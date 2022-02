La crisis humanitaria de Aldana y Paz y Paz

Políticamente Incorrecta

En su afán de usar su poder como Fiscal General, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana enfocaron las baterías del Ministerio Público a realizar una verdadera cacería de opositores políticos, militares, civiles, empresariales, todos con el común denominador de representar una amenaza a los intereses de Barak Obama en Guatemala. Intereses que obedecen a su vez, en tiempo presente porque es sabido que Obama es el que manda a Biden, a George Soros y demás criminales que promueven la Agenda 2030, también llamada Agenda del Milenio, que no es más que el nefasto Nuevo Orden Mundial.

En ese actuar, estas dos criminales terroristas con toga, manipulando recursos del MP, retrasaron más de 1 millón de casos relativos a violencia doméstica. Ese retraso ocasionó un colapso en el sistema de justicia del país, que depende de que el MP procese los casos en tiempos enmarcados en el reglamento y en el sentido común.

Las consecuencias de eso han sido una escalada sin precedentes de casos de mujeres y hombres que sufrieron consecuencias letales a manos de cónyuges, hijos, padres. Esa manipulación de la administración de justicia ha dañado familias enteras que hoy lloran sus pérdidas y sus traumas. Pudieron evitarse de haber sido procesadas las denuncias presentadas en tiempos razonables, apresados los criminales abusadores, y protegidas las personas vulnerables. De qué sirve la Ley de Femicidio si no protege a las víctimas. Los casos que sí avanzaron, en cambio, fueron en muchos casos, de mujeres perversas que hasta pagan para que el esposo no sea notificado y luego lograr su encarcelamiento y que no vea a los hijos. Pura venganza.

La escalada de violencia contra la mujer se debe pues a la corrupción financiada y organizada por la Embajada de los Estados Unidos, el inmundo y putrefacto Departamento de Estado, Todd Robinson ahora jefe de INL, Samantha Powers ahora de USAID, de los Demócratas. Situación que 4 años de Trump no lograron limpiar ni dentro de su mismo Departamento de Estado. Ellos, que alegan que defienden a los pobres, son los principales abusadores de pobres, minorías, mujeres, niños, etc. Tanto Aldana como Paz y Paz y la Feci de Sandoval apoyaron esta inmundicia.

¿Dónde están los derechos humanos de las personas vulneradas por un marido, una esposa, un pariente que no fue frenado en tiempo por el sistema de justicia? Seguro quienes leen no tenían ni idea de esta porquería.

Los que odian a la Fiscal General, adoctrinados por Emisoras Vendidas, la Deshora, Guatesinvisión, Prensa Podrida, El Pasquín, y otros, dicen que ella es corrupta, pero no informan a la gente que gracias a su gestión, se lograron procesar los más de un millón de casos y dar avances significativos para apoyar a la gente en las Fiscalías Contra la Mujer, de familia, y temas de mareros y crímenes similares. Ella descentralizó la justicia con presencia del MP en los 340 municipios del país en gran medida para este efecto.

Mientras Paz y Paz le heredó a su compinche Aldana un Decreto anticonstitucional que protege invasores de tierras, que por cierto, no sé qué espera la actual Fiscal General para eliminarlo cómo fue impuesto, de un plumazo, la Fiscal General Porras heredará a quién sea el próximo FG, o incluso a sí misma si confirmada en el cargo, un MP con tiempos máximos para resolver casos, atacó hasta un 80% de los casos destrabando el embotellamiento de los procesos.

Los que amamos la administración de justicia pronta y cumplida, el respeto irrestricto al debido proceso, el respeto a la presunción de inocencia que indica que las personas no deben demostrar su inocencia sino que es el sistema judicial el que debe demostrar su culpabilidad, la aplicación de la Ley con estricto apego a lo escrito no a interpretaciones caprichosas de la misma, y sobre todo, que se administre justicia con base a ley nacional no extranjera, aplaudimos que haya mandado por un tubo a los DemocRATS y haya puesto el bien del país por encima de visas etc.

Si la Comisión de Postulación envía una lista con 6 candidatos distintos a ese perfil, se regresará a la politización en la administración de justicia, volverá la crisis humanitaria que tantas lágrimas ha hecho derramar a familias enteras violando los derechos humanos, y la persecución política. Todo, porque volverá la intromisión extranjera en los asuntos internos del país.

Por cierto, un agradecimiento al PNUD por dejar de meter sus narices en el Ministerio Público para adoctrinar a los fiscales y a su personal en ideas del nuevo orden mundial, contrarias a nuestro ordenamiento jurídico, que refleja los principios y valores de la gran mayoría de la población.

Libre expresión de pensamiento.

