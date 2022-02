Los bandos se definen (Segunda parte)

Relatividades Perspectivas

Como dije en el artículo anterior: Biden optó por utilizar a los arreados para evitar batallas directas entre elites (batallas directas que perdería USA). Trump buscaba batallas directas a nivel político y económico, como la guerra comercial con China, la cual, China superó.

Y por si a alguien le quedaba duda de que los arrieros buscan intereses de las élites y no de los arreados: ahora, Trump busca replicar las acciones de Putin en Ucrania… En la frontera con México quien alaba a putin y a su intelecto.

Trump fue muy acusado de ser marioneta de Putin. … ¿Lo demuestra? Busca Trump, intentar un nacionalismo sistémico que no logró antes mediante enfrentamientos directos… ¿Utilizando la estrategia de Putin?

¿Busco siempre, Trump, ser parte del bloque del orden mundial nuevo (nuevos arrieros) mientras Biden busca rescatar al orden mundial muriente en el que USA era la potencia dominante? Las órdenes para cambios, ya estaban dadas. Trump intentó rescatar lo que ya estaba condenado a perecer, mediante un poderío eclipsado, mostrándole al mundo que estaba ya muerto por decisiones de quienes realmente controlan al mundo.

Intentó ser parte de las elites dominantes, mediante demostraciones siendo arriero intermedio.

Trump mostró la situación de USA. Ahora, pretende ofrecerse ante los arrieros dominantes, como peón dispuesto a seguir instrucciones.

Y es que como siempre lo he dicho: arrieros – elites jamás pelean entre sí seriamente… Por asuntos de masas. Mientras las manadas sufren efectos, los arrieros notifican la crisis que ellos nunca sufren (cada país tiene crisis económica desde hace años… Pero los gobiernos envían ayudas y donaciones de gran magnitud, invierten en lo que les interesa (mientras que “No hay recursos para invertir en asuntos de las manadas”).

Trump busca la reelección. Para ello, apoya a Putin para derrotar a Biden en la batalla decisiva. Las élites en USA impidieron que Trump sometiera al país ante el nuevo orden mundial, pero por la gracia del sistema tan imbecil, otro tarado lo reemplazó. Este segundo tarado busca que USA se imponga a la vieja usanza bélica. Y también fracasará, y las élites intermedias lo saben… Porque las élites dominantes así lo dispusieron.

Biden termina de hundir a USA. Trump aseguró que la caída continuará.

Trump alabando a Putin y a su inteligencia y acciones. Y lo más triste es que algunos aún no logran asimilar cuáles son los objetivos de las elites dominantes y las elites intermedias: muchos no logran percibir sino solamente lo que les fue amaestrado. Creen que todo esto es por “Ver qué país domina sobre los demás”… Y en cierta forma, es asi (elites dominantes necesitan a un arriero general que coordine a los demás arrieros. Pero ese no es el objetivo final. Como lo he dicho siempre: buscan cambios drásticos, no solamente de índole política y económica, sino social, ambiental, y más.

Para detalles y para debates, ver: https://www.qdyrx.com/yaxchegaholom?post/2022/02/23/Los-Bandos-Se-Definen-%28Continuacion%29-Por-Spiritus-Umbrarum

