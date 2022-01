¿Ya se dio cuenta de esto?

Políticamente Incorrecta

En Guatemala, Helen Mack, Edgar Gutiérrez, Thelma Cabrera, Thelma Aldana y todos sus secuaces se la pasan insinuando que el socialismo es la solución a todo. Que la desigualdad es el problema y que todos debemos ser iguales porque es la única forma de vivir en una sociedad justa. El ser humano siempre ha hablado de igualdad, pero se referían a igualdad ante la ley, que provee igualdad de oportunidades. La idea es que las mismas reglas apliquen para todos, y que sea la capacidad de cada quien la que haga al individuo triunfar o no. Todos debemos partir de la misma meta, pero no todos llegamos en primer lugar. Y dirán “pero él nació en cuna de plata” sin pensar lo fácil que es perder lo heredado y construido por otros.

Pero pregunto, ¿ya se dio cuenta que los países más prósperos son siempre, sin excepción, los más libres? Todos, sin excepción, llegaron a su esplendor permitiendo a los ciudadanos vivir en libertad y hacer el uso que deseaban de sus vidas. Todos, sin excepción, basaron sus vidas en reglas claras, con gobiernos pequeños, no invasivos de la libertad individual. Irónicamente, todos los que abogan por el socialismo viven en sociedades prósperas, que con sus ideas van destruyendo poco a poco.

No sé si usted, amigo lector, ve gente exponiéndose a ser comida por un tiburón para llegar a la paradisíaca Cuba. O bien, gente de por ejemplo, Panamá, huyendo hacia Venezuela, o Uruguayos mudándose masivamente a la Argentina. Quizás hay hordas de coreanos del sur emigrando hacia Corea del Norte. O de gente de Singapur emigrando hacia China comunista. Amo el sarcasmo…

La realidad es otra. Por los últimos 70 años los cubanos han arriesgado sus vidas para escapar de la dictadura castrista. Hoy en día, ya son 20 años de venezolanos que hasta se adentran en las inhospitalaria selva amazónica para escapar del chavismo del monstruo de Chávez, como del demente de Maduro. Los nicaragüenses han hecho otro tanto, emigrando a ese “asqueroso epicentro de capitalismo” que llamamos Miami. Hasta Helen Mack y su corrupta ladrona de sobrina se van a curar a Houston y no a La Habana.

Tapar el sol con un dedo es tan imposible, como decir que estos ejemplos son dignos de imitar. Sólo Thelma Cabrera, Daniel Pasqual, Martín Toc, Aldana, Winaq, Semilla, URNG-Maiz, MLP pueden querer algo así para Guatemala. Algunos lo atribuyen a la ignorancia. Yo no pienso que sean ignorantes. Lo que son es una partida de oportunistas que saben que los dirigentes de todos los ejemplos de socialismo en el planeta se hicieron multimillonarios rápido, fácil, y sin esfuerzo alguno.

Estos líderes se aprovechan de la ignorancia y el idealismo de los jóvenes que viven en su mundito y no saben que su iPad, sus tenis de marca, su teléfono, el Internet mismo, no existirían sin el capitalismo. Creen que ser iguales es lo único que cuenta, y olvidan que ni entre hermanos de padre y madre hay igualdad. Hasta entre hermanos hay uno más inteligente, más apuesto, más pilas que otro. En raras y muy admirables oportunidades son todos los hijos exitosos, buenos y ejemplares. Cómo en raras oportunidades son todos unas lacras o unos buitres. Pero los jóvenes, especialmente adoctrinados en las Universidades de hoy, tienen ideales contradictorios en sus mentes.

Les han vendido que para que haya igualdad hay que quitarle al que tiene porque tener es malo… pero todos quieren lo que tiene el que tiene. Por eso bien dicen los grandes pensadores que se es socialista en la juventud, cuando no se tiene mayor cosa que perder. Y es en la edad madura cuando se cambia a capitalista, porque ya se ha acumulado algo que se desea preservar. Y ahí radica mi esperanza.

Guatemala es un país de gente emprendedora, lo digo siempre. Los chapines, en su mayoría y en especial entre la clase media y baja, somos personas que nos gusta trabajar. Somos creativos para ingeniar soluciones a los retos, “no vemos puente angosto” y somos luchadores. Resilientes. Lo único que buscamos son oportunidades y eso le toca al gobierno generarlas por medio de proveer certeza jurídica y seguridad.

La elección de Fiscal General es clave por esto también, y los señores Decanos de las facultades de derecho de las universidades de Guatemala, no pueden ser tan ciegos de no ver esto. Si viene un inversionista y le invaden su inversión, ¿qué dirá de Guatemala afuera? Obvio dirá a otros inversionistas que no vengan aquí porque no se respeta la propiedad privada, porque rompemos acuerdos firmados, porque no tenemos palabra y somos una partida de salvajes y terroristas corruptos. Y tendrá toda la razón de pensar así. Cada quién ve la fiesta según le va. Ya estamos enfrentando millonarios arbitrajes que muy probablemente vamos a perder, justo por este tipo de situaciones.

Ahora viene el acuerdo de Ferrovías, y sabemos que no existe ningún país próspero en el planeta que no tenga trenes además de camiones. Pueden coexistir así que si los transportistas alegan están siendo miopes. Vienen empresas indias (de la India) a invertir en tecnología, y también de Japón. Si tenemos dos dedos de frente, las dejaremos establecerse, les proveeremos de lo que necesiten, les daremos seguridad y certeza jurídica, y a cambio, ellas proveerán miles de empleos que beneficiarán a miles de familias. Recuerde que en promedio, 1 empleo directo da sustento a 4 personas. Eso, sin contar los empleos indirectos. Intecap hará lo suyo, eficientemente.

No todo es malo, como no todo es bueno. Pero al final, si sumamos, la balanza es más positiva que negativa. El año entrante depende de nosotros si tendremos para elegir una opción que ponga al país por encima de sus propios intereses. Por lo pronto, en este 2022, Fiscal General, PDH no pueden caer en manos de la izquierda porque de ser así, podemos decir adiós a esas inversiones. Piensen en eso, señores Decanos. Sus votos tienen consecuencias. Todo, absolutamente todo, está intrínsecamente conectado.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más de la autora: