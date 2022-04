Multilateralidad

Relatividades Perspectivas

El mundo multipolar ya es un hecho. Finalmente, las manadas desaparecen debido a que sus integrantes inician a comportarse como personas o seres pensantes. Tan solo los arrieros continúan sumisos y buscan someterse (asegurando el último clavo en sus ataúdes: algunas personas no aceptarán todas sus decisiones (sectorizaciones tecnocráticas)).

Los miembros del nuevo orden mundial han cometido errores… que en la era de la comunicación, no es posible esconder. Y la manipulación de los medios ha aportado mayor intención de análisis a las mentes perspectivas. Tan solo ha sido necesaria la verdad, para demostrar que ambos grupos de arrieros son malos… igual de malos que quienes arreaban a todos. Tan solo faltaba la verdad en contexto severo, para que muchos notarán las manipulaciones de las que eran objeto.

Ante el nacimiento de la posibilidad de ejercer y proteger la voluntad propia, es muy difícil que alguien retroceda para ser sumiso a otros, nuevamente. Habrá quienes logren más que otros y quienes sean más aptos que otros, pero la mentalidad de buscar libertad y lograr intereses propios, no desaparecerá.

Inflación general y prácticamente homogénea en un sistema decadente: finalmente causa lo que se suponia que debia causar; alzamientos y alternativas:

Hombres transitando a caballo, en Guatemala… ante el alza de precios de combustible. Personas buscando alternativas para bienes y servicios. Y cada vez, menos personas buscan a arrieros. “Yo solo quiero ir a vivir al campo, solo… lejos de todo esto, y ser autosustentable”. “Yo compre o compraré un terreno para vivir ahí como pueda, sembrar algo para comer…”).

Dependencias: petróleo, gas, etc.: personas saben que existen, pero ya no poseen actitud de “nos tienen de los… cabellos (no sean mal – pensados). Ahora, la actitud es: “necesitamos lo que ellos tienen, pero… comercian normalmente sin querer dominar, o que se jodan. Buscaremos alternativas.”

Los voluntarios – mercenarios que batallan o batallaron en el conflicto de Ucrania, perecerán (los arrieros no pelearan directamente. Convocan a manadas arriables para hacerlo: Selección y erradicación (Redacte sobre eso en múltiples ocasiones).

La definición de nuevas perspectivas y estrategias, inicio. Los arrieros se encargan ya de convocar o dirigir a las manadas hacia su erradicación. Personas pensantes piensan y actúan en silencio.

Los alzamientos de súplica hacia arrieros… y los alzamientos de mentes con intelecto y emocionalidad balanceadas.

Libre expresión de pensamiento.

