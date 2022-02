Suave, que es bolero

¿Bolero?, género musical caracterizado por ser romántico, cadencioso, suave y conmovedor, a diferencia de un merengue, ni un trance, ni otros ritmos más movidos. Muchos lo consideraban donde la pareja bailaba “en un solo ladrillo”[1], que durante casi treinta años (1935-1965) dominó, como género[2], el espectro musical latinoamericano.

Y en el caso del vocablo suave, implicaba o se relacionaba con la cadencia lenta, en el cual la fémina, le indicaba a su compañero no apurarse con los pasos propios del género, pero además en señal de disfrutar armoniosamente las voces melosas de muchos cantantes famosos, así como el contenido o letra de la canción[3]. La frase también solía y suele relacionarse – en el argot popular – para calmar o para solicitar a otra persona que disminuya el paso, que no se acelere, etc.

Para muchos de mis lectores, este género podría constituir una remembranza de los tiempos de “conquista”, tal vez para los muy jóvenes será desconocido, pero lo traigo a colación dado que canciones, grupos musicales, nos hacen recordar los mejores tiempos y nos trasladan “mágicamente” a determinados períodos o etapa de nuestras vidas.

Y cito varios ejemplos: Los Beatles[4], que, al conocerla por amigos, la escuchaba en estaciones de radio de onda corta en horas de la madrugada, tangibles posteriormente a través de discos de acetatos.

Otra época, creo que extensiva a toda mi vida lo era y es – cuando estando becado, estudiando el bachillerato o preuniversitario – cuya entrada era a las 6 pm (a la beca), me iba de mi casa desde las 2 pm, para un círculo social[5] donde sin conocernos realmente (hasta 50 parejas) lo que nos unía era el baile, en la llamada rueda de casino, donde no importaba quien era tu pareja, sino bastara que se entendiesen los pasos que dictaba quien dirigía la misma, para que ya surgiera la “Química musical”.

Ya como docente (años después), siendo un instituto en el cual los y las jóvenes eran becados (distante de la ciudad), y que el domingo siendo la entrada en horas de la tarde, alrededor de las 7 pm, de forma casi “hechiza” las parejas de estudiantes y profesores nos reuníamos bajo la voz de Rubén Blades y canciones como Pedro Navaja, Pablo Puebla, Tiburón, Ligia Elena, entre otras muchas. Este género se extendió – diría que a través de todo el planeta – a lo que hoy en día conocemos como salsa.

No me queda ninguna duda entender que hoy los ritmos son otros, que inclusive muchos jóvenes no conocieron los anteriores (mambo, cha-cha-chá, guaracha, son, etc.), al igual que los que somos “mayorcitos” no entendemos los actuales (música electrónica, Rhythm and Blues, Techno, Country, Heavy Metal, Reguetón y otras), pero si siempre mis artículos concluyen con alguna reflexión, ahí les va la siguiente con dos citas: “Hay atajos para la felicidad, y el baile es uno de ellos”. (Vicki Baum) y “Cualquier problema del mundo puede resolverse bailando”. (James Brown)

Y ojo, si usted es uno de los que tuvo y tiene “dos pies izquierdos” en señal de no haber sido, ni es hábil para el baile, al menos use el recurso de la música, para recordar los buenos tiempos.

[1] El ritmo del bolero es un compás de cuatro tiempos. En el primero la pareja, uno frente a otro y con los cuerpos pegados, solo mueve la pelvis; en el segundo tiempo da un paso rápido; en el tercero también; y en el cuarto da un paso lento; todo esto mientras se gira lentamente hacia la izquierda.

[2] Su origen se atribuye a Cuba y sus raíces parecen estar en los compases de la contradanza del siglo XVIII, con algunos elementos rítmicos en formas de composición que aparecieron en el folklore cubano durante el siglo XIX: el danzón y la habanera.

[3] Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz, José José, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Charlie Zaa, Mijares, Benny Moré, Ibrahim Ferrer, Vicentico Valdés, La Lupe, Celia Cruz, Omara Portuondo, Pablo Milanés entre otros.

[4] Banda de rock británica activa durante la década de 1960, y reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música rock.

[5] Círculo social. Puede ser visto desde la perspectiva de un individuo que es el lugar de un grupo particular de personas socialmente interconectadas y desde la perspectiva del grupo como unidad cohesiva.

