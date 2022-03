Modelando la vida

Entrevista a Arianka López

Hace unos días, tuve el honor que Arianka, una dama a quien tengo el honor de conocer a través del camino filosófico, me pidiera que la apoyara con unas palabras para su obra. Hoy, tendremos el placer de conocerla un poco más en esta entrevista que le hice previo a su exposición de esculturas que se realizará muy pronto. Dejemos que ella nos cuente más sobre este maravilloso don que tiene de modelar y esculpir.

Arianka López

C. F.: Para que la gente te vaya conociendo tanto en el aspecto personal como profesional artístico cuéntanos ¿Quién es Arianka López? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué disfruta más de la vida?

AL. Podría decir que, un ser bellamente imperfecto. Esculpo ideas, emociones y sentimientos, creo imágenes surrealistas y comparto mis experiencias y conocimientos a mis alumnos sobre el quehacer artístico. Me gusta el café a todas horas, darles clases a mis alumnitos, tallar por las tardes, dibujar por las noches y hablar con mi madre, aunque a veces me saque de quicio, pero así la quiero ja. Disfruto estar rodeada de plantas, insectos, tierra, polvo, piedras etc. observar el cambio de la naturaleza, como surge y se desvanece al mismo tiempo me hace reflexionar sobre mi entorno, mi parte favorita del día es compartir momentos de descanso con mi esposo y mi gatijo Líon.

C. F.: ¿Cómo nació en ti el gusto por la escultura? Ya que no es una disciplina muy fácil que digamos.

AL. Desde pequeña quise ser dibujante, al notar mi padre mi inclinación por las artes, me acerco a la Escuela de Artes Plásticas (ENAP) allí recibí varias clases de pintura, dibujo, cerámica, grabado, fotografía y escultura. Al terminar el tercer año debía elegir una especialidad y recordé mis experiencias en todas las clases y me di cuenta que me gustaba dar forma y volúmenes a mis realidades internas, por lo que me incliné a la Escultura y sobre todo a la talla en piedra.

C. F.: ¿Qué otras ramas del arte te llaman la atención?

AL. Me atraen todas, pero siempre hay una en especial, la Danza me parece la más interesante porque es una de las primeras expresiones del ser humano y a mi parecer la puedo comparar con la naturaleza, con el movimiento de los árboles y la caída de las hojas al oír el viento.

C. F.: Tengo el placer de conocerte de la escuela de filosofía y he seguido tu trabajo por las fotografías que cuelgas en tus redes sociales, dime ¿Cómo combinas tu amor por la filosofía con el arte? Tomando en cuenta que ambas van de la mano.

AL. Creo que no existe la una sin la otra, en la naturaleza puedo encontrar esa combinación perfecta, la misma es un referente para mi inspiración un tema muy importante para mi creación artística.

C. F.: ¿Cuáles son tus mayores referentes en las artes, especialmente en la escultura?

AL. Podría decir que en el arte pictórico W. Kandinsky, Gustav Moreau y Georgia O’keeffe, en especial las escultoras Bárbara Hepworth y Louse Bourgeois han Sido toda una inspiración de una forma Estética y filosófica.

C. F.: Un artista siempre debe estarse cultivando, estudiando y leyendo ¿Cuáles son tus autores o los temas que más han marcado tu estilo de trabajo?

AL. Creo que no tengo un estilo en específico, me inspiró de la naturaleza, de un libro, de los cuentos, los cuales me fascinan, uno de mis cuentos favoritos, es de la novelista O.Tokarczuk, titulado “La mujer más fea del mundo” ella me hizo ver la verdadera belleza en lo que creemos que es imperfecto, del mismo modo el director de cine P. Almodóvar para mí sus personajes rompen con la fantasía del estereotipo de belleza. En mis obras las mujeres son un tema muy importante y recurrente, darle vida a temas como la naturaleza, la violencia y los simbolismos es lo que me interesa.

C. F.: En estos momentos estás trabajando en un tema de por sí, álgido y un secreto a voces en todos los estratos sociales: el abuso o maltrato hacia la mujer que se ha visto intensificada con el encierro en esta pandemia. ¿Cómo ves esta situación tan preocupante? ¿Es la escultura tu manera de alzar la voz?

AL. Muy dolorosa, hostil y difícil de procesar, desde que inicias tu ciclo de vida existe la violencia a tu alrededor y lamentablemente aprendes a vivir con ella y todo lo que observas se va mimetizando, hasta que un día observas todo con más claridad y no puedes con eso, fue lo que me sucedió en la pandemia observé más allá, y eso fue muy fuerte para mi, pienso que, No debo, No quiero voltear a ver a otro lado. que debemos expresar lo que nos incómoda, lo que nos pasa, lo que sentimos y nos hace daño para sentirnos más fuertes y seguras. El arte en la historia de la vida humana en todas sus expresiones siempre ha sido una herramienta para la expresión del alma, y en este momento tan difícil la Escultura es mi voz con ella visibilizo mis sentir, el dolor que me causan estás situaciones.

C.F.: ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con esta exposición?

AL. Mensaje, Está propuesta surge de un descontento social de la infinidad de agresiones que se han vivido a lo largo de la historia de la mujer y que descaradamente se intensificó en la pandemia, de la misma forma es una denuncia por todas aquellas mujeres y niñas que han sufrido abuso y maltrato en silencio y muchas veces han quedado en la impunidad.

C. F.: ¿Qué les dirías a estas mujeres que han sufrido vejámenes de toda índole?

AL. Es difícil expresar con palabras, cuando solo la imaginación es la que me permite sentir su dolor, les diría que no están solas, que hay una esperanza para hacer un cambio, que la libertad y la fuerza está dentro de nosotras, que todo tipo de violencia debe ser castigada y denunciada. sé que son frases y palabras hechas pero que se deben repetir hasta el cansancio para que haya un eco y pueda regresar con más fuerza…

C. F.: No podemos negar que vivimos en una sociedad machista y, tristemente, las más machistas somos las mujeres. Las que les enseñamos a nuestras hijas a que deben ser sumisas, obedecer al hombre en todo, que deben cocinar rico o el hombre las va a golpear, que deben aguantar. Al menos en muchos casos, he visto esto o lo he leído y, efectivamente, así es como nos educan a las mujeres. En cambio, a los hombres les decimos: fume porque es de hombres fumar, no llore porque los hombres no lloran, es de hombres golpear a las mujeres, tener muchas mujeres, etc. ¿Qué piensas de este tipo de enseñanzas? Para mí, no es correcto, es mejor enseñarles a ambas partes el respeto mutuo, a quererse, valorarse, etc.

AL. Si definitivamente nos educaron con un pensamiento machista, es generacional, y no cabe duda que aún está por doquier… pero creo que hemos avanzado y ya han habido pequeños cambios para la igualdad, me preocupa el feminismo radical que existe hoy en día, porque creo que viene siendo otra problemática con otra envoltura, el ser humano es valioso por si solo, sea hombre, mujer o niño, pienso que deberíamos preocuparnos y exigir y manifestar más por la educación, ya que el conocimiento siempre será el camino para verdaderos cambios y el futuro de los niños. A ellos son los que debemos proteger, cuidar y educar para que así haya una verdadera justicia, respeto, tolerancia, responsabilidad y un genuino amor por la vida en todas sus presentaciones.

C. F.: ¿Puedes hacer la invitación a tu exposición? ¿fecha, lugar, hora y si tiene algún costo la entrada? Aparte del aforo permitido por la situación de pandemia.

AL. Claro que sí con gusto, quiero invitarlos este viernes 4 de marzo, 5:00 pm, a la inauguración de la muestra escultórica “Venus Atadas” en donde estaré exponiendo mi trabajo, los esperamos en 7a avenida 13-01 zona 9 Galería Perjura, en edificio la Cúpula. La muestra estará expuesta del 4 al 24 de Marzo de 10:00 AM hasta las 8:00 pm la entrada no tiene ningún costo… durante la muestra habrán una serie de actividades relacionadas con la exposición.

C. F.: Esta es una pregunta que siempre le hago a todos los artistas en todas sus ramas ¿Cuál es tu recomendación para todos los jóvenes o amantes de las artes que quieran expresarse con la escultura o cualquier rama del quehacer artístico?

AL. Les diría que no hay mejor forma de expresarse que en cualquier rama artística que elijan, porque cada una de ellas tiene su propio lenguaje y que su ser interior les guiará a la correcta.

Te quiero agradecer esta oportunidad que me das de platicar contigo, porque no es una entrevista con todas sus letras. Si no, una charla entre dos amigas que se dedican a una rama del arte diferente platicando entre ellas sobre nuestras ramas en el oficio artístico, cultura y actualidad.

