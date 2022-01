¿Inicio de la dominación gubernamental en Guatemala?

Relatividades Perspectivas

¿Quién controla la energía eléctrica?… Y ¿a todo?

Roberto Arzu ofrece: “Quienes inviertan dentro de Guatemala y generen empleos y consumo… No pagarían energía eléctrica ni impuestos”.

Sobre la mentalidad de “No se puede”, tiene razón. Yo siempre agrego: evitar también: “Solo a través del sistema decadente, manipulado – controlado, se puede”.

La manera de solucionar la corrupción y mafias o pelaverguismo, es eliminar funcionarios por áreas geográficas, con puestos por tiempo y con protección burocrática. Que la gente piense por sí misma y tenga iniciativa propia… Contratando a coordinadores (personas capacitadas, despedibles en caso en que lo ameriten) para cada tarea o situación que se presente… Pudiendo estas, ser contratadas para otras situaciones o tareas… Si lo ameritan. Una coordinación federal para tratar temas que involucren a varios sectores definidos por distintas estrategias de soluciones.

La política totalitaria y / o geográfica, resuelve poco o de manera ineficaz, porque a distancia, no se percibe bien cada situación y los factores influyentes (y existen siempre, varias situaciones y factores que no son definidos geográficamente). La sectorización lograría que la gente tenga conciencia, al no poder diluir culpas de sus decisiones y efectos de estas, en otras personas. Cada sector sería definido por decisiones en cuanto a estrategias de soluciones para las problemáticas. Y los efectos de esas decisiones, recaerían únicamente en las personas que las tomaron. No podrán culpar a otros ni exigir que el éxito de las decisiones de otros… Se aplique a ellos. Recapacitan o se joden solos.

Economía y comercio: emprendimientos locales con dirección local y coordinación federal para comercio entre sectores.

Si al invertir, no se paga electricidad ni impuestos, por aumentar IVA y otros ingresos estatales, en masas, estaría haciendo grande al gobierno. Le estaría dando control sobre la energía eléctrica y otras cosas. Estaría aplicando capitalismo estatal (empresas alineadas con el gobierno. Masas dominadas). Sería mejor, libre emprendimiento y libre competencia… Sectoriales, en lugar de la política totalitaria.

No duden que no solamente la energía eléctrica, será controlada y utilizada como herramienta de control, por el gobierno…

Para detalles y para debates, ver: https://www.qdyrx.com/yaxchegaholom?post/2022/01/20/…-Inicio-De-Domincion-Gubernamental%2C-En-Guatemala-Por-Spiritus-Umbrarum

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: