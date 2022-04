Compromisos internacionales

Petardo

: Trying to access array offset on value of type null inon line: Trying to access array offset on value of type null inon line

Los guatemaltecos debemos saber que, “a partir del 8 de marzo, miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos, empezaron a llegar a Guatemala para participar en el plan “Centinela Comprometido”, un ejercicio combinado de asistencia humanitaria y entrenamiento entre países amigos en la región, para fortalecer la interoperabilidad en la defensa.”

Para quienes no están enterados es por lo tratados internacionales que Guatemala firmo. La Duodécima Fuerza Aérea de Estados Unidos (Fuerzas Aéreas del Sur) está trabajando con las Embajadas de Estados Unidos en Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice y varias organizaciones gubernamentales en cada país para realizar el ejercicio Centinela Comprometido 2022. Médicos, dentistas y veterinarios militares estadounidenses también estarán en Melchor de Mencos, San Benito, Flores, y San Andrés, y se llevarán a cabo jornadas médicas y veterinarias en beneficio de la población de estas comunidades, que incluirán monitoreo de crecimiento y nutrición, suplemento de vitaminas, tratamiento de parásitos, pruebas de malaria y dengue, medicina preventiva, vacunación para niños, tratamiento para botulismo, y otros servicios.

Estas jornadas se realizarán durante varios días entre mayo y agosto de 2022, como parte del ejercicio Centinela Comprometido 2022. Helicópteros UH-60M Black Hawk del Ejército de Estados Unidos apoyarán las actividades médicas y de ingeniería del Ejército y de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ellos también realizarán entrenamientos, que incluyen saltos de paracaidistas desde helicópteros con el Ejército de Estados Unidos, la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil y la Brigada de Paracaidistas en Puerto San José, y de traslado aéreo de pasajeros en Flores, Ciudad Guatemala y Puerto San José desde principios de mayo hasta principios de agosto. Durante junio, dos aviones C-130 Hércules del Comando de Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estarán basados en el Comando Aéreo Central “La Aurora”, para apoyar las operaciones de paracaidistas de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, la Brigada de Fuerzas Especiales Kaibil y la Brigada de Paracaidistas en Puerto San José. También se realizará un entrenamiento de paracaidistas con línea estática y de caída libre militar en Puerto San José. Se realizará un ejercicio de clausura de todas las tácticas aprendidas en las cercanías de Flores, Jutiapa y Poptún.” Debemos comprender que eso es para ayudarnos en salud, seguridad y entrenamiento de las diferentes entidades. No debemos alarmarnos y colaboremos con el plan de “Centinela comprometido”.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor:

El Organismo Legislativo no cumple See more