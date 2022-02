Aprendamos a caminar con nuestros propios pies

Derecho Ajeno

Las verdades ocultadas por más de dos años comienzan a revelarse. El Estudio de John Hopkins donde se concluye que las medidas fueron realmente caóticas y que el daño que causaron fue mucho mayor y que prácticamente no redujeron las muertes de Covid es demasiado concluyente, para que la mayoría de los países quiten ya estas restricciones y mandatos ridículos y sin ningún respaldo científico, y que muchos sicarios de la salud mal llamados médicos, que repiten como loros las directrices enviadas desde el Big Pharma a todos los gobiernos del Mundo, cambien ya su narrativa y se apeguen a la ciencia y no a los bonos que reciben de este sector.

Dejo el Meta análisis de John Hopkins para que lo puedan ver y descargar : A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf (jhu.edu)

Mas Sorprende y contradictorio aun que este estudio son las afirmaciones nefastas de la misma CDC https://stevekirsch.substack.com/p/cdc-admits-it-withheld-data-from?r=k5sck&utm_campaign=post&utm_medium=web&utm_source=url, donde admiten que retuvieron datos del público, porque no querían crear dudas sobre las vacunas. Esto es del NY Times https://www.nytimes.com/2022/02/20/health/covid-cdc-data.html. La verdad es que los datos no respaldaban su narrativa, por lo que los ocultaron. ¿Crees que ocultarían los datos si mostraran que las vacunas funcionaron? ¡Por supuesto que no! admiten que retuvieron datos del público, porque no querían crear dudas sobre las vacunas. ¿Ahora me pregunto estas agencias están para informar a los ciudadanos que pagan sus impuestos o están para proteger las espaldas de las grandes farmacéuticas? Definitivamente la respuesta se contesta sola. Los incentivos económicos y los lobbings que genera esta industria, es mas atractiva para estos burócratas que recibir los sueldos que son pagados con tributos de los contribuyentes.

Pero este tema de ocultar información por parte de agencias federales es solo un eslabón más de la larga lista de manipulaciones que se han dado. ¿Ahora nuevamente Don Bill Gates con una arrogancia superior avisa proféticamente que vendrá una Plandemia más grave y mortal de un patógeno diferente al coronavirus, En serio? https://www.dw.com/es/bill-gates-advierte-que-se-avecina-otra-pandemia-que-ser%C3%A1-causada-por-un-pat%C3%B3geno-diferente-del-coronavirus/a-60864189 Este señor como que fuera un Nostradamus predice y luego vemos que se cumple y luego vende sus vacunas, a pero es el “Filántropo” que dona Millones de dólares a GAVI (Alianza de vacunas) y es el segundo mayor donador de dinero a la Corrupta OMS. EL conflicto de intereses es claro y evidente. Los datos del financiamiento de la ganancia de función (pasar virus en laboratorio de animales, para que pueda afectar humanos con la excusa de probar nuevas vacunas) en el laboratorio de Wuhan por parte de la NHIN donde Fauci es director es evidente. Todo lo que se ha advertido desde un inicio es demasiado evidente y usted le sigue creyendo a los medios de comunicación, que por cierto no es que sean vendidos, son propiedad de los mismos trogloditas que piensan y que han anunciado por años sus macabras agendas de disminución de la población y de perdida de todas las libertades individuales en un futuro no muy lejano. Hoy me queda mas claro que nunca que estas elites lideradas por el Foro Económico Mundial y orquestadas a un 100 % con la ONU, están ejecutando su plan a perfección la agenda 2030 por medio de los objetivos para el desarrollo sostenible (ods.gt). Todo suena muy interesante y loable hasta que usted entiende todas las agendas nefastas que están escondidas en todos estos postulados como la famosa equidad de género o el famoso “No tendrás Nada y Serás Feliz”. Creo que hoy tenemos que entender algo tanto supuestas derechas como izquierdas están en su mayoría apoyando estas agendas de Naciones Unidas, como se ejemplifica en Guatemala de empresas que están apoyando los ODS en Guatemala, no dudo que estas empresas han sido manipulados y engañados por estos hábiles burócratas que con su discurso del Desarrollo Sostenible engañan a cualquiera https://twitter.com/PactoGlobalGT

Al ver esta realidad indiscutible donde a través de estas agendas internacionales impuestas muchas veces contrarias al sentir de la mayoría de los chapines, hoy retomo el artículo que mi Padre Humberto Preti Jorquin escribiera en el año 2015 donde en ese entonces se refería a la extinta y mal recordada Cicig. “Con Nuestros Pies y No con Muletas” donde concluía su artículo con estas aseveraciones “Los colombianos se encontraban en una situación similar a la guatemalteca y fueron fortaleciendo las instituciones encargadas de la justicia sin necesidad de injerencia internacional llena de privilegios como la Cicig. Los que apoyan a la Cicig, ¿cuánto tiempo más le darán para que cumpla a cabalidad con su mandato? ¿otros siete años, 14 o ad eternum? Caminemos con nuestros pies, no con muletas.” https://www.prensalibre.com/opinion/con-nuestros-pies-no-con-muletas/

Tomando la idea central de este articulo de hace 7 años, hoy mas que nunca debemos de alejarnos de cualquier agenda impuesta desde el extranjero y construir los chapines nuestro propio destino aprendiendo a caminar SOLOS y no con MULETAS. Toda ayuda puede ser bienvenida, si no es condicionada a agendas contraria a la libertad individual y a la CPRG, agendas que están buscando a mediano y largo plazo es implementar el Socialismo Corporativo ¿Qué es el Gran Reinicio? Parte I: expectativas reducidas y biotecnofeudalismo Instituto Mises El Gran Reinicio, parte II: socialismo corporativo | Instituto Mises, con una clase media destruida y una población obediente y dependiente del Estado donde perderemos completamente nuestra libertad individual en aras de la farsa del supuesto “Bien Común” que promueven los globalistas y los burócratas obedientes a quien les de grandes cantidades de recursos en forma de préstamos, que solo endeudan a nuestras futuras generaciones.

Seguimos viendo a países que sin motivo alguno mantienen restricciones draconianas como Canadá, Italia o Australia, mientras tanto muchos países como Inglaterra, Holanda, Republica Dominicana y el mismo Israel etc etc. están votando todas las medidas restrictivas, óigase TODAS, porque ya se demostró que no es la forma de tratar ninguna pandemia, como se sabía antes que ocurriera este cataclismo de destrucción económica que es parte de la agenda de estos globalistas aplastar a las clases medias.

Por lo que nuestros gobernantes deben entender que es con NUESTROS PROPIOS PIES que debemos aprender a Caminar quitando restricciones ridículas impuestas desde la tiránica OMS y dando la certeza jurídica para generar fuentes de empleo y crecimiento económico y no con la ayuda de organismos internacionales que solo buscan los beneficios mercantilistas de grupos empresariales representados por los Socialistas Globalistas del Foro Económico Mundial.

Hoy mas que nunca los ciudadanos de a pie debemos seguir los pasos de los valientes Camioneros de Canadá que so pena de perder todo su dinero, inclusive sus hijos, pues el dictador de Trudeu con un congreso totalmente alineado al Foro Económico Mundial amenaza con quitar a ciudadanos decentes todos sus derechos y que su único delito es defender su derecho a no inocularse algo en su cuerpo en contra de su voluntad. Este ejemplo es el primero que vemos ya en extremo absurdo en el mundo, de lo que puede venir, contra la primera Propiedad Privada que debemos defender que es nuestro propio cuerpo, ¿si esto sucede que cree que pasara con las otras propiedades privadas? Por lo que leyes impuestas como la 6 -2022 que emitió el congreso de la república deben rechazarse de entrada para no caer eventualmente en este tipo de tiranías avaladas, por el positivismo jurídico que les encanta a los burócratas para esclavizar a las poblaciones.

¡¡¡¡¡BASTA YA , CAMINEMOS CON NUESTROS PIES!!!!!

Libre expresión de pensamiento.

