El huevo y la gallina

El Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo por 30 meses con la Argentina para refinanciar la deuda por US $44.000 millones asumida por el gobierno de Mauricio Macri. Se confirma el primer desembolso por US $9.659 millones.

El nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) comprende un programa de dos años y medio con el FMI, contempla 4 años y medio de gracia y permite a la Argentina estirar el repago de la deuda con el organismo hasta 2034.

Las recetas argentinas una vez más fracasan. ¿Quien fue primero? el gobierno de Mauricio Macri que tomó deuda pública sin los procesos legales correspondientes y fugó 44.000 millones de dólares o Alberto Fernández que llegó a un nuevo acuerdo para financiar intereses y capitales al FMI. Asumiendo una nueva deuda.

Lo cierto es que las deudas públicas argentinas se deben respetar, para evitar consecuencias financieras, aún peores para la República Argentina. Los partidos mayoritarios en ambos bloques mostraron acuerdos y desacuerdos con respecto al nuevo acuerdo con el FMI.

Las diferencias en el bloque partidario oficialista entre albertistas y kirchneristas se acentuaron, a partir de que los últimos no estaban de acuerdo con el acuerdo con el FMI. Cristina Kirchner no presenció la votación y casi no estuvo en la sesión. Realizó la apertura y se fue, volvió y se ausentó nuevamente. Solo apoyaron 20 de 35 senadores del oficialismo.

Juntos por el Cambio aportó 33 votos y la única abstención opositora fue la de la neuquina Lucila Crexell, aliada de la oposición. “Hoy estamos evitando el default por responsabilidad de la oposición. Juegan con fuego, el 80 % de las deudas de las provincias es en moneda extranjera, es lamentable”, afirmó el radical Luis Naidenoff.

Ambos bloques partidarios oficialismo y oposición están en crisis. Solo miran las próximas elecciones presidenciales 2023. Sus internas partidarias les impiden planificar para legislar y planificar para implementar políticas públicas que coincidan con la agenda del ciudadano.

Del trabajo del Grupo de Opinión Pública y Tres Puntozero, surge que más del 50 % de los encuestados cree que la motivación de los políticos y los sindicalistas, es el enriquecimiento. Entre las personas mas corruptas se encuentra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ex presidente Mauricio Macri. La mayoría de los consultados se mostró a favor de eliminar las jubilaciones de privilegios.

La inmadurez y la corrupción de nuestra dirigencia política no tiene distinción partidaria. El pase de culpas es mutuo, y las soluciones que los ciudadanos de a pie esperamos no llegan y no llegaron por muchos años repitiendo estos patrones de conductas. No sabremos nunca quién fue antes de que, el huevo o la gallina.

