El reinado de los Jueces

Mirilla Indiscreta

Todo lo que parezca injusto… tenga la seguridad que en el mundo real o ideal será delito o será pecado.

La responsabilidad social más importante en la convivencia humana surgió, con la primera controversia que trasladó a otra persona la responsabilidad moral de imponer la sanción oficial.

El Juez asume la verdad histórica y material de una conducta social y se le exige una virtud divina alejada de la voluble decisión humana.

Un juez es más que un Abogado… se debe resistir a la voluntad de quién le paga.

Los terrenos bíblicos a los que se asocia el reino de los jueces… nos anticipa que su función terrena y liberadora lo es también metafísica y mística que casi los transforma en semidioses… y los Dioses… no cobran… perdonan o castigan… ni se compran ni se venden.

En la cultura hebrea se denomina El Reinado de los Jueces… a un período de 325 años aproximadamente… del año 1050 antes de Cristo que se inicia con el reinado de Saúl como primer juez al 1390, en que asumen los ancianos durante 15 años la administración… y la justicia.

Los Jueces además de ser una figura judicial eran líderes en otras áreas… en la administración y en el ejército… por lo que se les consideraba… libertadores o salvadores (La Biblia de las Américas. The Lockman Fundatión) … inmersos en semejante tradición… Los Jueces… disfrazados de Jueces… son delincuentes… más comunes y perversos que los comunes.

Siempre que recuerdo mi formación como aprendiz de jurista (colegiado 3786… USAC) recurro a don Edmundo para elaborar estos proyectos de citas citables que tienen como propósito recordar que vivimos en un período de peligrosa transición hacia el vacío cultural como consigna del Nuevo Orden Mundial…

Proyecto que nos enferma… extermina y enmudece… en medio de una bulla intrascendente… que planeada para saturarnos de información desinformante… llena a cabalidad su misión de aniquilar la formación y la cultura.

Cada vez que uno quiere tomar conciencia de la dimensión del culturicidio que acompaña la hecatombe del nuevo orden… entiende perfectamente como la fórmula combinada en las entrañas genocidio culturales de los promotores nos anula como humanidad el entendimiento y comprensión de un fenómeno político cuyo propósito es la dominación económica de la humanidad.

Para denunciar un colmo… en medio del desastre humanitario de su Plandemia… haciendo abstracción del sufrimiento global que la implementación de su infame decisión le continúa inflingiendo a los seres humanos… su retorcida concepción de “normalidad” de los dueños del orbe… les permite la reactivación de la amenaza de la guerra nuclear… como forma también “normal” de remozar y fortalecer su economía… reeditando… de paso con muchísimo cinismo… sus planes accesorios de exterminio colectivo.

De 10 a 60 millones de muertos, heridos y desaparecidos de 1914 a 1918 en la primera guerra mundial… entre 60 a 100 millones de la segunda guerra mundial entre el 1 de septiembre de 1939 y el 2 de septiembre de 1945… un aproximado de 160 millones de seres humanos en 10 años donde la gente… sin saber realmente por qué… puso las víctimas… se experimentó con la energía nuclear y las pavorosas bombas atómicas y los mismos de siempre… los dueños del mundo… hicieron de aquel cementerio global un incremento concreto de sus utilidades.

Entendiendo la guerra como otra operación contable… empezamos a comprender que las prácticas de guerras de baja intensidad… fomentada por los mismos… en todas las regiones del mundo… reclaman como vampiros insaciables un Estado de Confrontación Permanente.

Esto permitirá al señor Malthus (1766 – 1834) que no se desajusten sus predicciones sobre el exceso de población y carencia de alimentación… justificación contemporánea del genocidio…

También de la guerra y su importancia para mantener la dominación universal… Y…aunque innecesarias una ayudadita de la familia coronavirus… para sacar de las jubilaciones por la vía rápida a los viejos… y ponerles faldas a los nenes… y calzoncillos con braguetas a las nenas a partir de sus primeros años… para indefinir lo definido… y hacer del sexismo ideológico una forma perversa de buscar que paran los varones y orinen paradas las mujeres… nos mantiene en estas condiciones de irreversible exterminio… de los pueblos… la gente… la muchedumbre… la plebe.

¿y qué me dice de la importancia de la manipulación de la opinión pública? Me cuestionó don Edmundo

Es el paso previo al genocidio como proceso de contabilidad y dominación planetaria… le aseveré a mi alter-ego… Por esa razón… la primera manifestación de la política de dominación que experimentamos fue someternos a la confusión… desinformación y desorientación colectiva… mi querido amigo.

El individuo que no comprende… no entiende… y si no entiende… no sabe de qué defenderse… se transforma en un Ignorante Documentado… porque saturado de información… asume que sabe… lo que no sabe… y discute para encubrir su ignorancia… haciendo de la necedad… su única arma inteligente…

Dos formas de dominación bien concebidas… La desinformación metódica como mecanismo de dominación y confrontación deliberada y buscar el reino de los jueces como un operativo político cuyos antecedentes ya los registra la Biblia desde los primeros tiempos.

“Lo correcto es lo correcto… aunque todos se opongan a ello… y lo incorrecto es incorrecto… aunque todos lo apoyen” afirmaba el artista inglés William Payne (marzo 1760 – agosto 1830) privilegiando la independencia cuasi-sobrenatural… como atributo de los jueces.

La Dama de la Justicia está inspirada en la Diosa Temis que significa orden… su balanza significa equilibrio… y sus ojos tapados imparcialidad.

Creo… me dijo don Edmundo que en en su lugar debiera ser la Venus del Milo por la única razón de no tener brazos y confirmar así que la justicia no debe inclinarse ni a la izquierda ni a la Derecha… aunque según la Biblia hubo jueces zurdos… escogidos por sus virtudes como jinetes con habilidades especiales y privilegiadas para la guerra.

Sin embargo… aunque yo sé que es una descripción muy dura… difícil de compartir… la Biblia los condena (Mateo 25:34-41) “Esos a mi derecha heredarán el reino de Dios… mientras que ésos a la siniestra (sin diestra) quedarán en el fuego eterno.

La justicia la degradan… si la manosean las decisiones ideológicas de izquierda o de derecha… sería preferible que antes de prostituir esa sagrada misión… se les cayeran los brazos como a la Venus del Milo.

La manipulación orgánica de la Opinión Pública y buscar el ilegítimo reinado de los jueces como Sicarios de la Toga… constituye el despreciable método del Nuevo Orden y la intervención.

Nuestra oposición a ese crimen de lesa humanidad nos distingue y acredita para continuar con la lucha… querido don Edmundo… finalice orgulloso.

Libre expresión de pensamiento.

