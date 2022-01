Datos que te ocultan de la Pandemia

Van casi dos años desde que comenzó la “Pandemia” y muchos todavía no quieren ver la realidad. Posiblemente sea por la programación que han creado en sus subconscientes, o simplemente porque no quieren salir heridos al encontrar la verdad. Pero al igual que Morpheus, cuando le da la opción a Neo de tomar la pastilla roja o la pastilla azul, en la película Matrix. Yo también te daré la opción de seguir dormido o despertar.

Si deseas saber la verdad amarga, pero real sigue leyendo hasta el final. Más si quieres seguir pinchándote y creyendo que el gobierno te cuida. Puedes parar de leer en este momento, ponerte tu mascarilla y prender la televisión.

¡Bien, nos hemos quedado los que importan!

Lastimosamente la verdad no es para todos, o por lo menos, no para todos al mismo tiempo. Ya que saberla implica un cambio intrínseco de tu ser. Porque debes cambiar de actitudes y ser más responsable con los tuyos y contigo mismo. Lo cual, requiere disciplina y sacrificio de tu persona.

Comenzare con los puntos importantes que debes saber sobre esta Falsa Pandemia. Ya que al tenerlos en cuenta es imposible que te vuelvan a engañar. Lo primero que debes saber es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2009 cambio la definición de “Pandemia”. Antes para declarar una Pandemia era necesario de que hubiera una enfermedad contagiosa y con una mortandad significativa. Más ellos quitaron la característica de “mortandad significativa” por lo cual, ahora cualquier gripe estacionaria puede declarase como “pandemia”.

Esta estrategia de manipulación social tiene un gran poder sobre la percepción de la sociedad. Ya que las ideas y conceptos complejos se manejan en base al lenguaje. Y al cambiar, modificar o mal interpretar las palabras, estas pueden generar una realidad alterna, como la que viven muchas personas hoy en día.

Sabiendo que la mortandad no tiene importancia para declarar una pandemia. Es necesario saber la cantidad de muertes que hubo en el país en los años anteriores 2017, 2018, 2019 y 2020. Para así poder comparar la letalidad de la pandemia que nos quito las libertades en el 2020 y 2021.

Por lo cual, colocare la siguiente gráfica para su mejor comprensión:

Año Población Crecimiento Poblacional Muertes por año Crecimiento de Muertes por año Aumento Porcentual de Muertes 2020 17,974,000 358,000 84,340 1,192 0.014 % 2019 17,616,000 351,000 83,148 1,346 0.016 % 2018 17,265,000 345,000 81,802 1,229 0.015 % 2017 16,920,000 337,000 80,573 1,124 0.014 % Elaboración propia

Datos Recopilados de Knoema y Macrodatos

https://knoema.es/atlas/Guatemala/topics/Datos-demogr%C3%A1ficos/Mortalidad/N%C3%BAmero-de-defunciones https://datosmacro.expansion.com/paises/guatemala

¡Impactante, verdad! Y apenas estamos entrando en la madriguera del conejo.

En 2020 cerraron el país, te quitaron la libertad de locomoción, tu libertad de negocio y te pusieron un trapo shuco en boca para que no hablaras. Porque supuestamente se estaban muriendo las personas por montones… Más no era así. Nunca murieron más personas que años anteriores. Aunque ahora en el 2021, si han aumentado. Pero no por la enfermedad. Si no por la inoculación experimental, que se esta llevando a cabo a diestra y siniestra.

Sabiendo que no hubo un aumento de mortandad en el país en el 2020. Es necesario saber de qué morían las personas en esas fechas. La hipótesis que he llegado a concluir es, que las personas fallecían por los mismos motivos de todos los años anteriores. La única diferencia eran los Protocolos “recomendados” por la OMS.

Los cuales decían: “que todos los ingresados al hospital debían ser tratados como Covid”. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien llegaba por un accidente vehicular, un paro cardiaco, o cualquier otro tipo de enfermedad y este moría. Era etiquetado como Covid. Y así, aumentaban las muertes por la enfermedad de moda y subían el miedo en la población.

Más estos datos se quedan pequeños con la bomba que te voy a revelar. Ya que la mentira con la que se basa esta Falsa Pandemia son las pruebas de “diagnostico”. Que antes de entrar de lleno con este tema. Voy a reflexionar sobre las buenas practicas médicas. Que, primero que nada, no son una ciencia exacta. Si no, son una praxis que se basa en diferentes interpretaciones de síntomas y análisis, para así poder tratar a los pacientes. Por ejemplo, antes para diagnosticar una enfermedad, el medico te entrevistaba y de acuerdo con los síntomas, te mandaba a hacer diferentes análisis (Heces, Orina, Sangre, etc.) y eran para confirmar el diagnostico semiótico que había realizado. Más ahora con la enfermedad de moda. Te manda a hacer una prueba de dudosa credibilidad. Y con esto ya te dicen si estas enfermo o no. Incluso si no tienes síntomas y te sientes bien, ellos pueden decirte que estas enfermo. Lo cual, es lo más absurdo y denigrante hacia nuestra inteligencia. Ya que los médicos tratan síntomas. Si no hay síntomas, la persona esta sana. Y si esta sana, no necesita de ningún tratamiento.

Pero dejemos la estupidez y la retorica covidiana por un lado y vamos a las pruebas de diagnóstico. Ya que es importante comprender como nos engañan con estas pruebas. Por ejemplo, la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (RT-PCR) sirve para amplificar y transcribir el ARN viral, y que este pueda ser comparado con el material genético del SARS-COV2. Más nunca han aislado, purificado o secuenciado el virus SARS-COV2. Por lo cual, no tienen con que comparar ningún material genético. De hecho, hay casi 90 solicitudes a diferentes organizaciones de la Salud entre esas el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC – Center for Disease Control And Prevention) solicitando la secuencia, purificación y secuenciación del SARS-COV2. Más estos no la tienen.

https://elcorreodeespana.com/amp/salud/666276859/Casi-90-instituciones-cientificassanitarias-de-todo-el-mundo-no-consiguen-demostrar-CIENTIFICAMENTE-la-existencia-del-SARS-CoV-2-Por-Luys-Coleto.html

Pero ese no es el único dato falso de esta prueba. Aunque con esta evidencia, ya se debería de acabar la plandemia en sí, en todo el mundo. Más muchos todavía creen que hay un virus, y que su secuencia genética esta resguardada como ultrasecreto mundial, únicamente para los “expertos” más mediáticos y mejor pagados.

Más supongamos que hay un “virus” y sigámosles su juego en esta tercera guerra mundial. Ya que es una guerra de información, y por medio de la información es que seremos libres. Regresando al otro problema que presenta la prueba RT-PCR, les comentare sobre la cantidad de ciclos con los que se trabaja esta prueba. Normalmente si uno aumenta a más de 27 ciclos estas pruebas comienzan a dar falsos positivos. Más las pruebas que se estaban utilizando en todo el mundo eran pruebas aumentadas a casi 35 ciclos. Por lo cual, ellos decidían dónde y cuándo subir los casos por medio de estas pruebas.

Actualmente, la CDC a retirado la prueba de diagnóstico RT-PCR desde el 31 de diciembre del año pasado, porque indican que no son confiable. Como lo han estado diciendo todos los expertos desde que comenzó la pandemia y que han sido censurados en Redes Sociales.

https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html

Más en Guatemala y otros países la siguen utilizando como una prueba de diagnóstico. Más no es la única prueba falsa que utilizan. Ya que la prueba de Antígenos da falsos positivos a cualquier persona que tenga una gripe, o incluso si esta gripe ya paso hace varias semanas.

Más dejemos por un lado todas las mentiras con las que han creado esta falsa pandemia. Y comentemos brevemente el objetivo final de esta agenda política mundial. Que tiene como fin, el Control Totalitario y la Reducción de la Población. Y que piensan lograr por medio de la “Vacunación”. Que no es más, que otro eufemismo para que no puedas ver la realidad.

Ya que las “Vacunas” no son vacunas. Si no terapias génicas que tiene varios efectos secundarios entre esos: Pericarditis, Miocarditis, Trombosis, Embolias, Alergias, Síndrome de Guillan Bárre, Esterilidad, Muerte Súbita, etc. y que están siendo reportados por VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) de los Estados Unidos todos los días.

https://openvaers.com/covid-data/covid-reports

Y si tomamos en cuenta el Informe Técnico del Prof. Dr. Pablo Campra Madrid donde se detecta por medio de Microscopia Micro-Raman materiales hechos de Oxido de Grafeno y Grafeno en las Vacunas Covid-19. Los cuales son altamente tóxicos y que producen síntomas idénticos a los cuadros presentados por la enfermedad Covid-19. Nos encontramos contra un genocidio mundial basado en una seudo ciencia y dictadura sanitaria. La cual solo podremos combatir con la Verdad.

https://www.dropbox.com/s/b3kbszxvjg1hebl/1-INFORME_T%C3%89CNICO_FINAL_DETECCI%C3%93N_DE_GRAFENO_EN_VACUNAS_COVID.pdf?dl=0

Posiblemente la información que leíste en este articulo te haya caído como balde de agua fría, y te haya creado una molestia dentro de tu ser. Esta molestia se llama Disonancia Cognitiva, y se produce al tener una creencia arraigada en tu ser. Ya sea propia o implantada, pero que se contrapone con otra verdad, como la que acabas de leer en este artículo.

Más no significa que sea algo malo. Solamente es el proceso que se pasa al despertar la conciencia y el análisis crítico. Yo te recomendaría que sigas tu intuición, y que por ningún motivo me creas a mi sin investigar y leer las referencias.

Más si todo lo que leíste en este artículo, ya lo sabías o lo intuías. Siéntete agradecido de que la verdad este saliendo a la luz y compártelo con más leones dormidos que necesitan despertar.

Libre expresión de pensamiento.

