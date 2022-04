Puente en la niebla

La Dama Consejera

Hace unos meses llegó a mis manos la novela de mi amigo José Luis Ortiz, quizás la crítica literaria que voy a hacer parezca poco objetiva por la amistad que me une a José Luis, pero os puedo asegurar que, si estoy escribiendo sobre ella es porque me encantó y me recordó lo complicada que se puede volver la vida y lo sencillo que parece descrita desde la pluma de su autor.

Muchas veces, los problemas reales nos pueden ahogar, pero cuando nos quitamos la venda de los ojos, y miramos más allá, vemos la solución que anteriormente no veíamos.

Cuando terminé de leerla, lo llamé y le dije lo mucho que me había gustado. Su novela podría introducirse en el género romántico, pero un género romántico muy diferente al mío; Puente en la niebla está desarrollada entre Nueva York y Madrid, en un ambiente real, con personajes que podrían ser nuestros amigos, vecinos, compañeros… personajes con problemas reales que se enfrentan a sus miedos, a sus fracasos y a sus dudas.

No sé si se podría describir la trama como un trío amoroso, ya que creo que, en nuestras vidas juega un papel significativo el destino, porque muchas veces, aunque no entendamos el por qué, la vida nos dirige hacia caminos insospechados. La gente aparece en nuestra vida con un motivo y desaparece de ella por otro. En Puente en la niebla, David; el protagonista, avanza siempre con la determinación de que se haya con la persona correcta, pero la vida tiene guardada para él decisiones a las que se ve empujado a pesar de, en ocasiones, resistirse a las evidencias.

Me gustó tanto que acepté encantada la proposición de José Luis Ortiz y escribí el prólogo de Puente en la niebla con mucha ilusión, pero ya sabéis, yo suelo salirme de los cánones habituales, y con esta novela no podía dejar pasar la oportunidad de narrar el comienzo de Nicole, una mujer importante en esta obra y que nada más terminar de leer imaginé la escena que narro en el prólogo.

No solo me gustaría dar las gracias a José Luis por pensar en mí como prologuista, sino que también me concedió el honor de ser modelo de portada de Puente en la niebla.

Si desean adquirir su novela, se halla en formato ebook en Amazon. Totalmente recomendable, una novela que será un éxito en ventas. Enhorabuena por tan excelente obra.

