El descontento aumenta contra Biden y los demócratas

Biden se enfrenta a un lío político cada vez mayor. El presidente de EE. UU. está abordando los altos precios de la gasolina para mitigar el dolor de los consumidores. Pero tiene menos herramientas para hacer frente a las facturas de alimentos más grandes, que son igual de preocupantes para los votantes. Eso podría sumar una costosa pérdida a la mitad del período de gobierno, en noviembre para los demócratas.

La inflación vertiginosa ha llevado al 63% de los encuestados a describir la economía como mala, mientras que el 69% desaprueba el manejo de los aumentos de precios por parte de Biden, según una encuesta de CBS News/YouGov realizada a principios de este mes. Eso es un mal augurio para las posibilidades de los demócratas de retener la escasa mayoría que tienen actualmente en ambas cámaras del Congreso.

Por lo tanto, la Casa Blanca ha hecho de aliviar el dolor en la bomba de gasolina una prioridad. Los precios del combustible subieron un 48% en marzo en comparación con hace un año, dijo el martes el Departamento de Trabajo. Biden viajó a Iowa el mismo día para promocionar su plan para permitir que los consumidores sigan comprando gasolina mezclada con más etanol durante los meses de verano. Esta mezcla es aproximadamente 10 centavos por galón más barata que los precios actuales y, por lo general, está prohibida debido a preocupaciones por el smog.

Puede hacer menos con los costos de los alimentos, que tienen un efecto descomunal en las percepciones de los consumidores sobre la inflación y que también están aumentando. La persona promedio gasta alrededor del 11% de sus ingresos después de impuestos en alimentos, según el Departamento de Trabajo. Pero más del 90% de los consumidores mencionaron una forma de alimento como el aumento de precio que más notaron, según una encuesta de Morning Consult realizada en febrero para el New York Times.

Los costos de los comestibles aumentaron un 10% en marzo con respecto al año anterior, superando la inflación general. Muchos artículos básicos han experimentado saltos aún mayores. La carne subió casi un 15%, la leche un 13% y los huevos un 11%. La flexibilización de las regulaciones y el aprovechamiento de los suministros de emergencia han ayudado un poco a controlar los precios de la gasolina, pero esas opciones no están tan disponibles para hacer frente a los alimentos más caros.

Eso tiene a los consumidores preocupados. Alrededor del 66% de los encuestados dijo que los precios más altos han sido una dificultad, mientras que el 53% ha reducido las compras como resultado, según la encuesta de CBS News/YouGov.

Pero las cosas podrían empeorar aún más. La guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia han provocado escasez de suministro de trigo, fertilizantes y otros bienes. Eso significa que los estadounidenses podrían sentir una presión aún mayor a medida que se acerca noviembre. Biden y los demócratas terminarán pagando el precio político.

