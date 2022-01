Analizando la Plandemia

La aparición del Coronavirus, que se cree fue promovida por los poderosos del nuevo orden mundial, nos está dando un cambio de vida por medio de una economía globalizada y emergente y un sistema político mundial de adhesión, pero para este cambio es necesario que la mente del ser humano esté preparada. Para empezar, lo que nos están haciendo es reordenar el nuevo sistema de cosas para que lo aceptemos. Además, a nivel mundial se utilizan muchas mentiras repetidas tantas veces para que se vuelven realidades, las que las publicitan y financian.

Hay científicos en fisiología y/o medicina que han estudiado los virus durante muchos años y sostienen que el Coronavirus no es natural, ya que si fuera natural no afectaría a todo el mundo tan rápido, porque la temperatura varía de un país a otro y de la temperatura depende la propagación del virus. Si fuera natural solo afectaría a países con la misma temperatura de la ciudad de Wuhan en China.

En este período de transición hay un miedo colectivo que está surgiendo en la conciencia del ser humano, pero hay que recordar cual es el origen por lo que estamos aquí en el planeta y así superar ese miedo.

Con nuestra actitud podemos tener una acción o proceso para realizar nuestras intenciones que debe ser nuestra nueva visión individual del mundo.

Además, aprovechando el Coronavirus se han propuesto medidas sanitarias que no curan la enfermedad, pero si están logrado crisis en cada nación, para que haya más problemas económicos y psicológicos en las personas.

Existen muchas dudas y controversias sobre el origen del Coronavirus, sobre las causas de la enfermedad, cómo se controla, cómo se evita, si se cura, sobre las vacunas, etc. Pero en el mundo ha habido menos muertes por el Coronavirus que muertes ocasionadas por enfermedades comunes.

Lo que estamos viendo es que los grupos económica y políticamente poderosos que pretenden controlar el mundo, no consideran importante al ser humano, porque lo están manipulando de acuerdo a sus intereses y por eso debemos analizar lo que estamos viviendo y lo que le llaman pandemia.

Para iniciar debemos ver números, la fuente de información es de John Hopkins University:

Habitantes en el planeta hay 7,800,000,000 que es 100%

Casos confirmados de personas con Coronavirus son 280,032,484 que es 3.59%

Defunciones causadas por Coronavirus son 5,402,430 que es 0.069%

Sobrevivientes en el mundo es 99.93%

Hay que preguntarse cuántas personas en el mundo enferman por otras enfermedades como infartos, cáncer, problemas estomacales, etc., cuántas defunciones son causadas por esas enfermedades y cuantos sobrevivientes hay de las mismas. Más personas fallecen por enfermedades comunes que por el Coronavirus.

Analizando lo que estamos viviendo y las cifras anteriores, también es muy importante aclarar conceptos para que se conozcan de una manera fácil y se comprenda la palabra CEPA.

La palabra CEPA es cuando un virus se comporta muy distinto al virus original y este nuevo virus tiene que ser tan distinto, como para que se llame nueva CEPA.

SARS CoV 2 le llaman a la enfermedad del Coronavirus, pero hay que preguntarse si hay nuevas CEPAS distintas al virus original que es el del SARS CoV 2 ¿?, pero como no los hay, lo que tenemos enfrente son VARIANTES.

Las VARIANTES son pequeñas mutaciones que sufre un virus y que hace que no sea idéntico al original, pero su comportamiento y su sintomatología en general es igual. Eso es lo que está pasando. Hay VARIANTES en varios países y también la VARIANTE a la que le han dado el nombre de Omicron. Ver que los nombres que les están poniendo no están de acuerdo con las nomenclaturas que se ha utilizado siempre.

Las nomenclaturas del Coronavirus (que le pusieron COVID-19) primero van por grupos alfa, beta, gama, delta, las letras griegas, que no deben ser las indicadas para estar nombrando las VARIANTES del mismo virus.

Las VARIANTES siempre se han nombrado por el lugar donde se encuentran y el número de cultivos donde se realizaron. Para ver esto y cuantas VARIANTES tiene en el Coronavirus ver lo siguiente:

Coronavirus humano 229E, está más se asociado a enfermedad crup, tos que pueden tener niños (as), esa misma tos también puede ser causada por el Coronavirus humano 229E. Este Coronavirus humano se encontró en un niño y la muestra era la 229E. Se catalogo como primera CEPA de coronavirus.

Coronavirus humano OC43 se llama ¨orden culture¨ 43, que quiere decir, que se cultivó y utilizó en el órgano humano, la tráquea, y ahí se cultivó el virus. A este se le catalogó como CEPA de Coronavirus.

Coronavirus humano SARS CoV2 que surgió en China según dicen en el año 2002. Se catalogo como CEPA de Coronavirus.

Coronavirus humano TNL63 viene de por los años 2005, el TNL se llama así porque viene de the never land, el lugar donde se encontró la muestra y que fue la número 63. Se catalogo como CEPA de Coronavirus.

Coronavirus humano HKU1 viene de Hong Kong, se encontró dentro de un universitario, por eso tiene la U y fue la muestra número 1. Se catalogo como CEPA de Coronavirus.

Coronavirus humano del medio oriente que provocó diarreas y síntomas respiratorios fue el que vino antes del SARS CoV2. Se catalogo como CEPA de Coronavirus.

Coronavirus humano SARS CoV2 de los años 2019, 2020 y 2021, Se catalogo como CEPA de Coronavirus.

Todos los virus duran como 3 años, igual el caso del SARS CoV2, y por sus mutaciones van perdiendo fuerza y esas mutaciones van a ser las VARIANTES. Se cree que en los virus puede haber hasta 200 VARIANTES que van saliendo de cada virus o cada CEPA.

Se han estudiado que todas estas VARIANTES pueden dar problemas respiratorios, pueden o no dar problemas digestivos, diarreas, náuseas y vómitos.

Si todas las VARIANTES no se tratan adecuadamente, pueden terminar en sinusitis, otitis, bronquitis, bronconeumonías, neumonía, eso significa que no es que el Coronavirus cause gravedad, sino que es el mal manejo de las primeras etapas de la enfermedad del Coronavirus y es lo que da complicaciones. Si se trataran bien los primeros síntomas o las primeras etapas de la enfermedad causada por el Coronavirus, no sería más que un problema respiratorio fuerte o de una gastroenteritis leve o moderada.

Se debe creer lo que aquí se explica porque lo he investigado y es en bases de la microbiología y no debemos dejarnos llevar por todo lo que escuchamos, por noticias, por redes sociales y por lo que nos dicen, sino que debemos comprender las bases de la medicina, la única forma de no perdernos y hacer las cosas correctamente.

Otra cosa importante es comprender que la CEPA humana 229E y la OC43 son las causas más frecuentes de catarros comunes y por lo tanto Omicron no es que nazca de la combinación de un virus de catarro con un virus de Coronavirus, sino que es una variante del mismo Coronavirus y así la variante tiene menos fuerza que el original y tenemos que estar con esa tranquilidad.

Como vemos se puede tratar el Coronavirus, y dicen que es con Ibuprofeno antigripal o algo similar, y las personas alérgicas deben tomarlo poco a poco hasta completar la dosis con el antigripal.

Podemos ver que lo que llaman las CEPAS HCoV 229E y HCoV OC43, son las que causan el catarro común y otra cosa importante es que con el NL63 y el HKU1 también dan síntomas catarrales.

A la larga todo es lo mismo y el Coronavirus es una sola CEPA, pero que tiene sus VARIANTES y pueden tener diferentes receptores donde se pega el virus. Ver que el virus no tiene vida, es como un objeto extraño por el cual el cuerpo humano reacciona defendiéndose, destruye el virus y al destruirlo es que inicia el proceso inflamatorio, por lo tanto, el virus no es mortal, ni agresivo, el virus es un objeto extraño que el cuerpo humano reconoce y lo rechaza.

Si seguimos aceptando lo que nos dicen y sin analizarlo, nos estamos acostumbrando a los nuevos protocolos y medidas sanitarias, a no ir a fiestas y reuniones, a estudiar virtualmente, a alejarnos físicamente de todos hasta de la familia, a depender más de la tecnología electrónica que a preocuparnos más por uno mismo que por los demás, a ser personas insensibles, y así vamos por buen camino al ingreso del nuevo orden mundial.

Libre expresión de pensamiento.

