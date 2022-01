Patricia Sandoval pierde el mando de FCN Nación

Patricia Sandoval le dice adiós a FCN-Nación y usuarios de redes sociales reaccionan.

Te invitamos a que leas esta nota: Un joven revela cómo ganar hasta 200 dólares diarios

Patricia Sandoval se queda sin partido

El anuncio de la congresista Patricia Sandoval llega después de una batalla entre ella y otros legisladores por controlar la organización política.

La diputada por Jutiapa, Patricia Sandoval, le dice adiós al partido FCN-Nación que la llevó al Congreso de la República. El anuncio de la congresista llega después de una batalla entre ella y otros legisladores por controlar la organización política.

«Hola queridos amigos: Quiero compartir con ustedes que me retiro del partido político FCN-Nación, por ya no ser de interés de mi electorado. Mi compromiso y gratitud es con mi departamento, es con Jutiapa», escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter.

Hola queridos amigos:

Quiero compartir con ustedes, que me retiro del partido político fcn nación, por ya no ser de interés de mi electorado.

Mi compromiso y gratitud es con mi departamento, es con Jutiapa. — Patricia Sandoval (@patriciasandogt) January 30, 2022

El anuncio de la congresista de inmediato causó diversas reacciones de sus seguidores y de usuarios de la red social.

Reacciones por anuncio de Patricia Sandoval

“Un clásico de los políticos, cuando se aproximan las elecciones se vuelven camaleones”, “Yo pensaba que de la política. De una vez de las 2 cosas es mejor”, “Le quitaron el mando del partido y pues ni modo, así ya no le gustó a la dama”, “A mí no me sorprende nada, que ha hecho por ese departamento”, “Esto da risa a ella la sacaron de FCN-Nación”, “Eso se llama tránsfuga mejor retírese de la política”, ”Qué tamalazo te has de estar saboreando tomando en cuenta que tu marido también renunció”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Te invitamos a que leas la siguiente nota: Capturan a militar vinculado a corrupción

Comparte esta nota en tus redes sociales.