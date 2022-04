Candidatos: La soberanía es el camino

A veces hay que darle vacaciones a Don Edmundo para evitar que el comentario mordaz…agudo y casi siempre despiadado… me obligue a moderar sus impulsos y hasta… ofrecer disculpas.

Eso me pasó en la última oportunidad… que tuve la ocurrencia de llevarlo conmigo… y lo grave… es que si su osadía verbal termina en trancazos … como es natural… sólo los recibo yo.

¿Cómo es posible que aceptemos la doble moral de la potencia del norte en nuestras relaciones internacionales? Lanzó la retadora interrogante en medio de un montón de funcionarios de alto nivel.

En el acto como flamígeras espadas que me atravesaban sin piedad… sentí las penetrantes miradas de quienes ofendidos por la interrogante… olvidándose de la autonomía de sus funciones oficiales aceptaban que el mando lo ha concentrado el presidente.

Don Roberto Alejos en un programa con doña Karina aceptaba que la intención de los constituyentes fue… desde el principio… procurar un régimen con intenciones de concentrar el poder en el órgano legislativo… para hacer encallar la tendencia presidencialista del gobierno nacional.

Desafortunadamente…en la práctica… la norma constitucional desnaturalizó esa intención… efectivamente trasladó al congreso de la república el poder concentrado de las decisiones más importantes de la nación… pero dándole oportunidad al presidente de la república de tener siempre la tentación… que controlando al congreso… concentraría la totalidad del poder.

Esa tentación ha sido el sueño de todos los presidentes… pero sin la habilidad de aprovecharlo.

La ausencia de verdaderos partidos políticos con ideología y propuesta de gobierno y Estado… propició la decadencia del Congreso con el tiempo… una inversión particular y comprometida de los futuros congresistas… facilitó que a un presidente audaz le fuera más fácil imponer la voluntad del ejecutivo.

El Presidencialismo versus Constitución me permitió predecir en 1988 (Arte + Arte CEDEP 1000 ejemplares) que se transformara en irreversible realidad.

¿Por qué irreversible?… porque la contaminación está en el mismo texto constitucional… afirmé al mismo tiempo que me apachó el ojo Don Edmundo… por la defensa que intuía… hacía de él con mi razonamiento.

Porque al que escuchaban era a mí… Don Edmundo sólo tiene voz para mi conciencia.

Pero vean ustedes… se volvió a escuchar mi voz… en medio de aquellos rostros amenazadores… de jueces, magistrados, diputados y funcionarios.

Treinta y seis años después de promulgada la constitución… la realidad política de nuestra invariable condición histórica neocolonial… nos encuentra con una perniciosa y trágica intervención… conducta natural de todos los imperios…

Situación que nos obliga a invocar la constitución para resaltar el concepto de SOBERANIA como fundamento… también histórico…de la maltratada República durante toda su existencia.

La implosión contenida en el texto constitucional… que alberga en esencia su propia autodestrucción… en nuestro caso… por la exaltación del presidencialismo anulando la República y pervirtiendo… al mismo tiempo… el régimen parlamentario.

Con otros antecedentes constitucionales (anglo-sajones) no romano-españoles como el nuestro un fenómeno similar ataca al imperio estadunidense… cuya balcanización (separación de los Estados) se dará más temprano que tarde en el proceso de aceptar la beligerancia de otras potencias… especialmente China y Rusia y de manera ascendente… Japón… la India… Europa con sus países líderes… Alemania y Francia… España lamentablemente… debatiéndose en una profunda crisis de identidad nacional y separatismo interno.

Frente a nuestra realidad geopolítica como República y como Región… se distinguen claramente dos liderazgos influyentes y determinantes: López Obrador en México y Bukele en el Salvador privilegiando y defendiendo su soberanía.

La concentración del poder del presidente Giamattei… frente al peso de la intervención que conspira abiertamente para reducirlo a sus instrucciones o sacarlo del poder … lo hará seguramente decidirse por la defensa de la Soberanía frente a la descarada intervención… que se atrevió incluso a poner sus recursos… poder y candidato para tomarse la Rectoría de la USAC…

Por cierto… no me refiero a sus aliados internos… porque estoy aludiendo a “Mayorazgos” … no a “cholerazgos”… con minúscula y partidas de nacimiento equivocadas.

Todo nuestro engranaje político y jurídico como parte de la maquinaria de la república está atorado, oxidado y cayéndose a pedazos… tantos como un rompecabezas de cien mil piezas… imposible de construir.

La refundación de la República y la estructuración de un pacto social que barra la basura y garantice su refundación… es primera prioridad en cualquier acción que se integre a nuestro futuro.

Darle vacaciones a la república para refundar nuestras instituciones la gran alternativa para quienes gobiernan o pretendan alcanzar el poder… no hacerlo sería tanto como legitimar un fraude con el auspicio, acción y beneplácito de la intervención

Invocar nuestra constitución escudándonos en la soberanía es el primer paso para alcanzar la Soberanía Nacional.

Veremos muy pronto… si los candidatos a dirigir nuestro amado país… retiran su papelería de la avenida la Reforma para entregársela al pueblo.

