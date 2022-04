La magia de los pequeños detalles

Desde La Ventana de Mi Alma

“Los detalles hacen la perfección, y la perfección no es un detalle.” (Leonardo da Vinci.1452-1519)

Mientras el mundo se debate en una guerra que nos afecta de una manera tan dolorosa, como parte de un conglomerado humano que pese a todo sigue creyendo que un día todo el mal será erradicado, hay quienes vivimos con el corazón a la expectativa de cada pequeño evento que nos traiga luz y esperanza en medio del caos.

Y es que, si lo meditamos más profundamente, son los pequeños detalles cotidianos los que construyen nuestro universo emocional. No necesariamente deben ser grandes regalos, lo que necesitamos para tener un gran momento de alegría, lo que se necesita de verdad es una reciprocidad donde las miradas y los gestos sean desde el corazón, donde el cariño y afecto se perciban.

Es ahí donde fluye la grandeza de una persona, sin prestar atención a su aspecto físico, los pequeños detalles son los que revelan qué hay detrás de sus discursos o de sus actitudes; ya que la verdadera esencia del ser está detrás de esas cosas imperceptibles que van construyendo cotidianamente vínculos imperecederos, fortaleciendo las auténticas raíces de una relación afectiva o de pareja, aquella trenza de respeto y tolerancia que se va tejiendo día a día para convivir armoniosamente unos con otros.

En muchos casos, un simple “te quiero mucho” no es suficiente. Para expresar adecuadamente las emociones, debemos centrarnos en los detalles. Imagina una hermosa casa o un magnífico banquete. ¿Qué les da el toque especial? La cuidadosa atención del diseñador o del chef para asegurar que cada detalle sea perfecto. Un delicioso entrecot, (corte de carne) no tiene el mismo efecto si no está acompañado de vegetales salteados y de una exótica salsa mediterránea, además de ser servido de una forma estética. Si en un cuadro no se invierte gran dedicación a los detalles, terminará pareciendo un borrador sin importar cuán caro pueda ser.

A veces una relación no se define en base a grandes factores, sino por los pequeños detalles, al expresar emociones de amor y afecto, lo que realmente manifiesta tus sentimientos es la atención a los detalles. Es cierto, a menudo puedes decir explícitamente “te quiero” o algo similar; pero sólo eso no es suficiente. La atención a los detalles pequeños es lo que en verdad demuestra la grandeza del amor.

Los pequeños detalles son un lenguaje que nos lleva a integrar nuestra más íntima conciencia humana, y esa espiritualidad intrínseca que va engendrando vínculos profundos y duraderos.

