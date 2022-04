La construcción del proceso de paz

Anotaciones

No es cuestión ideal ni romántica la construcción de la paz, porque son acciones prácticas que se construyen todos los días con la convivencia: con una misma o mismo, en interacciones pequeñas o grupos ‘burbujas’, en las regiones e institucionales, como a nivel global.

Nada es fácil con las relaciones humanas y, desde sus orígenes los instintos de supervivencia, emociones básicas de miedo y agresión nos acompañan hasta ahora, pero, las manipulaciones, el ‘‘lavado cerebral’’, competencias, han reforzado el triunfo a costa del otro supuesto ‘‘perdedor’’, que es segregado y se cree los cantares predadores, que le enajenan, mortifican y someten al poder a través de instituciones o medios de comunicación.

Somos pueblos colonizados, hispanoamericanos a más de 500 años sometidos por imperios al saqueo de los recursos naturales, y no podemos perder de vista el contexto sociohistórico y mundo personal. La colonización y guerras buscan someter y convertir en botines de guerra y, los que sobreviven cargan culpas o traumas o resiliencia psicológica – al recuerdo de nuestras ancestras y ancestros nos recreamos- que nos reconstruyen.

Las agresiones marcan secuelas con adicciones, desesperanza, suicidios, violencia imparables -como ahora por el aislamiento del covid- de jóvenes que salen a matar, o beber hasta el suicidio …

Muchas personas creen que las guerras son naturales y necesarias para las limpiezas étnicas, disminución poblacional e incluso prefieren algunos, retornos de esclavitud o sometimiento por ‘’un plato de lentejas’’; los desvalidos o diferentes en aptitudes o gustos son ‘perdedores’ a la lupa del sistema neoliberal salvaje… el ser diferente en las escuelas o entre hermanos es una constante del ‘raro’ de la familia o el tan naturalizado bullying o ‘chalequeo’ que explota, cuando sube de color. Las implosiones dantescas son de esperar y semejan a cuadros crónicos de gripes mal curadas. Las sociedades están en estado terminal por los sistemas políticos económicos o modelos antihumanos que, centrar al capital versus el buen vivir del ciudadano y, en esas condiciones ¿es posible construir la paz?

Tenemos todos los adelantos científicos, técnicos y comunicacionales para que haya desaparecido la pobreza y el hambre en el mundo, pero, ¿a quién le importan las guerras?-es negocio redondo de los países imperiales- Estamos manipulados por los egos supremacistas, caníbales que no soportan los diferentes modos de pensar, ideologías, colores, gustos … las competencias entre los países poderosos por otros similares o mejores, al pretender quitarles el cetro guardián de la unipolaridad, les es insoportable: la multipolaridad, las vías diferentes o acceso de países con ideologías, culturas, valores diferentes al buen vivir, no pueden existir, a los ojos controladores, con bases militares sembradas por el planeta, redes de espionaje por aire, mar y tierra cada vez más sofisticado.

Somos una sociedad alienada bajo el dominio de potencias y ’amamos’ sus vicios e identificamos con el opresor, e incluso se sabe ser usados y así, se ‘vive’ o se deja pasar el tiempo hasta que, estallan guerras internas, efermedades físicas o psicosomáticas para luego del diagnóstico clínico, unos ‘muertos de rabia’ salen a asesinar o contaminar, como algunos con sida, o los que tienen el covid se ‘’llevan un camión de gente’.

Las guerras son negocios de grandes inversiones, para quienes las propician -existen más de treinta guerras- y se cambia el foco de atención -calentamiento global, del covid, migraciones, guerras intestinas- por la guerra militar y económica, de guerra mediática con el´´monstruo Putin’’, con el objetivo del dominio del mercado del ‘oro negro’ y, en realidad es una guerra ‘de todos contra uno’, por la supuesta salvación de Ucrania de las garras del ‘satánico’ Putin. Si vamos al fondo del análisis, es una guerra de Estados unidos contra Rusia; que cada vez está rodeada por los ‘’amigos de la 0TAN’’, pretenden sacarlo del mercado energético europeo, al sustituir las importaciones del combustible ruso por las norteamericanas, la quieren aislar para que Estados unidos consolide el bloque occidental y quitarles a sus aliados, un bloque cohesionado sobre llevarían mejor la crisis económica, que ya el conflicto genera en el planeta – no soportan el avance capitalista de Rusia con la venta de gas a Alemania, pero, es más bien provocar a su enemigo gigante económico de China…

Los que traman las guerras no son robots, son seres humanos, científicos sociales y premian sus gestiones tánicas con el costo de vidas humanas -están en las estadísticas-, es un plan de expansión, devastador del pueblo de Ucrania; y realmente, eso es la punta del iceberg y ya, desde 2014 arde esta región al ser independiente Crimea, y la región de Donbas sigue siendo torturada y muerta de hambre. ¿En que cerebro cabe matar de muerte lenta, con sanciones y bloqueos económicos a los pueblos? Y ¿cual es el costo anímico social, político económico en las poblaciones?, por ejemplo: Venezuela soporta con estoicismo todos esos chantajes y, según la profesora economista Pasqualina Curcio nos manifiesta: desde el 2016 hasta el 2020 se han ‘perdido’ 258 mil millones de dólares. La creatividad ante la supervivencia nos mantienen con nuevas formas de vida y capacidades de comprensión al juego del poder geopolítico, del ¿por qué no se deja ejercer la autonomía y soberanía a los pueblos colonizados?, por qué se autonombran salvadores?

Los pueblos emergentes necesitamos decidir nuestro destino y desde las invasiones colonialistas hasta ahora, sigue el brutal saqueo. Sí hay pueblos rudos de matar y ese es la amada Venezuela, Nuestra América, como decía el poeta José Martí o el psicólogo Martín Baró…necesitamos ser libres y ser dueños de nuestro destino …

Las vidas y las experiencias por cada ser en su micro espacio vital en bisagra socio global, con el predominio de agentes exteriores e invasiones han desatado guerras para la sumisión; el ser humano nunca aceptará el sometimiento; quizás con la inteligencia – AI-, cambien los procesos cognitivos, pero las emociones e instintos primarios no se someten tan fácilmente, se pueden modificar las conductas observables pero, siguen latentes los instintos.

Conocemos muy poco las capacidades del cerebro, la conciencia y ese fondo marino del inconsciente, psiquis colectiva, del eros y thanos. Los arquetipos, mitos persisten en los pueblos milenarios, ¡cuanto hemos roto el equilibrio ecológico e irrespetado a la madre naturaleza, la pachamama, ente vivo!. Somos sus semillas de barro.

Sobrecoge al escuchar que las leyes, normas se inventaron para violarlas o más bien que los imbéciles las obedecen -se irrespeta, se desconocen tratados internacionales como normas internas del hogar o instituciones… Los países supremacistas rigen con sus títeres autocráticos con privilegios y leyes a su medida y premian a las burocracias parásitas y, arriman sus sardinas al fuego. Solo buscan más control sin el bien común, destino común …no se reflexiona o poco les importan que la tierra es la ‘’única nave espacial, la Pachamama’’ y el tiempo se agota.

Los medios de comunicación en sus diferentes formatos saturan de informaciones y las redes atrapamoscas, están hechas a imagen y semejanza del control dominante-en su mayoría- y, buscan esclavos o enemigos prefabricados, y así la ‘guerra fría’ se calienta y derrite en Ucrania u otro territorio…cualquier movimiento libre de mercado global sin el ojo imperial se convierten en enemigos. El presidente chino Xi Jinping está demostrando, que no es un jarrón chino, sabe que tiene un peso específico y resulta esperanzador en una entrevista con respuestas directas al presidente Biden o sea a la OTAN, UE G7, les dijo: ‘’como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y siendo las dos economías más grandes del mundo, China y Estados unidos no solo deben guiar sus relaciones por el camino correcto, sino también asumir su parte de las responsabilidades internacionales y trabajar por la paz y la tranquilidad mundial’’ (Semanario de la UCR, marzo 2022).

Les compartimos el siguiente texto: SIN PAZ NO HAY VIDA VIVIBLE

Provoca decir boto tierrita y no juego mas

El punto límite y espacio es igual al respeto

Las invasiones al cuerpo al pueblo son muertes anunciadas

Ese gesto color rosa en tus ojos permite seducciones y risas

Ese mismo gesto rosa arde púrpura al ser tocado por desconocidos

Esa gracia desgraciada no son aceptados -pensar diferente es mal visto-

En los rostros las marcas esclavas relucen y ellos deben obedecer las normas

Todos saltan las cuerdas el mundo de cielos e infernos ¿a dónde vas?

Este mundo de cabeza, al revés con sordos, ciegos y mudos, con mentes superdotadas

Halan sus sardinas al fogón familiar y cómplice de miserias mafias planetarias

Los campesinos, obreros, técnicos, profesionales y ambulantes aún trabajan

Y mantienen al mundo viven menos con mas impuestos

La guerra fría nos ronda y nos congelan el alma desde su fundación.

Desde la segunda guerra mundial los dueños de la tierra seleccionaron sus amigos

Los gopes de piñatas recaen en las TRES’’ A’’ AMERICA AFRICA ASIA Eterno deja vu

La OTAN, engendro cual Chuqui Guardiana Guadaña nos cruza al más allá …

Cancerbero de millones de cabezas siembras bases militares por aire mar y tierra

Nos ´´aman y cuidan de las ideologías malvadas´´ socialistas, comunistas, nacionalistas…

Les arden y temen al caudillismo a las prácticas milenarias del Tucuy Ricuy a los Apus.

El narcisismo unipolar tiembla al inevitable mundo multipolar a la libertad y buen vivir

Desde el colapso de la Unión Soviética, Occidente se une en apoyar la guerra

Guerra imperial negadora de almas negociar en libres mercados las muertes.

La hegemonía unipolar desata la guerra del petróleo Energía fósil en mengua

Arman con todo a la cenicienta Ucrania circo de gladiadores Excusa

Mientras hila fino Atropos

Mientras cierran el gasoducto Nord Stream 2 entre San Petersburgo y Alemania

Y como hace Estados unidos para surtir petróleo a ´´sus amigos´´ si carece del fósil?

Por qué es ´´salvador´´ de la vieja Europa y no acepta el libre comercio del auge

capitalista ruso?

Dónde están los países no alineados los países asiáticos, los Brics…

Será que Venezuela es la joya de la corona y la guerrita de tronos bien lejos…

¿Será que ya no somos patio trasero finca o será que somos la Nueva tierra?

Por qué la guerra de las Malvinas me recuerda algo la de Ucrania…

Ojalá la sindéresis toque a los ‘’mandatarios del eje del bien y del mal´´

Ojalá Xi Jiping trabaje por la paz y negocie acuerdos viables

y diálogos constructivos y compromisos con Biden y Putin

Ojala Sigmund Freud, Marx, Rosa Luxemburgo, Flora Tristán, El Che, Condorcanky

Y más seres anónimos sean puentes a la justicia social y paz pax pax

Libre expresión de pensamiento.

