Crisis alimentaria a la vista

El fertilizante asequible es una necesidad urgente para evitar una crisis de inflación alimentaria.

Los productores europeos están parando y comenzando la producción debido al aumento de los precios del gas natural. El aumento del costo de los insumos para producir amoníaco y urea significa que los nutrientes cruciales para los cultivos son inasequibles para muchos agricultores. La ayuda estatal puede ayudar si llega a tiempo.

El amoníaco y la urea ayudan a los agricultores a impulsar su producción, mejorar el crecimiento de las hojas y hacer que las plantas se vean exuberantes. Los suministros están amenazados porque Rusia es el segundo mayor productor de amoníaco, urea y potasio. Por otra parte, Yara International de Noruega, valorada en 14.000 millones de dólares, uno de los mayores fabricantes de fertilizantes del mundo y presente en más de 50 países, acaba de reiniciar la producción en Italia y Francia después de reducirla el mes pasado. Borealis de Austria redujo su producción de amoníaco al mismo tiempo y estaba considerando detenerla por razones económicas.

Los agricultores con problemas de liquidez que operan con márgenes muy reducidos están agravando la interrupción. Los precios de los futuros de urea de Egipto están a $1,010 por tonelada métrica. En 2020 el precio era de $246. Una granja grande en Europa, de digamos 120 acres, necesitaría gastar más de $1000 en urea en 2022, suponiendo que use 20 libras (9,1 kg) de urea por acre. En 2020, la misma finca habría pagado unos $270.

Para evitar los altos costos, los agricultores están ampliando sus existencias y esperan que los rendimientos no sufran. Dado que la urea generalmente se esparce en los cultivos en los meses de invierno en Europa, es posible que los rendimientos más bajos solo se noten el próximo año. Los recortes de producción, incluso los temporales, provocarán un círculo vicioso. Si hay menos fertilizante disponible, eso aumentará aún más los precios.

Para garantizar un suministro constante, los gobiernos del mundo rico podrían subsidiar los costos de Yara y otros fabricantes de fertilizantes, como lo hacen habitualmente los políticos de los países más pobres. Tomar medidas de emergencia para hacer que los precios de la urea vuelvan a bajar a los niveles sin estrés en los que estaban hace dos años costaría más de $ 140 millones por mes según el consumo de Europa en 2019. Pero la urea solo representa alrededor del 20% del consumo de fertilizantes a base de nitrógeno, por Fertilizers Europe, por lo que la factura real sería mucho más alta.

Las paradas y arranques de las empresas privadas dificultan los esfuerzos para construir la ayuda, y los gobiernos europeos se centran con precisión en las crisis inmediatas, como mantener encendidas las luces del continente. Pero los funcionarios lamentarán su inercia si esperan que las cosechas fallen.

Si esto sucede en Europa, imaginemos ¿cómo afectará los precios de los fertilizantes para Guatemala? Y ¿Se verá afectada la producción agrícola guatemalteca y por ende de Centroamérica? Y no hay que olvidar que Guatemala es el mayor proveedor de países como El Salvador, para el caso de hortalizas y granos.

