Mentiras y manipulaciones permanentes

Soliloquios de José Franco

He intentado opinar, y adelantar noticias para que los ciudadanos libres pudieran tener luz, pero ante los acontecimientos vertiginosos y cambiantes especialmente con la crisis de Ucrania, el tema del Sahara, y un largo y preocupante listado que afecta al mundo en su globalidad, en estos días me he percatado, asegurado, que no merece la pena especialmente después de hablar con determinadas “personas” que me han demostrado que muchas piezas de algunos de esos puzles se ocultan. ¿Entonces es posible hacer un verdadero análisis? Jamás….

NO QUIERO PERDER EL TIEMPO Y DESEO QUE MIS COLUMNAS PUEDAN AYUDAR Y APORTAR A LOS DEMÁS, LECTORES, PERO ANTE TODO CIUDADANOS… PERDONADME POR FAVOR…

Ahora que vivimos las guerras directo, los conflictos de diversa índole se pueden seguir, supuestamente minuto a minuto, el Gran Hermano global, y que gracias a las nuevas tecnologías se sigue al 100 % el dicho que afirma “manipula que algo queda” y la adulteración ya es una barra libre. Desinformación y propaganda controlada al milímetro y ahora muchos gobiernos, una mayoría de los políticos son las verdaderas amenazas para el ciudadano y la vida pública de la libertad.

Jamás me llegué a imaginar, ni en la peor de las pesadillas, la realidad que estamos viviendo.

La manipulación organizada de las redes sociales, potenciada por diferentes gobiernos ya alcanza a más de 70 % de los países, y muchos de ellos supuestamente democráticos, y provienen de diferentes partidos políticos, y gobiernos de distinto signo que difunden noticias desinformación para confundir al ciudadano del mundo.

Sólo puedo afirmar que jamás volveremos a tiempos como los vividos en 2005, esa normalidad que se ha perdido definitivamente, que debemos esperar lo peor, lo que jamás se ha visto, al menos desde hace casi cien años y que no nos engañen, ni quieran maquillar tales circunstancias.

El tema geopolítico ha cambiado totalmente y Europa, si Europa y España, especialmente va a sufrir lo no previsto. Tiene dolorosas expectativas de desplome. También afirmar con rotundidad que el futuro se centrará en América del Norte y Latinoamérica y Asia (especialmente en China). El sueño de Europa se ha desplomado irremisiblemente. Ojalá no fuese así, pero cuando se entabla conversación sincera con “especialistas” que ocupan puestos en Bruselas, en la ONU, y otros estamentos estratégicos no como comentarista, sino como amigo puedo afirmar que es el camino que de momento nos están ocultando.

Nos estamos enfrentando a verdaderos equipos, grupos de trabajo que son especialistas en crear contraargumentos y que son altamente eficaces a la hora de construir herramientas para el control de la conciencia ciudadana y la verificación de los hechos aprovechando la evolución de los medios.

Un problema que ha llegado a afectar a países como Alemania, Francia, España, Reino Unido, Polonia o Italia. Dejo claro que no hablo de Gobiernos, me refiero a equipos externos a los países y que obran en ocasiones con la tolerancia de algunos gobiernos, en su propio beneficio obviamente, y otras veces a las espaldas de estos y es ahí realmente la situación preocupante, aunque no es menor cuando trabajan en connivencia con los mismos, pues son conocedores perfectamente no sólo de la herramienta, sino de quienes la controlan y la dominan y no dudan en hacer uso de estas.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: