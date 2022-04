La bandera de los pueblos es su conciencia y su razón de ser

Pluma Invitada

Esta opinión la he escrito alejado de todo móvil político, y sin inclinación a ninguna bandera partidaria, sólo la de buscar la paz, la tranquilidad y el progreso de todos los pueblos del mundo. Bien, no estoy de acuerdo con ningún tipo de guerra. Y, la bandera de los pueblos es su conciencia y su razón de ser. En consecuencia, considero no hay motivo de estar en guerra, es mucho mejor trabajar, pensar, reflexionar en pro de cada Patria y sus pueblos, inclusive, hay mejores cosas que hacer por el bienestar, en vez de la trifulca bélica callejera ¿acaso no ven que sólo muertes y destrozos de toda índole propina cualquier guerra?

En lo pertinente a la guerra Rusia vs. Ucrania, es un gran asombro y ademas misterio, que ahora, aparezca sobre el mantel del mundo que desde Ucrania, en su (s) laboratorios químicos, se creó el coronavirus. En caso, que fuese verdad, la vaina ahora se fregó de verdad. En este caso, sería bueno e interesante que no quede del diente al labio lo argüido, deberían los interesados, hacer una investigación exhaustiva para llegar al asidero de la verdad, porque es la humanidad que está siendo afectada, y si no es cierto lo de ese laboratorio no ha pasado nada, simplemente fue una bocanada de palabras para crear confucionismo.

Por supuesto que, no es condición de condiciones entablar una guerra sin cuartel. Recuerden, que el pueblo no tiene ni un ápice de responsabilidad, es o son los gobernantes los únicos culpables. Los pueblos, son los que soportan todas esas embestidas desenfrenadas. Si quieren guerra están teniendo, ahí están los resultados de gobierno a gobierno, de militares a militares se maten si es tanto el deseo de ver sangre. En el caso Rusia y Ucrania, ahora el imperio de EE.UU., LA OTAN Y OTROS por ahí, ven los toros de largo. Antes de iniciar la guerra vociferaban de un lado a otro, y ahora qué.

Eso, es soberana maldad. No se puede estar lanzando a los pueblos se maltraten. La China, está calladita, se presume algo tienen entre manos. Bueno, ese es su problema. Hay un Dios que está observando todo y en su momento hará justicia divina. Inclusive, nadie es eterno, algún día nos llegará el turno de gozar del descanso eterno. De eso nadie se salva. No somos perpetuos. Sólo imaginémonos una guerra en el propio territorio de otro imperios, como EE.UU, RUSIA, CHINA, EUROPA, entre otros, considero no sería de su agrado.

Da tristeza, ver como se va destruyendo el planeta por incomprensión de muchos imperios, que quieren tragar más pinol que el otro, y como va al exterminio la humanidad. Lo que se ve, es que, no escapa llegará el día que quedaremos piedra sobre piedra. Entonces, hasta ese momento se va reflexionar, es ahora, usted los imperios, y gobernantes de turno tienen el antídoto para darle un nuevo giro a todo este caso que está a pasos agigantados demoliendo la sobrevivencia.

Que lástima. Ustedes los imperios mundiales son seres humanos desde sus gobiernos, es decir, los gobernantes de turno son seres humanos, reflexionen, todos tenemos derecho a reivindicamos. Incluso, es oportuno comprender, los pueblos, son su propio dueño, no tienen ni papá ni mamá. Y. Es ahora que verdaderamente se use la reconciliación para bien de todos, que no sea una simple palabra gesticulada, porque so pena de ser una inmensa barbaridad engañosa.

Que esta obra del demonio, de la guerra Rusia vs. Ucrania, no se continúe proliferando, es una lástima. Si ustedes que son profesionales, preparados, no reflexionan, nadie podrá hacerlo. No se estén exterminando, ni poniendo en vilo al planeta y su futuro. Paz y más paz hermanos lobos.

Libre expresión de pensamiento.

