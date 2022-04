Las tachas contra la Fiscal General

La primera la interpuso Eleonora Muralles, de la organización Movimiento Pro Justicia, ente afiliado al G13 https://www.g13.org.gt/content/enlaces receptor de fondos, aunque en su página escondan de dónde se financían. Ente afiliado a cicig, Juan Francisco Sandoval y Thelma Aldana. Alegan que la Fiscal General Dra. María Consuelo Porras tiene falta de idoneidad y honorabilidad porque según ellos ha debilitado la FECI e incurrido en “pérdida de especialización”.

Acusaciones no sólo carentes de fundamento sino claramente denotando mala fe ya que la FECI bajo la nueva administración ha resuelto más casos que la anterior. Seguramente la FECI actual ha perdido la especialización de la anterior en implantar pruebas, extorsionar y obligar a “testigos” a incurrir en perjurio, y ese tipo de medidas criminales para encarcelar a sus objetivos políticos.

La realidad, aunque les arda, es que durante los 12 años de cicig hubo un promedio de 10 casos por año, para un total de 128 casos judicializados. De mayo de 2018 a la fecha, la FECI lleva 95 casos judicializados para un promedio de 31 por año. Con cicig desarticularon 54 estructuras en 12 años, o sea, 4 por año en promedio. La FECI de Doña Consuelo desarticuló ya 27 estructuras criminales para un promedio de 9 anuales. Con Sandoval y cicig hubo 327 condenas en 12 años, para un promedio de 27 condenas por año. Bajo la presente administración lleva 279 condenas, para un promedio de 93 por año.

La comparación es aplastante, los números están allí. Sólo un imbécil o un corrupto pagado por USAID y la Embajada o el G13 y Soros no lo ve.

El Fiscal Mario David Aguilar, Andrea Reyes de Plaza Pública y Rooando Yax (frecuente comentarista, reportero o lo que sea de La Hora) presentaron tachas contra la Fiscal General Porras por plagio de tesis. Hasta Jordán Rodas y su nefasta PDH tuvieron que admitir, luego de una investigación, que la Dra Porras no plagió su tesis. Increíble que este fiscalito y estos oenegeros abortistas pretenden tapar el sol con un dedo y que la gente no se entere de que la investigación de Rodas y su PDH arrojó que la Dra Consuelo Porras NO cometió plagio alguno.

En serio que la izquierda prospera gracias a la indiferencia de unos e ignorancia de otros, que tienen en común el que no se informan y no entienden que todo esto les afecta.

Las ONGs de la comunidad LGBTQI+ denunciaron a la Fiscal también sobre idoneidad y honorabilidad porque según ellos hay mora fiscal de sus casos y 949 denuncias sin acción. La mora fiscal de esos casos viene en parte de los tiempos de Thelma Aldana y la inacción deriva de que algunos son espurios (casos de “me miró feo”). Francamente, la mora fiscal de casos de 1 millón 200 mil relativos a violencia doméstica (algunos incluyen relacionados a la comunidad LGBTQI+), viene desde los tiempos de Paz y Paz. Aldana no hizo nada al respecto, y ha sido la Dra Porras la que ha logrado avanzar en un 80% de esos casos, finalmente. Cabe recordar que estas ONGs también son financiadas por el G13.

Cuando entró al MP, la Dra Porras encontró 1 millón 266 mil casos en mora. En lo que lleva al frente del MP lleva 1 millón 789 mil casos resueltos.

El Departamento de Coordinación y Atención a la Víctima (DCAV) tiene una oficina para grupos vulnerables que incluye a la comunidad de género. Esta administración implementó la Guía Teórica Conceptual y Protocolo de Investigación para los Delitos de Violencia contra la Mujer en el Ámbito Público y Privado (Instrucción General 03-2020) y la que incluye la atención a víctimas de género (Instrucción General 04-2020). Está en revisión bajo mesa técnica especial para el efecto un protocolo para la atención de delitos de género. Por cierto, ni Aldana ni Paz y Paz hicieron ese protocolo.

Del 2018 a la fecha se han resuelto 577 denuncias. Casos de derechos humanos por la Fiscalía de Derechos Humanos suman 71 denuncias del 2018 a la fecha evidentemente, atendidos de forma inmediata e integral y los no resueltos están bajo investigación.

Pedro Rafael Maldonado presentando tachas es un insulto al raciocinio. Ese señor, famoso en El Estor por ser un criminal, patán y vulgar, aduce irregularidades en el despido de Juan Francisco Sandoval como causa de idoneidad y honorabilidad. Director de CALAS, la entidad responsable de quebrar la Mina San Rafael para que Tahoe Resources perdiera a tal punto que Soros la pudiera comprar, se atreve a criticar a la Fiscal. Obvio, si no lo hace, no recibirá más dinero de USAID y el resto del G13 a través de OXFAM.

Juan Francisco Solorzano Foppa, de quién todos sabemos de qué pata cojea, presentó una tacha por despidos ilegales de sus compinches. A nadie engaña con sus argumentos, así que no vale la pena decir más.

Acción ciudadana, también financiada por USAID, G13 y afines, así como las demás ONGs que aducen que ha cerrado fiscalías, que siguen operando y con mayor eficiencia que en el pasado. Dicen que ha criminalizado fiscales, porque como sabemos, a estas personas no les gusta que los responsabilicen de sus actos y que enfrenten la ley como cualquier otro mortal. Los creen semidioses del Olimpo superiores a la ley.

Y para rematarla, citan la lista Engels que los mismos estadounidenses especializados en las leyes de sanciones, como el abogado Jason Poblete cuestionan el abuso de la misma para castigar a alguien que ha cooperado al máximo grado con las autoridades estadounidenses como estas mismas se lo han reconocido con sendos galardones (diplomas, no dinero) recibidos de INL, DEA, Departamento de Justicia y el FBI. Más bien, la inclusión de la Fiscal General ha despertado en Washington a los Republicanos y algunos Demócratas (no DemócRATAS) que están viendo con muy malos ojos el abuso de la Ley Engels.

Inaudito que presentan objeciones basadas en recortes de periódicos. A muchos se les ha olvidado o quizás no saben, que una de las primeras cosas que hizo Todd Robinson fue convocar a los principales periodistas para aleccionarlos de cómo debían producir sus reportajes. Ese fue el momento en que la Embajada tomó el control de los principales medios de comunicación. En ningún ordenamiento jurídico serio se acepta la opinión de un periodista como prueba de algo relativo a la jurisprudencia.

En suma, todos presentan tachas ahora porque ya vieron que la Fiscal General Consuelo Porras no juega con la aplicación de justicia ni la usa como arma política. En la elección anterior, nadie adujo lo del plagio ni nada de nada porque pensaban que la iban a dominar. Como no pudieron, ahora vociferan sandeces. Lo bueno es que la gente es cada vez más pensante en Guatemala y cada vez menos borrego. Así que la verdad sale a flote, aunque a este puñado y sus financistas no les agrade.

Como dicen en USA “what a load of baloney” son esas “tachas”.

