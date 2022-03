Un Monstruo de Mil Cabezas

Derecho Ajeno

Mientras el señor presidente de Guatemala sigue con el discurso de división y mentira tratando de dividir y confrontar a los chapines en dos bandos, aseverando que los No Vacunados SON UNA AMENAZA para Los Vacunados. Podemos observar que este discurso es una copia exacta de lo mismo que decía hace unas semanas el presidente más impopular de los Estados Unidos Joe Biden y muchos gobernantes tiránicos como Trudeu en Canadá, así como gobiernos de Italia, Australia y todos los que han reprimido a sus pueblos supeditando sus libertades a pasaportes sanitarios y a obligatoriedad de la vacuna. Entrando en Contexto entendamos de una vez por todas que la narrativa se les cayó desde el momento que la vacuna no previene contagios, NO se puede seguir con estas falsas narrativas, discursos totalmente irresponsables, pasaportes sanitarios y todas estas medidas de opresión a las libertades individuales de la población que han perdido cualquier sentido de ser. Pero si usted analiza estos discursos vienen de un script hecho fuera de nuestras fronteras y que sigue un mismo comportamiento en todo el mundo y que es secundado por todos los medios de comunicación en el mundo, los mismos que se encargaron de esparcir un miedo y terror injustificado durante casi 2 años y que magnificaron una pandemia que según los números del día de hoy después de este tiempo tiene una mortalidad del 0.07 % ( 5,945,349 / 7,930,006,250 ) https://coronavirus.jhu.edu/ , https://www.worldometers.info/. Por eso en Guatemala se debe derogar el acuerdo 6-2022 y cualquier acuerdo gubernativo que viole los derechos individuales de los chapines, donde se pueda Discriminar por temas de vacunación y el presidente debe dejar de dar estos discursos impuestos por la agenda global que solo trata de dividir más a los ciudadanos, pero que no lo lograra, pues entendamos que ya la gran mayoría se está dando cuenta de este falso discurso sin respaldo científico, o ¿será que tiene una cuota de vacunación impuesta desde afuera? Al igual que los diputados que apoyan esta narrativa o los magistrados de la CC que han suspendido el amparo de Guatemala Inmortal, contra las amenazas del presidente de obligar a los niños a vacunarse condicionando el regreso a clases. Les recuerdo que ustedes son funcionarios públicos y se deben a los ciudadanos y a respetar la CPRG, también les recuerdo que el poder es efímero y que lo hecho en su gestión tiene muchos años para poder ser juzgado luego que salgan de sus puestos.

Entendamos que estos discursos son impuestos y presionan no solo para niveles de vacunación más altos, si no que impulsa sistemas de control Globales, que lo he advertido desde hace mucho tiempo y que avanzan día con día, pueden ver en este enlace el siguiente paso de la globalista y corrupta OMS, que es implementar un sistema de control global a través de códigos QR https://tierrapura.org/2022/02/26/la-oms-quiere-implementar-un-qr-global-para-comprobar-pases-sanitarios-mas-alla-de-las-fronteras-nacionales/, si usted toma en cuenta la iniciativa del ID 2020 https://id2020.org/ impulsado por GAVI la alianza de la vacunación junto con Microsoft. Tenemos la receta perfecta para completar el sueño de esta agenda globalista, tener un control unificado para todos los habitantes del planeta.

Atrás de todas estas narrativas y agendas podemos ver como una agenda paralela me refiero a la agenda 2030 de la ONU, que se abre paso desde hace muchos años y que, si usted la analiza, la mayoría de objetivos se miran muy loables y nobles, realmente Yo la miro como un caballo de Troya y considero que estos dos artículos explican a profundidad lo que menciono, Parte 1: https://percepcionactual.com/cuidado-caballo-de-troya-2030-parte-1/, Parte 2: https://percepcionactual.com/cuidado-caballo-de-troya-2030-parte-2/.

Lamentablemente muchos gobiernos y empresas privadas no han comprendido http://pactoglobal.com.gt/nuestros-miembros/, ni entendido en lo más mínimo las agendas políticas de planificación social y económica que se quieren implantar y han firmado el Pacto Global de Naciones http://pactoglobal.com.gt/ods/ unidas donde se comprometen a firmar los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas https://ods.gt/ de los gobernantes de turno lo podemos comprender pues sabemos a qué estímulos responden, pero de las más grandes empresas del país, realmente quiero creer que desconocen las agendas oscuras y totalitarias que se disfrazan ante tan loables objetivos.

Estos empresarios deben comprender que están siendo utilizados y que la amenaza de un dominio político de las más grandes corporaciones en el mundo en detrimento de la libertad individual, es algo tangible y además coordinado. Eventualmente también ellos se mirarán afectados, aunque será después que logren colapsar una clase media que ha sido castigada una y otra vez en estos dos años. Pero no puedo pensar que pasara si estas personas logran realizar sus objetivos todo coordinado abiertamente desde el Foro de Davos los mismos que dicen que en el 2030 “No tendrás Nada y Serás Feliz” https://www.weforum.org/projects/frontier-2030. Por lo mismo refrendo lo que he venido hablando del mensaje de mi artículo anterior, Debemos aprender a Caminar con nuestros Pies y esto aplica a todos los países que quieran proteger los derechos fundamentales y la Vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos. El foro económico mundial habla que es momento de cambiar y propone el gran reinicio analice y mire el video a continuación:

Al igual que los ODS los objetivos se escuchan loables, pero sin embargo atacan el capitalismo y afirman que ha fracasado, pero a la vez los mismos que conforman este foro, son los mismos que han generado el “Supuesto” Capitalismo de hoy en día, que realmente no los es. Estas grandes corporaciones son los que han generado un sistema mercantilista que es el generador de los problemas que tenemos en la actualidad, con grandes privilegios para ellos mismos. No necesitamos un reseteo, lo que necesitamos es que se abra el comercio mundial, sin tanta regulación y que se fortalezcan realmente los sistemas de justicia y no lo que han hecho todos estos entes extranjeros o sea todo los contrario, politizando estos sistemas para seguir sus agendas políticas y comerciales.

Ahora empieza una nueva narrativa y un nuevo capítulo de este teatro mundial con la invasión de Rusia a Ucrania. Lo lamento desde el punto de vista de los ciudadanos ucranianos que no tienen ninguna culpa de lo que está sucediendo, todo es culpa de los intereses geopolíticos y de tratados que se han incumplido una y otra vez. Lamentablemente los medios de comunicación nuevamente no cuentan las historias completas y parcializan la información. Entendamos que en el mundo siguen existiendo las potencias nucleares y harán lo posible por proteger sus intereses. Con esto no justifico jamás la invasión rusa me parece que jamás debería ser una posible solución, sin embargo, creo que debemos poner en contexto para poder ejemplificar, que pasaría si México por ejemplo se acercara a la política exterior rusa, y existiera un tratado previo de no poner bases militares en un país vecino (algo que la OTAN ha hecho los últimos años, pero que los medios no te informan), ¿que haría Estados Unidos es la pregunta?

¿Cree usted que no haría nada? Yo estoy convencido que los SI intervendrían. Por otro lado los abusos de grupos extremistas ucranianos a ciudadanos rusos en el Dombass ha sido una realidad y esa fue la excusa de Putin para atacar, pero esto poco tiene que ver con los intereses de Rusia, que son tomar una posición de fuerza y de ventaja geopolítica sobre la OTAN que lamentablemente han roto los acuerdos una y otra vez, y esto apoyado por una política de debilidad internacional demostrada por Biden, como lo fue salir huyendo de Afganistán dejando todo el armamento a los Talibanes algo vergonzoso. Por su parte el presidente de Ucrania Zelenko, que tampoco es un ejemplo de rectitud, en una actitud sumamente irresponsable y demagógica les dice a sus ciudadanos civiles que hay pelear para defender la patria, algo muy loable como los ODS de la ONU, pero sin ninguna lógica y sentido común, pues se enfrentan contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo, donde ya sabemos el resultado, una posible masacre, que se debe de evitar a toda costa, puesto que considero que los ucranianos sin un ejército de Occidente que los apoye, no tienen la más mínima posibilidad . Esto es un acto de propaganda populista donde se está arriesgando a la población civil. También es de recalcar que se debe buscar una salida diplomática y que frenen cualquier abuso de los soldados rusos a la población civil ucraniana.

Pero siguiendo con la Narrativa globalista y el juego de los titiriteros del mundo es interesante ver que la agenda del foro económico mundial, haya firmado un acuerdo en Octubre 2021 con Rusia donde se acuerda que Rusia será el Centro de la Cuarta Revolución Industrial https://www.weforum.org/press/2021/10/russia-joins-centre-for-the-fourth-industrial-revolution-network/, por su lado Ucrania ha sido un centro de adoctrinamiento de todas las campañas progresistas del Foro Económico Mundial, así como la Open Society Fundantion de Soros que no pierden el tiempo en promover ahora el envío masivo de migraciones masivas ahora de refugiados Ucranianos a Estados Unidos, otro paso más para seguir debilitando a los Estados Unidos https://bles.com/mundo/soros-se-aprovecha-del-conflicto-ucrania-rusia-para-usarlo-a-favor-de-su-agenda-video-va.html además de los obscuros negocios de Hunter Biden con las empresas de gas. Si usted observa aquí desde mi perspectiva todos son malos refiriéndome a los gobiernos y actores políticos atrás de bambalinas, pues esto es un juego de intereses geopolíticos y económicos. Ahora Pensemos ¿quienes son los afectados por estas disputas? como siempre el pueblo, primero el ucraniano afectados directamente y luego las poblaciones del mundo que sufrirán los aumentos desproporcionados de los hidrocarburos y esto apoyado por una política ridícula de Joe Biden de disminución de producción de gas natural y petróleo por el temido “ Cambio Climático” y sus estúpidas políticas Verdes , que no son más que una extensión de la agenda global que pretende quebrar a las clases medias , para tener cada vez más personas dependientes del Estado, el Socialismo Corporativo está en Marcha.

Aquí es donde tenemos que entender lo que lamentablemente está pasando , pareciera que ya no quedan líderes políticos fuera de la Agenda Global de Naciones Unidas y de la injerencia del Foro Económico Mundial, que está conformado por conglomerados de inversión que manejan las directrices prácticamente de casi todas las grandes corporaciones del mundo en todos los sectores y que a través del pacto Global de la ONU, ya tiene también aliadas a las empresas más grandes del país, así como a la misma Cámara de Industria de Guatemala, mi consejo analicen y entiendan lo que hay atrás y si tomamos algunos de estos objetivos hagámoslo nosotros como país y no con la ayuda de estos burócratas de estos entes internacionales y ONG que solo buscan en el Fondo la instauración de un Gobierno Único Mundial, donde se denigra al individuo en aras del hipotético “ Bien Común” . Nuestros gobernantes deben también debe de alejarse de discursos impuestos y defender a los chapines y su libertad como lo garantiza la Constitución. Sin Duda estas agendas y organizaciones son el Monstruo de Mil Cabezas muy difícil de combatir, pero debemos luchar y enfrentarnos a la más grande amenaza de control totalitario que hemos vivido desde la misma caída del Comunismo 1.0. Puesto que sin duda este nuevo Socialismo Corporativo o Comunismo 2.0 es mucho más peligroso que el anterior pues no se muestra abiertamente y se debe investigar mucho para comprenderlo, por lo que la labor de concientización es de hormiga , puesto que no contamos ni con los medios de comunicación grandes, ni las redes sociales pues son parte de esta misma agenda mundial.

Libre expresión de pensamiento.

