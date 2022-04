El golpe del 23 de marzo que mató al golpe

Aquella mañana, la ansiedad que me acompañaba esperando el día… no fue una excepción desde el 7 de marzo de 1982 día en que se celebraron las elecciones Generales… nuestra energía se orientaba… asumiendo todas sus consecuencias… a que no se consumara un nuevo fraude electoral.

Como todas las mañanas José Alfredo Arroyave… Leonardo Rosales y yo nos dábamos cita en la casona señorial de la zona 14…

Casa patronal de la finca Las Conchas de la familia Cordero… residencia de mi querido y recordado amigo Lionel Sisniega Otero Barrios y su Esposa Conchita Cordero de Sisniega.

El apellido compuesto de Lionel… con el agregado de Barrios… era por ser sobrino nieto del Reformador y fundador del Ejército Nacional General Justo Rufino Barrios.

Del 7 al 23 de marzo del año 82, se habían dado una serie de acontecimientos de la política nacional… magistralmente recogidos en su formidable obra… TRIUNVIRATOS por el licenciado Roberto Ardón…

El escritor logró entrelazar los hechos, que aún a mi… co-participe de la última de las historias, relacionada con el Golpe de Estado del 23 de marzo de 1982… me desveló por qué el impecable movimiento frustrara su trascendencia patriótica el mismo día que se consumó.

A los jóvenes de hoy… incluso los no tan jóvenes les han implantado una historia distorsionada del país… lo noto… al recordar con ellos… eventos trascendentales de ese patrimonio cultural… que les son totalmente desconocidos y a los jóvenes ni los recuerdan ni les interesa.

Por esa razón… debiéramos exigirnos abrir… como un libro con obligación de leerlo… las páginas de nuestra historia… para que no nos digan quienes somos…. aquellos que nos perciben como marionetas sin alma.

Pepe… revolucionario de tiempo completo me acompañaba en la tarea de escribir en el despacho de Lionel… la proclama que se leería en la TGW el día del levantamiento.

La última intentona se había hecho el domingo 14 de marzo… que con Lionel… nos ubicamos en el Hotel Embajador esperando el aviso de que se estaba consumando la acción… para actuar en consecuencia.

A las seis de la tarde llegaron dos oficiales uniformados que nos notificaron “se canceló el churrasco” consigna que confirmaba el fracaso.

El día 15 de marzo se había desarrollado un fuerte enfrentamiento entre los partidos opositores y la Policía cuyo Director era el General Chupina… en el hotel Ritz.

En ese escenario recuerdo aún con asombro la osadía de Jorge Roberto Martínez del Rosal que se enfrentó a los policías a balazo abierto… los policías con la cara cubierta y Jorge Roberto enseñando el rostro.

Cuando finalmente nos sitiaron en el hotel … yo tuve acceso a una habitación particular del Ingeniero Ríos… en tanto Jorge en otro lugar se arrancaba con los dedos el bigote… por la insistencia de los captores que gritaban “agarren al del bigote”

El expresidente Cerezo hacía lo propio para evitar la captura como representante con Roberto Carpio de la Democracia Cristiana.

Procurando una forma de evitar la confrontación abierta que se intuía sangrienta… al otro día… me ofrecí a reunirme con el General Mendoza Palomo para conversar la situación en su Despacho de Ministro de la defensa…

Mario Sandoval el candidato presidencial y Lionel su Vicepresidente aceptaron que lo hiciera…

Resultaba una maniobra imprudente para mí… pero el sábado 13… el Congreso de la República había declarado legítimo el triunfo del General Guevara y quedaban pocas opciones.

El Despacho del Presidente… en el segundo nivel del Palacio Nacional… esquina opuesta al despacho de la defensa… Y en el otro sector… del mismo nivel … el despacho del Jefe del Estado Mayor… en ese tiempo el General Benedicto Lucas Hermano del Presidente… Los dos estaban en sus oficinas.

Pasé frente a la del Presidente y en la puerta estaban todos sus oficiales y caminé en línea recta a buscar al Ministro de la Defensa.

La conversación… imagínensela ustedes. Proponerle que fuera el líder de los alzados para evitar el fraccionamiento de la institución.

Con atención … y sorprendido… apenas podía dar crédito a lo que escuchaba… y en el acto tomó el teléfono y se comunicó con los dirigentes del oficialismo.

Me propuso su intermediación para un arreglo político…. El recorrido de regreso a la entrada del palacio… pasando frente a las oficinas de seguridad y despacho presidencial fue terrorífico… pero salí con vida.

Ya habrá tiempo de escribir en extenso.

Llegó finalmente el 23… y como todos los días volvimos a la rutina en la casa de Lionel… se acercó y me dijo… hoy es el día… pero se dio cuenta que llevaba una camisa de mangas cortas

… y me consiguió una de un guardaespaldas que era de mi tamaño… lo único…. Es que era verde con unos lunares enormes… que me hubieran distinguido a cien metros de cualquier lugar… la consigna… la manga izquierda arremangada en militares y civiles.

Mi destino con la proclama conmigo… la TGW… que la habían trasladado a la 5 avenida entre 14 y 13 calles de la zona uno. Frente a la curacao… sobre los techos… se veía la terraza de la Policía Nacional… con una ametralladora 50 lista para disparar.

Desde la casa de Mario Sandoval coincidimos con Alberto Antoniotti de una valentía y carácter excepcional… a partir de ese momento él tomó la locución de todo lo que sucedía y yo desarrollaba mi labor editorial y de control civil de las instalaciones.

El General Jaime Rabanales llegó a mitad de la mañana y con otros oficiales tomaron el control logístico de las instalaciones.

Un día muy emocionante y agitado… que nos transformó todo aquel glorioso día… en héroes del pueblo… que reaccionaba quemando cohetillos en todas las zonas…y que lamentablemente… se transformó después en persecución cruel y traición… durante el año y medio que estuvo el Jefe de Estado en el poder.

Valga decir… que el General Ríos Montt había sido partidario cercano de Mario y Lionel… y su señora esposa … adherente en la campaña… con eventos de apoyo incondicional para la señora de Sandoval Alarcón.

Al licenciado Ardón le costó hacer un libro completo y brillante sobre este tema… medio contarlo en un artículo es tan heroico como todo lo ejecutado en aquella fecha.

A algunos de mis compañeros de lucha… se les capturó durante su gobierno… Raúl Cacacho Ralda y Jorge de Paz… ahora en el Canadá sirviendo a la causa de la paz… y Raúl en el cementerio.

Los dos fueron sometidos a los Tribunales de fuero especial y torturas degradantes.

En la persecución nos encontramos con el Coronel Gordillo Martínez… héroe de la paz y de la patria… sometido a prisión sin más justificación que las arbitrariedades los nuevos jueces de fuero especial, de los tribunales de “alto impacto” que nos impuso la intervención… Y no puedo dejar de pensar en el coronel y abogado Raúl Dehesa detenido en iguales circunstancias.

En la misma lucha… coincidimos con el General Benedicto Lucas… un militar pundonoroso e impecable en sus actos y comportamiento castrense… también detenido de manera inexplicable… como escarnio para un ejército vencedor.

En uno de nuestros encuentros clandestinos recuerdo que en son de broma me reprochó… El día que fue a ver al Ministro de la defensa hubiera mejor hablado conmigo y otro gallo nos cantaría… yo solo sonreí…

Al Coronel Gordillo Martínez le dije recordando el hotel Casa Grande del valiente patriota Adolfo Schut… poco antes de su detención…

Luce usted muy bien con traje de cura mi querido coronel.

A mis queridos amigos Capitán Rodolfo Muñoz Piloña y al Mayor Sánchez Gudiel y a los otros oficiales que materializaron con gran riesgo y valor aquel 23 de Marzo de 1982… les digo… Ni ustedes ni nosotros tuvimos la culpa del desencuentro operativo.

Libre expresión de pensamiento.

