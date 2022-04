La palabra contra la palabra y la guerra

Pluma Invitada

Un precepto cristiano dice: “Amarás a tu prójimo como a tu mismo”, no dice matarás, esto es la esencia y naturaleza de la paz. Aunque el mundo esté cambiando, esto no significa se tiene que matar la paz. Es mejor consolidar la urgencia cotidiana de paz. Entonces, las guerras callejeras, y las otras de grandes escalas bélicas entre las naciones, lo ideal es que, no deberían estarse fomentando en este Siglo XXI. La violencia no debe seguir a la violencia. Los que fomentan las guerras y trifulcas callejeras no tienen, ni tendrán perdón de Dios, no hay que profanar su nombre.

Bien. La caras y/o rostros se conocen, pero el trasero no. Y. Las mieles del poder les endulzan el ego. Rubén Darío en su prosa ¿Por qué? del libro Prosas Políticas arguye así: “Los anuncios del cataclismo están ya a la vista de la humanidad y la humanidad no los ve; lo que verá bien será el espanto y el horror del día de la ira”. (Segunda edición 1983. Publicaciones Ministerio de Cultura Managua Nicaragua. Pág. 36.). Veamos. Es increíble como se oye, ve en todos los cables internacionales, y se comprende, cuando los que van a ser gobernantes de determinadas naciones-pueblos-, pregonan decenas de interesantes proyectos de beneficio social.

Desde ahí, es clara la ambición de poder, siendo candidatos en determinada elecciones de sus países, en bien de sus pueblos. Pero, es más asombroso, cuándo estando en el poder, estos ahora gobernantes sufren una metamorfosis, no para fenecer como el caso de la maravillosa novela de Franz Kafka, en el argumento, llegando al extremo de convertirse en un escarabajo o insecto despreciable, que no hizo daño a nadie, ni a nada.

De tal suerte, la mentira tiene patas cortas, y el mentiroso es mañoso. Nacimos de noche, pero no anoche, aunque seamos negros. Bien. La metamorfosis, que, ciertos gobernantes de los pueblos del planeta sufren es, una conversión personalísima, para sus intereses, olvidándose en la gran mayoría de sus discursos cuando todavía no habían llegado al poder. No tener conciencia con el pueblo, que un día les dio su “voto de confianza”. También, es bien sabido que, muchos de ellos estando en el poder se vuelven más que corruptos, llegan al poder para enriquecerse, y lo peor, después venden santidades.

Empero, existen otros gobernantes, que si velan por sus pueblos, benefician conforme a sus medios: les construyen casas, una mejorada salud, educación, proyectos diversos en la cultura de las artes, emprenden de todo, mejoran y construyen carreteras, y se esmeran en defender todos esos beneficios, y otros… En estos casos existe un fenómeno irrisorio, los ambiciosos atacan fuertemente a estos gobernantes con epítetos de toda índole, por clásico egoísmo, odio, ambición de poder y, lo peor lanzan al pueblo para tal cosa. En fin, habría que comprender, como no son monedita de oro para caer bien a todo el mundo, pero lo que está a la vista no necesita de anteojos, hasta el más miope lo ve.

En consecuencia, es sano discurrir, que, el gobernante que esté de turno es imposible facilitar trabajo a millones de su comunidad votante, se torna imposible. Eso es fácil de comprenderlo, pero, existe siempre cierto sector del pueblo que no quiere comprenderlo porque creen que el gobernante de turno-Estado-, es papá y mamá, que se le debe regalar todo.

Ahora, veamos, esta otra cara de la ambición de poder. La Unión Europea (U.E) según ellos de manera muy sutil, pide a China en la guerra Rusia vs Ucrania, que no sea equidistante. A simple vista esto significa estar azuzando para que se arme un conflicto de más grande escala. Y lo que hace EE.UU., estar dando millones tras millones en ayuda a Ucrania, y otros imperios que todavía no se conocen, es estar abonando a una gran guerra, ¿por qué ahí la U. E., no habla? Y los EE.UU. Se ve parcialidad sólo ven hacia un lado, que sirvan de mediador para frenar la guerra. Claro, no son tontos. Que se llenen otros. Eso pasó y está pasando con los imperios de EE.UU., la OTAN, y etcéteras. Ahora ven los toros de lejos, ellos son los que están equidistante, manipulando no más. Eso, el mundo lo está observando y conoce los turbios negocios de estos imperios, les debería dar vergüenza.

Por tanto: Ya salió a la luz pública en los cables internacionales, la denuncia de Rusia, que tiene evidencias de los laboratorios en Ucrania. Esto es una soberana barbaridad para el mundo entero. Hay que esperar esas evidencias referidas, y sopesar ambas caras de la guerra Rusia vs Ucrania, y cuál será la verdadera ambición.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor:

La bandera de los pueblos es su conciencia y su razón de ser See more