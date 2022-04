Ven y enrédate en la nueva aventura que Xejuyup tiene para ti

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa privada de Guatemala (IRTRA) es conocido por su constante innovación brindando atracciones de calidad y diversión a los guatemaltecos y este verano no es la excepción.

El Castillo Enredado en Xejuyup

Ayer domingo 10 de abril Xejuyup abrió las puertas de su nueva atracción, el Castillo Enredado, donde todos los integrantes de la familia gozarán de un paseo sin igual, siempre manteniendo todas las medidas de seguridad necesarias para los visitantes.

Esta atracción se diferencia de las demás, puesto que cuenta con carritos, de 4 asientos, individuales en donde las vueltas pueden ser disfrutadas por grandes y pequeños, ya que la altura mínima para ingresar es de 1.20 metros.

El Castillo Enredado Xejuyup

“La diversión no para en Xejuyup, sin duda ver la emoción de los pequeños al poder montarse y disfrutar junto a sus padres del recorrido nos brinda alegría”. Comentó Ricardo Castillo Sinibaldi, Presidente del IRTRA. “Iniciamos el verano de la mejor manera, esta atracción brinda emoción y alegría a nuestros visitantes, es por ello que los invitamos a venir y disfrutar de todo lo que Xejuyup tiene para esta época de diversión y calor” agregó.

El recorrido en su totalidad se puede realizar en 3 minutos con 20 segundos y cada segundo está lleno de emoción y adrenalina. El Castillo Enredado está fabricado con materiales de poco peso, pero de alta seguridad, lo que hace que el viaje en su carrocería sea totalmente atractivo.

El Castillo Enredado Xejuyup

Para el IRTRA es importante contar con atracciones que sigan las normas de seguridad y calidad a nivel internacional, es por ello que al momento de realizar una inauguración se toma en cuenta la capacitación al personal para la seguridad de los visitantes, el factor de asombro, ya que ningún juego es igual a otro dentro del parque, y la calidad de los materiales.

Este verano Xejuyup cuenta con horarios extendidos de 9:00 a 17:00 hrs. del 7 al 17 de abril de lunes a domingo.

