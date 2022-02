De las mejores intenciones está empedrado el camino al infierno

En los últimos dos años las poblaciones en el mundo hemos sufrido la restricción de nuestros derechos individuales a un nivel que si alguien lo hubiera dicho en el año 2019 lo hubieran acusado de loco o de conspiranoico. Luego de dos años de estos atropellos podemos darnos cuenta de que la agenda mundial de miedo coordinada desde la nefasta y corrupta OMS y con la complicidad de los medios de comunicación, redes sociales y gobiernos del mundo sumisos a la agenda de Davos del Foro Económico Mundial, para supuestamente proteger a las poblaciones en aras del tan mal llamado “bien común”. Generaron un sentido de responsabilidad ciudadana: “Quédate en Casa” “Si te cuidas me Cuidas” y toda esa serie de mensajes donde hacen sentir a los ciudadanos como Héroes de la mal llamada Pandemia y a los que no acaten las órdenes como enemigos de la sociedad. Logrando con eso generar una división entre las personas que comenzaron a creer la narrativa oficial, como que se tratara de una cuestión científica apoyada por expertos reales, contra las personas que cuestionaban las medidas draconianas implantadas, incluyendo científicos y médicos prominentes como el mismo doctor Robert Malone co inventor de la tecnología Mrna , el Doctor Peter Mccollough uno de los cardiólogos más prestigiosos de estados unidos o Luc Montagnier Premio Nobel de medicina entre otros , Valientes médicos y científicos no vendidos la agenda nefasta del Big Pharma.

El Punto en cuestión es que se genera una división infundada en tomar medidas totalmente anticientíficas empezando por los encierros a personas saludables, en vez de dejar en cuarentena a los enfermos como siempre ha sido en la historia. Luego inicia la narrativa que la Vacunación acabaría con la pandemia, pero que sucedió con la mal llamada vacuna, que es realmente una terapia genética experimental, que jamás ha cumplido con su cometido, puesto que las personas resulta que contagian y se contagian, se podría argumentar que con las primeras variables sirvió de algo en las edades avanzadas, pero en las edades tempranas no fue así pues los efectos secundarios que se han dado superan con creces el daño que se ha causado a personas Menores de 30 años, con el agravante que cada vez hay más casos de los efectos secundarios dichos por los mimos fabricantes como miocarditis, trombosis o Guillain Barre.

Hoy podemos afirmar el nivel de fracaso sin precedentes de las políticas públicas a nivel mundial en relación a la pandemia pues a pesar de la supuesta Vacuna los números de muertes se incrementaron a un nivel sin precedentes pero lo peor es que fueron muertes fuera del COVID, tenemos que entender la supuesta Cura fue peor que la enfermedad y me preguntaran de donde saco esto, en una estadística muy simple de la misma base de datos del Renap. Que presento a continuación:

Muertes 2019: 86,545

Muertes 2020: 96,386 (11.37 %)

Muertes en Exceso: 9,479 Muertes Covid: 5,951 Muertes NO COVID: 3,528

Muertes 2021: 121,417 (20.61 %)

Muertes en Exceso: 25,031 ( 164 %) Muertes Covid: 10,367 (74%)

Muertes NO COVID: 14,664 (316 %)

Estadística de Defunciones 2020

Fuente RENAP / Pág. 8 https://www.renap.gob.gt/sites/default/files/informacion-publica/certis_e_inscr_diciembre_2020.pdf

Estadística de Defunciones 2021

Fuente RENAP / Pág. 8 https://www.renap.gob.gt/sites/default/files/informacion-publica/certis_e_inscr_diciembre.pdf

Los números hablan por sí solos en 2021 murieron 14,664 personas un aumento del 316 %, más que en 2020 No podemos asegurar de que son todas las muertes, pero recuerde cómo empezaron las muertes de infartos y casos extraños de Miocarditis o trombosis por ejemplo, lo dejo que usted analice que hicimos diferente en 2021 que en 2020, pero no solo esto, también se dejaron de dar tratamientos ambulatorios o dejaron de tratar a personas con tratamientos de enfermedades serias como Cáncer por ejemplo. Por otro lado, hay un incremento en consumo de alcohol y de Drogas legales e ilegales que también ha aumentado las muertes, así como depresiones y suicidios. Lamentablemente en Guatemala no tenemos mucha estadística, pero en Estados Unidos las muertes por jóvenes de 13 a 18 años se duplicaron por abuso de drogas legales e ilegales, sobretodo del fentanilo (opiáceo sintético) otro gran regalo de la industria farmacéutica. Como puede ver las muertes en este segmento por enfermedades respiratorias incluyendo covid se mantuvo estable, NUEVAMENTE PEOR LA MEDICINA QUE LA ENFERMEDAD. Esto también demuestra que es innecesaria la vacunación experimental en este segmento de la población.

Entonces con la farsa de las buenas intenciones que no se amparan en el rigor científico, si no en el criterio de lo Políticamente Correcto, traen este tipo de consecuencias donde es muy importante que Usted cuestione, investigue y analice. Ya NO HAY RAZÓN DE MEDIDAS DE RESTRICCIÓN SE DEBEN ANULAR DE INMEDIATO y debemos de exigir responsabilidades de las autoridades a este de todas las muertes adicionales a la Plandemia de las que han sido causantes con sus medidas , como por ejemplo prohibir la respiración de boca a boca a un moribundo por el tema Covid, o el uso de mascarillas que comprometen el sistema inmune de las personas sobre todo de los niños https://www.lifesitenews.com/wp-content/uploads/2021/07/VARIOUS-FACE-MASK-STUDIES-PROVE-THEIR-INEFFECTIVENESS-PDF.pdf

El ejemplo de Dinamarca es aleccionador, tienen una de las tasas de vacunación más altas de Europa 81 %, pero tienen la tasa de contagios más alta también, el gobierno danés acaba de quitar todas las medidas al 100 %, al igual que muchos otros países, este es el camino para seguir.

https://laverdadnoticias.com/mundo/Dinamarca-dejara-de-considerar-el-Covid-19-como-peligro-y-reduce-restricciones-20220126-0235.html )

Pero pareciera que no aprendemos en Guatemala donde un grupo de Diputados con el argumento de poder llevar las vacunas tradicionales a la población más necesitada, generan una propuesta de Ley 5342 que ha sido aprobada por el Congreso con el Decreto 6 -2022 que es un “Caballo de Troya”, una ley ambigua con una discrecionalidad enorme, donde le dan a un órgano ajeno al gobierno el Conapi la facultad de decidir sobre qué vacunas deben ponerse o no a nuestros hijos. Sin embargo la media tradicional hace el alarde, que por dos modificaciones que se hace a la ley que las Vacunas son Voluntarias, sin embargo, obligan a requerir un carné de vacunación en centros educativos y supeditan a tener los “Estándares de Vacunación segura” para poder autorizar las Licencias Sanitarias de establecimientos privados.

Como pueden ver la ley se contradice y deja abierta la discrecionalidad e interpretación. Si usted analiza que sin una normativa real, ya hemos vivido mucho de la segregación y abusos públicos y privados en la actual vacuna del Covid se han generado (que consta en las muchas denuncias adjuntadas al amparo de Guatemala Inmortal y Pro Libertad que tiene durmiendo la magistrada Leyla Lemus), como entonces podemos asegurar que el carnet de estas vacunas no será el siguiente paso y que luego de esto pueda migrar a un pasaporte sanitario ilegal, como está pasando en tantos países del mundo que sufren hoy por hoy la peor dictadura sanitaria de la historia moderna. Enlace para ver la ley en cuestión:

https://frenteporlaverdad.cs.gt/wp-content/uploads/2022/02/D6-2022.html

Por lo que nuevamente podemos afirmar que DE LAS MEJORES INTENCIONES ESTÁ EMPEDRADO EL CAMINO AL INFIERNO, pues esta ley abre las puertas de par en par a la agenda del desarrollo sostenible de la globalista ONU y de esa forma dar a un consejo integrado por supuestos expertos el CONAPI, la potestad a decidir sobre que vacunas necesitan sus hijos y en caso de emergencia decidir las acciones a seguir, quitando cualquier toma de decisiones al Ministerio de Salud y al IGSS, No sé si le suena a algo conocido del pasado, la famosa injerencia extranjera al puro estilo CICIG, solo que esta vez decidiendo que le darán a sus HIJOS o NIETOS, hay entonces muchas dudas y preguntas que surgen:

¿Este Consejo de expertos es integrado por varias asociaciones médicas?, ahora me pregunto ¿cómo será la relación de estas asociaciones con la industria farmacéutica? ¿Sera que no hay un conflicto de intereses?

¿Será que son apolíticas o siguen los dictámenes y las agendas de la nefasta OMS?

¿Cómo podemos hacer para garantizar que se investigue que las vacunas que se van a dosificar tienen pruebas de seguridad a largo plazo y no son de tecnologías génicas como las del covid?

También se deja al ejecutivo para que sancione un reglamento, luego de ver las barbaridades de cómo han manejado la pandemia ¿usted le daría nuevamente la discrecionalidad de que decidan sobre la inoculación a sus hijos?

Hay muchas interrogantes en una ley pésimamente redactada y aunque los diputados ponentes argumentan que el fin es llevar vacunas necesarias, a las poblaciones más necesitadas, lo cual debería ser un fin loable. Considero que podría haber mil formas más de garantizar estas vacunas tradicionales a estas poblaciones, que una ley gallo gallina, donde cualquier gobierno de turno (con el reglamento) o el Conapi pueda decidir sobre los cuerpos de sus hijos, esta ley se presta a discriminación por exigir como requisito un carné en los centros educativos, pero que en la misma ley dice que la vacunación es voluntaria. ¿Entonces qué es gallo o gallina? Usted me entiende verdad.

Nuestra preocupación es totalmente justificable, puesto que los ejemplos en el mundo son más que evidentes y en democracias y repúblicas más fuertes que la nuestra los abusos a la ley son evidentes en un mundo, que se debate en manifestaciones en contra de la tiranía del pase sanitario. Si no miremos las dos semanas que llevan los valientes choferes de camión de Canadá paralizando el país, donde personas Vacunadas y No Vacunadas se les han unido al unísono de un solo grito de LIBERTAD contra el tirano pseudo dictador globalista de Trudeau. En Europa la situación no es diferente al igual que en Australia, Costa Rica o los estados demócratas en Estados Unidos. NO PODEMOS DARLE A ENTES POLITIZADOS ESTE TIPO DE PODER, por lo que lo invito a ver este ANÁLISIS de esta ley, que ningún medio vendido a la agenda globalista se los dirá: Análisis (cs.gt)

Esta ley debe archivarse o Vetarse y buscar otro mecanismo para poder llevar a esas poblaciones vacunas necesarias como la polio o el sarampión, por ejemplo, pero siempre con la información necesaria para que los padres INFORMADOS decidan si se las ponen o No y que también autoricen si dan sus datos para un carné de vacunación. Información como la que NO se anuncia con las vacunas del Covid donde se limitan a decir que es segura y no hablan en su publicidad de los efectos secundarios como los descritos por la misma FDA: https://www.fda.gov/media/143557/download, ver página 16.

Así como proporcionar la información correcta de posibles efectos adversos y revelar la información real de personas que también han fallecido por efectos de Vacunas como lo demuestran los sistemas de efectos adversos tanto en Europa como en Estados Unidos, que han avisado y cumplido con su objetivo de dar las alarmas tempranas, pero que las autoridades subidas en una agenda política globalista corrupta los ignoran.

información debemos proporcionar como es en realidad y no como los medios callan y esconden los datos del sistema de efectos adversos en el caso del Covid, donde hay personas muriendo en los primeros días de la inoculación como puede ver en los gráficos, pero esto nunca es noticia, enlace Vaers https://openvaers.com/covid-data/mortality

¿Usted cree que si las personas tuvieran esta información estaría vacunando masivamente a sus niños? ¿Qué nombre le pondría a esta acción que callan gobiernos y medios?

En resumidas cuentas, se debe legislar para que exista INFORMACIÓN OBJETIVA DE EFECTOS ADVERSOS, VOLUNTARIEDAD TOTAL Y NO MÁS DISCRIMINACIÓN POR VACUNACIÓN DE NINGÚN TIPO.

Debemos Comprender que la Cura nunca puede ser peor que la Enfermedad como es claro que ha sucedido cuando DE LAS MEJORES INTENCIONES ESTÁ EMPEDRADO EL CAMINO AL INFIERNO.

