La Mentalidad Totalitaria esta Arraigada en Las Poblaciones

Derecho Ajeno

“No podemos esperar a que los americanos salten del Capitalismo al Comunismo, pero podemos ayudar a sus lideres electos para que les suministren pequeñas dosis de Socialismo hasta que un día despierten y se den cuenta de que están viviendo en Comunismo.“

Nikita Jrushchov

Algo para lo que nos ha servido esta “Plandemia” en los dos últimos años es para comprobar algo que es realmente peligroso y es que nuestras sociedades occidentales NO tienen claro para nada las ideas de la Libertad y buscan el refugio según ellos para buscar Seguridad en los Gobiernos y en la panacea y la farsa del supuesto “ Bien Común” que prenogan estos burócratas estatistas que no hacen nada más que llenarse las manos de los millones que representa la corrupción galopante en la que vivimos hoy en día.

Hoy me queda claro que muchas personas que yo consideraba que tenían claras las ideas de la libertad, están totalmente perdidas y defienden medidas arbitrarias de empresas privadas o estatales que exigen la vacunación a cambio de dar el empleo y que esto es parte de la libertad y la propiedad privada. Entendamos algo la primera propiedad privada que tenemos que defender es nuestro propio cuerpo y nadie puede obligarnos a inocularnos nada en contra de nuestra voluntad. Por eso la postura de los gobernadores de Florida y Texas es totalmente correcta, nadie puede discriminarte por temas de vacunación. También Los países occidentales son firmantes de acuerdos de bioética que lo prohíben y sobre todo en temas experimentales y el más importante el acuerdo de Nuremberg que se lleva a cabo precisamente para evitar los horrores que genero el régimen Nazi. Si perdemos esta primera propiedad privada, ya las otras propiedades privadas serán cuestión de tiempo perderlas.

Estas personas que defienden el derecho de una empresa privada o estatal sobre el cuerpo del individuo, al parecer ya fueron curtidas de ideas socialistas, aunque ellos no lo crean, ya cedieron y dan por hecho que así debe de ser y que todos tendremos un pasaporte sanitario y que los que exigen la obligatoriedad están en su derecho. De verdad déjeme decirles que me dan Pena Ajena, no puedo concebir que estas personas no investiguen, no cuestionen, solo obedezcan, el experimento está en marcha y ya lamentablemente le demostramos a estas elites lo influenciables que somos, con que generen un poco de miedo nos tienen a su merced.

Personas que decían favorecer las ideas de la libertad, los miro caer en la retórica de los grandes medios de comunicación en favor del utópico “Bien Común“ que proporciona Papa Estado. Si usted no cae en cuenta que los medios de comunicación, redes sociales, organizaciones internacionales, entes reguladores le han cambiado la narrativa en innumerables ocasiones en estos dos últimos años, déjeme decirle que usted está totalmente ciego y ajeno a la realidad de lo que está pasando. Recuerde y haga memoria como empezó la narrativa en el tema de la vacuna, nos dijeron que con la misma se regresaría a la Normalidad y que se eliminaría el peligro del Mortal Virus (que tiene una mortandad del 0.07 % , no el 2 % del que hablaba el famoso Imperial College of London) primera mentira. Luego se entero que usted también contagiaba teniendo la vacuna, segunda Mentira, pero no se ponía grabe, tercera Mentira. Luego empezó la narrativa de los refuerzos, llegando a tal descaro de que este semana el CEO de Pfizer afirma que las primeras dos dosis no sirven de mucho que la tercera será algo efectiva, pero que en marzo saldrá la cuarta y esa si funcionara puede ver la entrevista a continuación : https://finance.yahoo.com/video/covid-19-vaccine-covers-omicron-144553437.html

Me pregunto porque tantas personas no pueden abrir los ojos ante esta aberrante manipulación, retoricas como : Quédate en casa por la seguridad de todos (primera vez en la historia que se encierra a los sanos), usa Mascarilla todo el tiempo (científicamente no protege y su uso prolongado baja el sistema inmune), utiliza la tecnología para todo (cambiando paradigmas a una sociedad a través de una pantalla), todo se hace con hecho pensado y con una estrategia de manipulación de masas donde el que no se sube a su corriente es rechazado, ridiculizado y humillado. Ahora mi pregunta es ¿qué avala esto? sinceramente nada. La evidencia científica ha sido tirada a la basura. Vivimos en la época de la Pos Verdad.

Según datos de la CDC cerca del 95 % de las personas que han muerto tenían dos o mas condiciones de salud, lo que nos dicen, que lo que afirmaba en un inicio el Dr. Mallone era cierto, si hay alguien a quien vacunar exponiendo que es algo experimental y todos los efectos secundarios posibles era a estas personas de un riesgo relativamente mas alto. No ha toda la población y menos a los niños. El sistema Vaers https://openvaers.com/covid-data/myo-pericarditis es claro en cuanto a que los efectos secundarios son demasiados. Entonces ¿porque los gobiernos y guías medicas siguen recomendando la vacunación? es sencillo poder y dinero . Pero lo que no me cabe en la cabeza, es porque las personas lo siguen haciendo, la respuesta para mi es que ingenuamente a pesar de todo creen en sus gobiernos corruptos y nefastos y piensan que no les mentirían jamás y además no tienen idea que la mayoría son controlados por elites muy poderosas que mandan el sistema internacional dominado por la nefasta y corrupta ONU y con su brazo sanitario que es la OMS, que curiosamente ahora dice no promover la agenda de vacunación obligatoria, pero como dicen una cosa siempre hacen otra.

Además, miro personas aplaudir los subsidios gubernamentales y les parece fabuloso que el gobierno los pueda mantener. Entonces definitivamente podemos concluir que el presagio de Jruschov es real. Las pequeñas dosis de socialismo por muchos años están dando sus frutos y tenemos una generación de gente débil, no hablo solo de los más jóvenes, hablo también de personas mayores que se han vuelto miedosos y poco analíticos ante un bicho que tiene una tasa de sobrevivencia del 99.93% y que debajo de 50 años su mortandad es de 0.01% aproximadamente.

En el mundo el poder de los entes multinacionales ha crecido como nunca y hay estados como algunos europeos y sobre todo mi amada Italia donde la tiranía sanitaria a llegado a niveles que rallan en lo estúpido donde un mayor de 50 años no puede ir al supermercado, si no tiene su pinchazo puesto, explíqueme que lógica hay atrás de esto. Que tristeza para la cuna de la civilización occidental y de la República, que sus burócratas no son más que fieles servidores de los grandes poderes corporativos detrás de esta agenda globalista que no terminara a menos que nos levantemos y no obedezcamos ordenes ilegales, mírelo con sus propios ojos está en sus narices, han pasado sobre todas las constituciones de occidente, sin que nadie pueda hacer nada , estamos perdiendo las repúblicas y algún día no muy lejano de seguir así perderemos nuestra libertad individual, la propiedad privada y la de nuestras futuras generaciones.

Señores entiendan la vacuna es el pretexto totalitario perfecto, con cada nueva ola de miedo mucha gente sale a vacunarse o lo peor a sus hijos, de verdad escribo este articulo con colera e impotencia de empezar a ver los primeros casos de personas que estaban sanas antes del pinchazo y ahora empiezan a desarrollar enfermedades que los acompañarán por el resto de sus vidas. Lamentablemente se los dijimos mil veces y le creyeron más a la media corrupta mundial y a sus gobiernos que les han mentido toda la vida. Por ejemplo, la Miocarditis mucha gente la toma a la ligera y dicen se cura, si claro la inflación se puede tratar, pero las lesiones cardiacas que se generan jamás se repararan y se habla que pueden reducir sus expectativas de vida a largo plazo hasta un 66 %. Por favor seamos sensatos y no justifiquemos lo injustificable. Mantener el EGO no los ayudara más.

Estamos en los siguientes años ante una amenaza totalitaria real, psicópatas que no les importa matar más gente con tal de reducir la población mundial, el sueño de Malthus, que hoy las elites lo comprenden y esbirros como Gates o Soros lo ejecutan a través de sus “filantrópicas fundaciones” que donan trillones de dólares y que financian prácticamente a todos tanto a Black Live Matters como a Club Rotario, aunque usted no lo crea. Estas agendas nefastas jamás serian posibles, si las poblaciones enfrentaran a estos tiranos, lo que toca es no acatar ordenes ilegales y no ser obedientes a sistemas que violan nuestras constituciones flagrantemente.

El ejemplo del caso Djokovic es el mejor ejemplo de lo mal que estamos, este gran deportista está luchando, por su derecho individual a participar como campeón de este torneo y es discriminado por un gobierno totalitario como se volvió el australiano por no tener la vacuna. La resolución del tribunal australiano a favor de Novak era una luz de esperanza para el mundo libre y un ejemplo digno de imitar, pero ya los totalitarios denegaron su visa algo que era de esperarse. La Postura de Rafael Nadal , diciendo es por la seguridad de todos, es digna de vergüenza mi única conclusión otra persona más permeada por las ideas socialistas que hablaba Jrushchov.

He visto que nuevamente abogados nacionales que han peleado con mi persona defienden ese positivismo jurídico que viola toda libertad individual y que pasa sobre el Derecho Natural de decidir sobre tu propio cuerpo esto es aberrante y por lo visto tienen su dosis de socialismo y estatismo muy arraigado estos abogados que dicen defender la libertad. Por eso no tengo ninguna duda de que en Guatemala tengamos esta cloaca de sistema de justicia que no ha hecho nada por resolver en favor de la libertad individual de los guatemaltecos y que la CC tiene engavetado este amparo, cuando es un asunto de muchísima urgencia con más de 300 denuncias donde se están violando los derechos más fundamentales de guatemaltecos, obligándolos a vacunarse en un país donde el mismo comunicado de La ministra de salud dice que la vacunación es “Voluntaria”. Esta CC Debe de conocer este amparo a brevedad y refrendar que en Guatemala no se debe discriminar a nadie por tema de vacunación. Pero al parecer hay intereses mercantilistas y estatistas de por medio pues no hay ninguna claridad.

Jrushchov lo predijo y estamos ante una encrucijada que se ha venido trabajando y planeando desde hace mucho tiempo, la imposición de un Colectivismo o Socialismo Corporativo es un hecho innegable tratando de aplastar los tres derechos fundamentales del hombre libre Su Vida , Su Libertad y Su Propiedad. Como dijera Churchill “ El que renuncia a su Libertad por Seguridad ,no merece tener ni una ni la otra”.

Libre expresión de pensamiento.

