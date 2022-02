Primum Non Nocere

Bitácora

Van casi dos años desde que comenzó la “Pandemia” y muchos todavía no quieren ver la realidad. Posiblemente sea por la programación que han creado en sus subconscientes, o simplemente porque no quieren salir heridos al encontrar la verdad.

Si deseas saber la verdad amarga, pero real sigue leyendo hasta el final. Más si quieres seguir pinchándote y creyendo que el gobierno te cuida. Puedes parar de leer en este momento, ponerte tu mascarilla y prender la televisión.

¡Bien, nos hemos quedado los que importan!

Lastimosamente la verdad no es para todos, o por lo menos, no para todos al mismo tiempo. Ya que saberla implica un cambio intrínseco de tu ser. Porque debes cambiar de actitudes y ser más responsable con los tuyos y contigo mismo. Lo cual, requiere disciplina y sacrificio de tu persona.

Comenzaremos con los puntos importantes que debes saber sobre esta Falsa Pandemia. Ya que al tenerlos en cuenta es imposible que te vuelvan a engañar. Lo primero que debes saber es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2009 cambió la definición de “Pandemia”. Antes para declarar una Pandemia era necesario de que hubiera una enfermedad contagiosa y con una mortalidad significativa. Más ellos quitaron la característica de “mortandad significativa” por lo cual, ahora cualquier gripe estacional puede declararse como “pandemia”.

En 2020 cerraron el país, te quitaron la libertad de locomoción, tu libertad de negocio y te pusieron un trapo shuco en boca para que no hablaras. Porque supuestamente se estaban muriendo las personas por montones… Más no era así. Nunca murieron más personas que años anteriores. Aunque ahora en el 2021, si han aumentado. Pero no por la enfermedad. Si no por la inoculación experimental, que se está llevando a cabo a diestra y siniestra.

Sabiendo que no hubo un aumento de mortandad en el país en el 2020. Es necesario saber de qué morían las personas en esas fechas. La hipótesis que he llegado a concluir es, que las personas fallecían por los mismos motivos de todos los años anteriores. La única diferencia eran los Protocolos “recomendados” por la OMS.

