DJOKOVIC

Pluma Invitada

En 1967 Muhammad Ali , Cassius Marcellus Clay, que cambió su nombre al convertirse al Islamismo, fue despojado de su cinturón de campeón mundial de los pesos pesados por negarse al reclutamiento obligatorio para servir en las fuerzas armadas que en ese momento combatían en la tristemente célebre guerra de Vietnam, alegando que era un objetor de conciencia y que el islam prohíbe participar en una guerra que no fueran ordenada por Dios .

Ali jamás hubiera tenido un arma en sus manos, el ejército lo necesitaba para dar exhibiciones a las tropas, levantando el ánimo de un ejército que no lo estaba pasando nada bien, pero sobre todo no podían permitir los objetores de conciencia, ni a nadie que se negara a prestar el servicio militar, así que debían sentar un precedente ejemplificador para evitar que los jóvenes se negaran a prestar el servicio militar e ir a Vietnam a una guerra sumamente repudiada por los Estadounidenses.

A pasar de garantizarle que no correría ningún peligro ni tendría que dispararle a nadie, Ali mantuvo su posición lo que lo llevó a la cárcel y al despojo de todos sus títulos. Posteriormente la Suprema Corte le dio la razón absolviendolo de los cargos, la historia también ratificó que su posición era la correcta.

Ali sacrifico el Boxeo por sus creencias y los dictados de su conciencia, principios que lo llevaron a la cárcel y a perder todo lo ganado en el ring.

El número 1 del mundo del tenis, Novak Djokovic, sin haberse declarado públicamente un Antivacunas, no pudiendo presentar el documento que acredite su esquema completo de vacunación, intento jugar el abierto de Australia pidiendo una visa de excepción que le permitiera jugar sin cumplir el requisito de las autoridades Australianas: a su territorio no entra nadie que no esté vacunado, es la ley y no importando de quien se trate debe acatarse.

Acudió a las cortes, que lo ampararon, pero finalmente con una orden ejecutiva fue deportado impidiéndole participar en el torneo, debo destacar que la decisión de Australia es, además de la aplicación de una LEY nacional, es también la aplicación de los valores colectivos a un jugador que quería jugar con sus propias reglas.

¿Hay semejanza entre lo actuado por Ali y lo hecho por Novak?, solo en apariencia pareciera lo mismo, pero la posición de Ali es categórica, No voy de ninguna manera a ir a Vietnam, no pido preferencias ni tratos preferenciales, digan y hagan lo que quieran No Voy, mi conciencia y mis creencias no me lo permiten.

El Open de Australia AO, ha sido ganado en nueve ocasiones por el tenista en cuestión, ha recibido del pueblo de Australia Admiración, cariño, y el ha decidido olvidarse de ellos y del tenis que le ha dado todo lo que es, negando a vacunarse a sabiendas que este país obliga a los viajeros que deseen ingresar el esquema completo.

Una postura sin contundencia, presentó una declaración falsa en migración echando el muerto a su representante, pidió una exención de la norma, es decir, no importa que este país tenga reglas que van contra mis principios, si logro pasar por encima de las normas voy a jugar.

Yo lo hubiera aplaudido, aunque no lo comparto, si ‘el hubiera hecho una declaración en la que manifestara que no asistiría a AO, por no compartir con ese país las leyes que obligan a los ciudadanos, todos, a vacunarse.

Las diferencias son abismales, Ali lo perdió todo y fue a prisión, Novac en cambio perdió solamente su credibilidad y la posibilidad de hacer historia, además de no poder participar el Roland Garros, Francia ya le ha dicho que ni se acerque.

La importancia de esta discusión, utilizando dos hechos históricos, uno vetusto y el otro actual, es que independientemente de nuestra posición personal en relación a inocularse o no, es que las leyes que la autoridad legítimamente electa dicta través de normas ejecutivas o leyes de la república deben acatarse o ser sujetos de las sanciones correspondientes. En Guatemala la vacunación es voluntaria, lo que explica que solo el 28 % de la población se ha inoculado, pero usar mascarilla, no hacer fiestas ni reuniones multitudinarias sin las normas de aforo, distanciamiento, horarios para el expendio de guaro, son de observancia y acatamiento obligatorio.

Los que reniegan de ellas y llaman a no obedecerlas, socavan el estado de derecho y les dan la razón a los que, invocando no estar de acuerdo con esta u otra ley, tapan carreteras, invaden fincas, hacen paros, no pagan impuestos, no pagan el salario mínimo etc,etc.

Muchos de los que alegan de la vacuna volaron a EEUU a vacunarse cuando aún no había en Guatemala y cuando hubo, nada de Sputnik, se pusieron alguna de las que son aceptadas en el país del norte, donde nadie puede entrar si no ESTA VACUNADO. ¿Les parece parecido el cuento?.

Espero que Nadal gane este domingo el OA, y que en nuestra Guatemala entendamos por fin que contrario a lo que sucede todos los días, la LEY NO ES OPCIONAL, y no existe ningún derecho que SEA ABSOLUTO.

Libre expresión de pensamiento.

