Empantanados 2 Parte

Por: Alfonso Rodríguez Ánker

¿Han visto la proliferación de puestos de control de tránsito cuando se aproxima una fiesta nacional? No es para ayudar a expeditar el tráfico, eso ni les interesa, es para redondear su sueldo con mordidas. Se esconden, cual salteadores de caminos, para cachar a los infractores de la velocidad permitida, delante de señales que la limitan a 40Km/hora, andan cosechando, en ningún momento disuadiendo a los infractores.

¿Y la defensa de los conductores usando materiales que tapan las placas? O placas borradas o instaladas tapadas por bómper o luces reflectivas. Una burla completa, vamos.

Pero las cifras del presupuesto asignado a educación paran el pelo, se trata de 12,000 millones del MINEDUC y de 5,350 millones de la Universidad de San Carlos que dan un total de 17,350 millones de quetzales para un total de 3,2 millones de estudiantes, lo que representa un total de Q/alumno-año de 9,061.00. y si separamos las cifras son Mineduc Q/alumno-año 4,000.00 y para San Carlos Q/aluno-año 26,784.92

El tiempo promedio de graduación en la San Carlos es de 10 años, o sea que un graduado cuesta Q267,849.20

Las universidades privadas cuestan al alumno alrededor de los Q/mes 3,000.00 o Q/año 30,000.00 y los resultados académicos son muy superiores y su promedio de tiempo de graduación es de 7 años.

O sea que al igual que nos sucede con el IGSS, por mencionar tan solo otro ejemplo, nos saldría más barato pagar la educación en universidades privadas que mantener la San Carlos y de paso liquidamos la corruptela política a su alrededor y le deseamos suerte a Jodiel Acevedo y de paso podrían usarse las 34,235 escuelas y en 3 jornadas diarias, y no escasamente 1 como ahora. Actualmente atienden un total de 3,118,029 alumnos por año.

Del Censo del Gobierno de 2017, hecho por el INE y con la Cooperación de la Unión Europea, con un costo de 5.3 millones de euros cubierto por la UE y administrado por el Banco Mundial, extraje las siguientes cifras:

80% de empleados públicos ganan entre 3,100 nivel Básicos, 5,100 nivel Universitarios y 10,000 Q/mes

85 instituciones, no incluyen municipalidades ni descentralizadas de un total de 500 entidades del estado.

Registrados 292,753 funcionarios, 37.78% universitarios, 51.24% diversificado, 5.4% básicos.

Hay 322,902 registros de plazas; 37,994 no estuvieron en su lugar de trabajo y 20,000 que no estaban en la base de datos.

En números redondos:

Hay 350,000 funcionarios públicos que ganan entre 3,100.00 y 10,000.00 Q/mes de los cuales el 40% son de nivel universitario o sea 14,000 en el rango de mayor salario.

No sabemos ni nosotros ni el gobierno, cuantos funcionarios son en total ni donde están.

La suma de plazas fantasmas es en el orden de 38,000 plazas, unos 150 millones de Quetzales mensuales. Que desprecio por el dinero de los contribuyentes. “lo que no cuesta, hagámoslo fiesta”

Cuando me gradué a principio de los 70´s, entre al INDE con un sueldo de Q/mes 750.00 y un pick up Datsun 1200cc costaba Q1970.00 el equivalente a 2.63 veces el sueldo mensual. Hoy, un profesional gana Q/mes 5,000.00 y un vehículo mínimo cuesta unos Q100,000.00 el equivalente a 20 veces el sueldo mensual.

¿podemos decir o creer que vamos en la dirección correcta? Yo digo que no, digo que no podemos seguir manteniendo un gobierno que cuesta lo que cuesta y produce lo que produce.

¿Y así queremos evitar la emigración? ¿Será humanamente justo considerarlos como nuestro principal producto de exportación? Yo los aprecio como exponentes de nuestros más altos valores en todo sentido y me siento en parte responsable de que tengan que emigrar no importando los vejámenes de que son objeto en su aventura. Responsable de creer saber la solución y no hacer o poder hacer algo para cambiar esa tragedia nacional.

Es urgente que reorientemos las funciones del estado a sus mínimas esenciales y que el resto se resuelvan vía la inversión privada. Y ya tenemos ejemplos ejemplares de funciones desarrolladas exitosamente por el sector privado desde hace más de 25 años. ¿Por qué no replicar su ejemplo?

Si, ya sé, los políticos se oponen a perder su breva y quien proponga tales cambios no gana las elecciones. Pero la realidad y triste, por cierto, es que la presión de la caldera sigue subiendo y ojalá evitemos que estalle. La única forma es priorizando el uso de los recursos económicos de forma que el principal beneficiado sea el pueblo y el pueblo lo que más necesita y le urge es educación y más educación. Lamentablemente eso no se hace de inmediato y toma tiempo.

En paralelo deben crearse fuentes de trabajo que estimulen a la gente a prepararse académicamente para mejorar su condición de vida, esta motivación que consiste en ver la educación como el camino al trabajo que le permita mejorar su calidad de vida es la única forma de desarrollar el país. La gente aprende y rápido cuando tiene motivación para hacerlo.

Hay varios países que, al igual que el nuestro, lo que mejor producen es mano de obra, pero calificada y progresivamente de mayor calidad académica, lo que atrae fábricas que producen los empleos cada vez de mejor calidad.

Confieso no conocer otro camino de desarrollo ¿y usted?

Adicionalmente y no menos importante, es la calificación académica del voto popular. Un votante culto y con un futuro prometedor y próspero, no se deja llevar por las patrañas de candidatos populistas que hacen creer a los más necesitados y desesperanzados que esperan que les resuelvan su miseria con cualquier ofrecimiento populista. Los políticos populistas buscan estos pobres y desesperados electores y así los mantienen para su beneficio personal.

Y me pregunto ¿es aceptable permitir de parte de los que salieron de la miseria, no propiciar el desarrollo de estos connacionales? Me atrevo a decir que es una harta obligación la que tenemos pendiente de cumplir.

La tarea pues, no es ni fácil ni inmediata y me salta otra pregunta ¿por qué la delegamos en personajes que sabemos y nos consta que ni siquiera la consideran entre sus objetivos?

Hay un refrán que dice: “Si quieres que alguien te haga algo, encárgaselo a uno que esté muy ocupado porque el que está desocupado, no lo hará”

Libre expresión de pensamiento.

