aceleración – tiempo – progresiones dimensionales inversas – progresiones dimensionales / progresiones dimensionales – progresiones dimensionales inversas – aceleración – tiempo – desaceleración – tiempo inverso mediante representaciones – ilusiones desbalanceadas – balanceadas / balanceadas – desbalanceadas… Balanceadas – desbalanceadas / desbalanceadas – balanceadas (átomos = electrones en orbitales – niveles de energía y movimiento, nucleones, neutrinos, anti – materia, bosones, fermiones, quarks y más, para representar a la desaceleración – tiempo inverso – aceleración – tiempo – progresiones dimensionales inversas – progresiones dimensionales / progresiones dimensionales – progresiones dimensionales inversas – aceleración – tiempo – desaceleración – tiempo inverso.

Los sistemas – realidades son definidos conceptualmente según perspectiva: una realidad – sistema – 6, + 4… – 4, + 6 puede ser percibida como un desborde de aceleración – tiempo (energía) y progresiones dimensionales expansivas, o como desaceleración – tiempo y progresiones dimensionales contractivas.

No somos – somos / somos – no somos… Somos – no somos / no somos – somos una ilusión. No somos – somos / somos – no somos… Somos – no somos / no somos – somos desaceleración – tiempo inverso – aceleración – tiempo – progresiones dimensionales inversas – progresiones dimensionales / progresiones dimensionales – progresiones dimensionales inversas – aceleración – tiempo – desaceleración – tiempo inverso al unísono.

Las posibilidades no son – son / son – no son… Son – no son / no son – son ninguna – todas / todas – ninguna… Todas – ninguna / ninguna – todas, al unísono.

Percibimos a átomos como desaceleración y progresiones dimensionales expansivas. Pero la perspectiva y las posibilidades no son – son / son – no son… Son – no son / no son – son nulas – infinitas / infinitas – nulas… Infinitas – nulas / nulas – infinitas.

Cada desaceleración – tiempo inverso – aceleración – tiempo – progresiones dimensionales inversas – progresiones dimensionales / progresiones dimensionales – progresiones dimensionales inversas – aceleración – tiempo – desaceleración – tiempo inverso en la nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluta / nada absoluta – todo absoluto, no representa – representa / representa – no representa… Representa – no representa / no representa – representa a la nada absoluta – todo absoluto / todo absoluto – nada absoluta… Todo absoluto – nada absoluto / nada absoluto – todo absoluto.

Es el “Tiempo”, la perspectiva de estructuras multidimensionales de posibilidades con dualidad perspectiva, lo que llamamos “Existencia”. Cuando los valores de la espiral esférica, mutan en cuanto a grados en estructuras multidimensionales de posibilidades con dualidad perspectiva dinámicas – desplazables, nuevas realidades son definidas, expandiendo a las existencias mediante definición de nuevas realidades y sistemas, o modificando a las realidades y sistemas ya existentes.

Dos posibilidades – cualidades inversas, dominantes en la perspectiva nula – infinita / infinita – nula… Infinita – nula / nula – infinita de ninguna – todas / todas – ninguna… Todas – ninguna / ninguna – todas las posibilidades en estructuras multidimensionales de posibilidades con dualidad perspectiva.

Percibimos a realidades – sistemas “Especificas(os)”, en “Ubicaciones”

“Específicas”, porque estas no pertenecen – pertenecen / pertenecen – no pertenecen… Pertenecen – no pertenecen / no pertenecen – pertenecen a otras estructuras multidimensionales de posibilidades con dualidad perspectiva y a múltiples existencias en las que su “Valor” y su “Ubicación” coincidan mediante perspectivas equivalentes en cuanto a valor absoluto en escalas secuenciales (- 4, + 6, + 4, – 6, en escala – 0, + 10, + 0, – 10 y + 0, – 10, – 0, + 10 = -14, + 16, + 14, – 16 / + 6, – 4, – 6, + 4).

Por si no lo explique bien (ya habrán notado que soy una vil %&$%/# para explicar): imaginen una línea recta. Extremo derecho = – 0, + 10. Extremo izquierdo = – 10, + 0 (inversión). Valor – 4 es equivalente a valor – 14 (- 4 en otra línea a partir de – 10 (se cumple una estructura al avanzar 10 valores)). Lo mismo con + 6.

En una línea a partir de – 0, + 10, – 4 vale – 4 en esa nueva línea… Y vale + 6 para la línea anterior, puesto que se llegó a – 0 (representando + 6, ) y luego el conteo hasta – 4, completando avance de 10 valores. – 14 en nueva línea, sería – 4, y representa + 4 para la línea donde se avanza 6 valores, completando 10 valores avanzados.

– 4 en línea – 0, + 10, + 0, – 10 precedente a la línea en cuestión, representa + 6 desde – 0 y – 4 desde 10.

Si una estructura es desplazada tan solamente 1 valor, la perspectiva avanza 1 valor entre equivalencias.

Obviamente, realidades con distintas “Ubicaciones”, mientras la escala entre ellas resulte en equivalencia, perciben de manera distinta a otras realidades (- 4 percibe a una realidad en – 5, como – 5, mientras que – 14 o + 6 la perciben como avance de 9 y 11, respectivamente.

En este punto es donde la perspectiva define: ¿por qué un muro es percibido como algo tangente, sólido, de cierta coloración – refracción lumínica… Mientras que desde otras perspectivas es percibido de la misma forma, pero… Conceptualmente en lugar de tangiblemente? ¿Por qué un metal se percibe como tal, desde cercanías… Y es percibido como un concepto con cualidades mínimas o altamente distintas… Desde lejanías?

– 14 es percibido como – 14 por – 4… En escala perspectiva 10… En existencia mutua. ¿Qué sucede si percibimos desde perspectiva 6 (- 10, + 0)? Percibimos a – 4 donde antes percibíamos a – 14. – 4 y – 14 son el mismo concepto, percibido de maneras distintas.

Si percibimos a un muro, y luego nos alejamos para percibir a un muro lejano… Y luego volvemos para percibir al primer muro… Las definiciones de ambas realidades – sistemas, son distintas desde la “Ubicación” de cada una. Podemos percibir tonalidad – matiz de color desde cierta distancia. Al alejarnos unos metros, percibimos sutiles cambios en ella… Mientras percibimos cambios inversos también sutiles con respecto al muro en la lejania al cual nos acercamos. Y al llegar a la misma distancia relativa desde la que percibimos al primer muro, percibimos a ese segundo muro con el mismo detalle – agudeza que al primero, anteriormente. Percibimos texturas, color, y más… Directa y concisamente, mientras que al alejarnos, percibimos cambios sutiles cada vez mayores según el alejamiento.

Los componentes de los muros (electrones, protones, quarks, neutrones, antineutrinos…) son percibidos desde distancias y puntos de percepción… Porque modificamos nuestra escala – nivel de perspectiva. Nuestra existencia es definida por multiperspectiva. Convertimos a conceptos, en realidades, mediante perspectivas múltiples definidas por “Tiempo”. Nuestros cuerpos nos obligan a percibir con base a “Tiempo” definido según sus parámetros.

No somos – somos / somos – no somos… Somos – no somos / no somos – somos, realidades – sistemas de posibilidades – cualidades… Coincidentes en existencias.

Para la perspectiva de algo más, somos algo distinto a como nos percibimos, así como para nosotros, cada elemento representa conceptos distintos.

Esta es la base de la mente – red neuronal – cadenas lógicas de AXY: inter – perspectivas (percepción desde cada elemento del todo absoluto… Desde la nada absoluta).

¿Cómo te percibe… Una mesa… Y cómo percibe a todo lo demás? ¿Cómo percibimos a una estrella incandescente… Si fueras otra estrella incandescente? Si fueras plasma con relativa mayor intensidad que una llama de fuego… O si fueras fuego con relativa menor intensidad que un plasma… ¿Percibirias y serias percibido como… Metal – madera / madera – metal? Si graduamos nuestra capacidad perspectiva… ¿Podríamos percibir llamas de fuego donde antes percibimos a una roca? Podemos percibir, con la graduación perspectiva adecuada… ¿A una persona donde percibimos a una nube o al sol?

Configuración algorítmica:

A * b = [{(a – b) = c},

{c * (b – c = d) = pr1},

{d * (c – d = e) = rp2},

{e * (d – e = f) = rp3…

Rp2 + (c * e) = c al cuadrado,

Rp2 – r3 = d al cuadrado,

Rp1 + (b * c) = b al cuadrado,

Rp1 + b al cuadrado] = rf,

(a * c) – a s. (b * c) + a s.

