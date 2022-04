Una vez más

Pulso Económico

Los líderes occidentales le están dando a Vladimir Putin una carta por defecto racional. Las sanciones le dan al presidente ruso más razones para renegar de al menos parte de su deuda soberana de 200.000 millones de dólares. Las consecuencias podrían dejar a los acreedores atrapados durante años.

A juzgar por su balance, Rusia no es un candidato predeterminado obvio. Cuando el país renegó por última vez en 1998, sus préstamos superaron el 130% de la producción anual. El año pasado fueron menos del 20%, de los cuales sólo una quinta parte fue en moneda extranjera. Eso le da a Putin un colchón para hacer frente a una moneda que se derrumba y una economía en contracción. El precio del crudo en alza también ayudará a sus finanzas. El año pasado, Rusia necesitaba un precio del petróleo de 69 dólares el barril para equilibrar su presupuesto, calcula S&P, un poco más de la mitad del nivel actual.

Sin embargo, las sanciones hacen que el incumplimiento sea bastante probable. Tanto Estados Unidos como Europa han impuesto restricciones a los bancos y empresas que tratan con el banco central y el ministerio de finanzas de Rusia. Eso podría dificultar el pago de intereses a los tenedores de bonos extranjeros, incluso si Rusia quiere pagar.

Pero Putin tiene muchas razones para no pagar, especialmente cuando se trata de su deuda soberana en moneda extranjera de 39.000 millones de dólares. Dado que muchos bancos rusos están aislados de los sistemas de pagos transfronterizos y no pueden tratar con los prestamistas occidentales, es posible que no quiera desperdiciar valiosos dólares en los acreedores occidentales. La decisión de Occidente de limitar el acceso de Moscú a sus 630.000 millones de dólares en reservas de divisas significa que hay menos motivos para temer que los fondos buitres se apoderen de garantías. Y con las multinacionales retirándose de Rusia, el daño a la reputación que conlleva el incumplimiento no viene al caso.

Tal movimiento aún podría ser complicado. Moscú podría restringir los pagos transfronterizos a los acreedores soberanos. Pero una prohibición general también podría afectar a las grandes empresas que aún no han sido sancionadas, dejándolas a merced de los acreedores. Citigroup calcula que las corporaciones rusas tienen $96 mil millones de deuda en moneda extranjera pendiente.

La deuda de Rusia se negoció a alrededor del 20% de su valor nominal después de que el país incumpliera en 1998. Pero la economía se recuperó rápidamente. Esta vez, es posible que los acreedores no reestructuren su deuda durante años. Moscú se enfrentaría a un largo desafío con Occidente, mientras que las sanciones hacen que su economía se contraiga y un retraso en las reformas vitales para alejarla del petróleo. Los bonos rusos con vencimiento en 2023 se cotizaron a un mínimo del 25% de su valor nominal el miércoles. Eso puede ser optimista.

