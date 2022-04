Educación y tecnología de la información y la comunicación

Tecnología electrónica digital

La tecnología electrónica digital ha transformado los medios que el ser humano puede emplear para mejorar su vida. Uno de esos medios es la educación. Actualmente es uno de los más importantes,

Un proceso esencial de la educación es la transmisión de conocimiento; y precisamente la tecnología electrónica digital ha tenido un fantástico impacto en ese proceso, hasta el grado de haber posibilitado el surgimiento de la llamada sociedad del conocimiento.

Conceptos básicos

¿En qué consiste esa tecnología, y cómo comprender la relación entre ella y la educación? No es necesario saber en qué consiste esa tecnología, y comprender su relación con la educación, para valorarla y emplearla. Sin embargo, ese saber y esa comprensión pueden contribuir a enriquecer el llamado alfabetismo tecnológico. Y para tal enriquecimiento no se requiere poseer conceptos complejos de la ciencia sino conceptos simples, que explicaremos de manera somera y breve.

1. La electricidad es energía constituida por electrones o partículas atómicas dotadas de carga eléctrica.

2. La electrónica es la tecnología empleada para emisión, movimiento, control y efecto de los electrones.

3. La moderna tecnología electrónica posibilita registrar datos mediante dos dígitos únicamente, que generalmente son 0 y 1. Por ejemplo, una letra del alfabeto es registrada mediante una serie de dígitos 0 y 1.

4. Por emplear solamente dos dígitos, este registro de datos es denominado binario; y por emplear una secuencia de números es denominado numérico.

5. Puede haber multitud de registros binarios, llamados códigos binarios. Uno de ellos es el ASCII, o American Standard Code for Information Interchange, es decir, Código Estándar Americano para el Intercambio de Información.

Surgimiento y desarrollo de la tecnología electrónica digital

La tecnología electrónica digital surgió a partir del año 1947, con la invención del transistor; e inmediatamente comenzó a aplicarse a multitud de clases de actividad humana.

Transistor

Se emplea para procesar datos y generar información, y para almacenar, recuperar, presentar y comunicar esa información.

Procesar datos es combinarlos para que constituyan información, es decir, adquieran un significado. Almacenar la información es conservarla; y recuperarla es obtenerla del medio en que está almacenada, para usarla. Presentar la información es exponerla de modo comprensible y utilizable. Comunicar la información es transferirla desde el medio en que está almacenada o presentada, hasta otro medio en el que es almacenada o presentada.

Sin tecnología electrónica digital sería imposible el mundo actual de bienes y servicios electrónicos destinados a las más diversas actividades del ser humano, como la fabricación de automóviles, aviones y barcos; la banca, la agricultura, la construcción de edificios, la producción de alimentos y medicinas, el diagnóstico médico, la telecomunicación, la recreación y, por supuesto, la educación.

Contribuyó de manera extraordinaria al empleo progresivo de la tecnología electrónica digital el matemático, ingeniero eléctrico y criptógrafo Claude Elwood Shannon. Su contribución fue tal que se le llamó padre de la teoría de la información.

Claude Elwood Shannon (1916-2001).

El moderno computador

Un producto de la tecnología electrónica digital es un computador que precisamente registra datos con un código digital. Cuando, por ejemplo, en el teclado de un computador, usted presiona la tecla que tiene la letra “a”, realmente usted selecciona una secuencia de dígitos 1 y 0, que es el código binario de esa letra. El computador electrónico digital, convertido en computador personal, provocó un efecto revolucionario en la actividad individual, familiar y empresarial del ser humano.

El computador electrónico digital consiste en software y en hardware. El software es la parte lógica o parte no material. Consiste en instrucciones sobre los procesos que debe ejecutar el hardware con el fin de obtener un determinado producto, como un texto, un calculo numérico o una imagen. Esas instrucciones constituyen un programa; y con el programa se crea un archivo. El hardware es la parte material, constituida por partes electrónicas, como el circuito integrado. Su función es ejecutar las instrucciones de la parte lógica.

Internet

La tecnología electrónica digital ha posibilitado la creación, la expansión y el uso de un conjunto interconectado de millones de redes individuales de computadores, que cooperan mutuamente para transmitir información, denominado Internet. Esas redes individuales son propiedad de instituciones privadas y públicas, entre las cuales se incluyen universidades, agencias gubernamentales y empresas. Entre las empresas se incluyen aquellas que suministran servicio de conexión con Internet.

Preston Gralla, autor de Cómo Funciona Internet, afirma: “Por primera vez en toda la historia, el mundo está realmente en sus dedos. Desde su computador usted puede obtener información sobre cualquier cosa que usted pueda nombrar o imaginar. Puede comunicarse con gente que está en el otro lado del mundo. Puede tener una teleconferencia, acceder a los recursos de poderosos computadores situados en cualquier parte del mundo, investigar en las mejores bibliotecas del globo, y visitar los más impresionantes museos del planeta.”

Internet ha posibilitado que el maestro y el estudiante puedan acceder a las fuentes más ricas, confiables y actualizadas de conocimiento en las más diversas disciplinas, como la filosofía, la matemática, la física, la biología y la historia. Por supuesto, también ha posibilitado brindar servicios educativos, independientemente de la distancia que haya entre quien ofrece y quien demanda esos servicios; y han surgido, por ejemplo, las universidades virtuales.

Tecnología electrónica digital y educación

La tecnología electrónica digital es un excelente recurso para generar y comunicar información destinada a administrar instituciones educativas y a enseñar o transmitir conocimiento.

Recientes investigaciones muestran una creciente aplicación de la nueva tecnología de la información y la comunicación en el aula. Por ejemplo, Educo, una institución privada no lucrativa que pertenece a Alianza Child Fund, cita una encuesta internacional según la cual 73% de los encuestados informó aplicar diariamente la tecnología de la información y la comunicación en el aula.

Software GeoGebra para enseñanza de la matemática.

Más frecuentemente, según la encuesta, los alumnos emplean la pizarra digital, el proyector electrónico, el dispositivo portátil y el computador personal.

Los principales problemas que dificultan la aplicación de la tecnología de la información y la comunicación en el aula están siendo resueltos rápidamente; y se incrementa de manera constante el número de instituciones educativas, y de maestros y estudiantes, que emplean esa tecnología. Esos problemas son la actitud no propicia del maestro para la innovación tecnológica, la formación tecnológica de maestros y administradores de instituciones educativas, la conectividad con Internet y el costo de adquisición de recursos tecnológicos.

Impacto de la nueva tecnología de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje

La nueva tecnología de la información y la comunicación ha tenido un impacto fabuloso en el proceso de enseñanza y aprendizaje. No es un impacto medible y, por ello, cuantificable; pero se intuye su impacto cualitativo, que hasta puede ser impredecible en favor de ese proceso.

Nos ocuparemos solamente de dos clases de impacto: mayor independencia del estudiante en términos de espacio y tiempo, e incremento de la eficiencia y la eficacia del proceso de aprendizaje.

Mayor independencia con respecto espacio y tiempo

El estudiante se independiza del espacio y del tiempo con respecto a la educación tradicional.

Espacio. Internet ha posibilitado que el estudiante se independice del espacio porque no tiene que estar en un aula física, que podemos denominar “aula analógica”. Tampoco tiene que estar en un determinado lugar para recibir lecciones impresas transportadas por servicios postales, como sucedía en la antigua “educación a distancia”.

En el supuesto de que hay un maestro conductor del proceso de aprendizaje, no importa el lugar en donde está el maestro y el alumno, ni la distancia entre ellos.

En general, no se impone al estudiante un espacio para estudiar sino que él puede elegir el espacio; o se reducen los requerimientos rígidos de espacio en el que ha de suceder el proceso de aprendizaje.

Tiempo. El estudiante se independiza del tiempo porque no tiene que estudiar en el mismo tiempo que estudian otros estudiantes. Ciertamente en el aula no física, o aula virtual, que podemos denominar “aula digital”, tiene que estudiar simultáneamente con otros estudiantes; pero no es necesario que así sea. Puede no ser necesario concurrir a un aula digital, como es el caso de la Universidad Olga y Manuel Ayau Cordón.

En el supuesto de que hay un maestro conductor del proceso de aprendizaje, maestro y estudiante no tienen que concurrir simultáneamente para que tal proceso ocurra.

En general, no se impone al estudiante un tiempo para estudiar sino que él puede elegir el tiempo; o se reducen los requerimientos rígidos de tiempo en el que ha de suceder el proceso de aprendizaje.

Incremento de la eficiencia y la eficacia del proceso de aprendizaje

Eficiencia. La nueva tecnología de la información y la comunicación ha contribuido a incrementar la eficiencia del proceso de aprendizaje: el estudiante puede aprender más en un tiempo menor o por lo menos igual al que tiene que consumir con los recursos tradicionales de información y comunicación.

Por ejemplo, en el supuesto de que el estudiante debe aprender la anatomía y la fisiología del corazón humano, aprende mejor con un software que, mediante una combinación de texto, color, imagen móvil y tridimensionalidad, y la posibilidad de interactuar para aprender acerca de todo el sistema circulatorio, muestra las partes y el funcionamiento del corazón.

Eficacia. La nueva tecnología también ha contribuido a incrementar la eficacia del proceso de aprendizaje: el estudiante aprende mejor aquello que, conforme al programa estudio, debe aprender. Por ejemplo, aprende mejor la anatomía y la fisiología del corazón humano con el software mencionado, que con un mero texto y con imágenes fijas o estáticas.

Algunas de las causas de ese incremento de la eficiencia y la eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje con la nueva tecnología se exponen a continuación.

1. Más autonomía. El estudiante adquiere más autonomía en su propio proceso de aprendizaje; y el maestro adquiere la función de ser esencialmente un conductor de ese proceso. Entonces, por ejemplo, el estudiante no tiene que aprender tan lenta o tan rápidamente como otros estudiantes; y tiene que resolver sus propios problemas de aprendizaje, es decir, para proseguir su proceso educativo no tiene que esperar que sean resueltos problemas de aprendizaje propios de otros estudiantes.

2. Recursos más didácticos. El estudiante dispone de recursos que transmiten de manera más didáctica y precisa el conocimiento. Lo transmiten de manera más didáctica mediante la combinación de texto, imagen fija e imagen móvil, sonido y tridimensionalidad. Lo transmiten de manera más precisa mediante la simulación de objetos y procesos reales, y la relación real entre esos objetos y procesos.

3. Más interacción. El estudiante puede interactuar más con otros estudiantes, y con sus profesores, con el fin, por ejemplo, de adquirir nuevos conocimientos, exponer dificultades de aprendizaje, y opinar. Puede ser interacción, por ejemplo, mediante el correo electrónico, el blog o el wiki.

El estudiante puede interactuar más con otros estudiantes.

4. Más recursos para expresión creativa. El estudiante dispone de recursos para expresarse creativamente mediante la palabra, la forma, el color, el sonido, el movimiento y la tridimensionalidad. Por ejemplo, el estudiante puede dibujar y pintar auxiliado por software como Krita, Autodesk SketchBook, Tux Paint, Baby Paint y LittlePainter.

5. El estudiante se motiva él mismo para aprender, atraído por recursos que, en el proceso de aprendizaje, le brindan autonomía, diversidad de recursos para aprender, medios novedosos de interacción, y más oportunidades de expresión creativa.

6. El estudiante puede aprender con juegos electrónicos, diseñados precisamente para suscitar, en él, la curiosidad y el interés.

Una nueva universidad y tecnología de información y comunicación

Una parte esencial del programa de estudio de la Facultad de Psicopedagogía, de la nueva Universidad Olga y Rafael Ayau Cordón, que es estrictamente “en línea” o “virtual”, consiste en un módulo denominado Gestión Innovadora del Curriculum Aplicando la Tecnología de la Información y la Comunicación.

Este módulo comprende cinco cursos: primero, Recursos de Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicados al Centro Educativo; segundo, Ambientes Flexibles de Aprendizaje para la Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; tercero, Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Procesos Pedagógicos: Planificación, Seguimiento y Evaluación; cuarto, Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza de la Lectura, la Escritura y la Matemática; y quinto, Estrategias Lúdicas Aplicadas al Proceso de Aprendizaje y de Evaluación con Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Módulo académico dedicado a la tecnología de la información y la comunicación.

Este módulo dota al futuro profesional de la psicopedagogía, del conocimiento básico que se requiere para innovar tecnológicamente las instituciones educativas, con finalidades administrativas y pedagógicas. Es conocimiento básico empleado, por ejemplo, para diagnosticar el estado tecnológico de la institución; investigar sobre tecnología de la información y la comunicación que puede ser aplicada en ella; seleccionar la tecnología que ha de ser aplicada; resolver los problemas que pueden dificultar aplicarla; evaluar el costo y el beneficio de aplicarla; y mejorar el proceso de innovación tecnológica. De esta manera la Universidad contribuye a la formación del psicopedagogo que demanda aplicar la nueva tecnología para incrementar la eficiencia y la eficacia del proceso educativo..

El conocimiento de la tecnología de la información y la comunicación que debe poseer el psicopedagogo es necesario; pero, por supuesto, no es suficiente. El psicopedagogo también debe tener formación profesional, por ejemplo, en investigación y evaluación educativa; gestión pedagógica y curricular, administración de instituciones educativas, y psicopedagogía. La Facultad de Psicopedagogía de la Universidad brinda también esa formación profesional.

Le puede interesar:

Like this: Like Loading...