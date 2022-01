¡NECIO… PERO NO TONTO!

¿…Y va a volver a insistir?… me reclamo de entrada Don Edmundo… haciéndome sentir un poco necio…

¡Ignora que la necedad puede llegar a ser virtuosa!… ¡cuando la cordura es la enfermedad!… pensé para mis adentros!

¡La tenacidad de los necios!… es la envidia de quienes teniendo la razón ¡se rinden!… cansados de sostener sus argumentos frente a la tenacidad de los necios que ¡ni piensan!… ¡ni se rinden!… ¡y luchan convencidos de su necedad!

Es quizá Manuel Machado … el insigne poeta español de la llamada generación de 1897… precursor del modernismo quién con magistral y refrescante sabiduría nos despeja el dilema de la necedad de los brutos:

“… De diez cabezas… nueve embisten y una piensa… afirma Machado… y concluye lapidariamente… Nunca extrañéis que un bruto se descuerne… luchando por la idea”

¡Esa es la razón porqué las causas innobles las encabecen los brutos!… ¡Morirán en el empeño de hacerla valer!… ignoran en su necedad que están al servicio del taimado (astuto…pícaro…y disimulado) que piensa y los dirige…

¡Me gusta más el Machado que endulza con su poesía vibrante… ligera y romántica!… tercio Don Edmundo evitando darse por aludido en el universo de los tontos… y sin más… se soltó a declamar… Quisiera… uno de mis favoritos del poeta y dramaturgo español

Quisiera verte y no verte… quisiera hablarte y no hablarte…quisiera encontrarte a solas… y quisiera no encontrarte… la pena… y la pena que no es… todo es pena… ayer penaba por verte… hoy peno porque te vi…

Por unos instantes me dejé llevar por la emoción… ¡se me olvidaron los necios!… ¡los tontos!… ¡los borregos!… ¡los vende patrias! y … ¡hasta los interventores!… que por necios y tontos… se quedaron en el siglo de Machado…Finales del siglo 19 y principios del siglo 20… la era del Presidente Teddy Roosevelt y la política del gran garrote

Postulando que América no es de los americanos de américa si no solo de los americanos de los Estados Unidos…

Grave error estratégico de un imperio carcomido por las crisis internas… que se debate entre la hegemonía y agonía simultáneamente… y a quienes el resto del hemisferio occidental ya comienzan a pelarles los dientes como síntoma de agotamiento…

Resulta ya intolerable el bochorno de ser y sentirse humillados por una política imperial que se resiste a compartir su peso geopolítico… con otras potencias históricas y no tan emergentes…

¡China!… ¡la más poderosa! y ¡Rusia! con aspiraciones crecientes de retornar a la disputa de la hegemonía mundial… fueron capaces de crear un novedoso capitalismo de Estado estructurados bajo regímenes autoritarios… que los hacen medir y controlar su desarrollo e incursión en el mundo capitalista.

Estados Unidos… mientras tanto… bajo el control de una extraña dirigencia política descubriendo y propiciando en su nación y en el mundo… un régimen socialista.

¡Los países comunistas!… ¡fomentando el capitalismo bajo la dirección del Estado!

El símbolo del capitalismo experimentando el socialismo… también bajo el control totalitario del Estado.

¡Nosotros en nuestra micro-parcela territorial jugando al capitalismo controlado por los socialistas… y al socialismo controlado por los capitalistas!

Frente a ese “realismo mágico” … como diría nuestro editor Amilcar Alvarado Nisthal… entrenados en los fraudes electorales… incluso para poder ensayarlo en el imperio… como objetivo principal… reiteramos nuestra disposición de jugar nuevamente a la democracia sin pueblo… ni votos…

Dispuestos a rendirnos frente a los necios y los tontos que junto con los interventores hicieron con el apoyo del poder imperial … su mediocre y sometido imperio guatemalteco.

Entre pseudo marxistas asilados en el imperio al que supuestamente odian y quieren destruir y pseudo-capitalistas que disfrazados de socialistas quieren aumentar sus fortunas como vasallos obedientes… nos consumimos y enfrentamos los guatemaltecos.

… Pero también otros… excepcionales… se preparan para dar la gran batalla de la dignidad.

… dispuestos a irrumpir entre estas dos maléficas facciones… traidores a sus propias convicciones y a quienes la democracia… la soberanía y la libertad les apestan tanto como su dignidad.

¡Puliendo las proclamas!… casi le grité a Don Edmundo… ¡¡Regando las Rebelión de las conciencias¡

Nota de duelo:

Don Edmundo y yo… le patentizamos a la familia Gonzalez Rottman… especialmente a la Licenciada Karina Gonzalez de Rottman nuestra condolencia por el fallecimiento de su señor padre Ingeniero José Ernesto Gonzalez Méndez. Descanse en paz.

