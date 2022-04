Siempre será noble cantera de futuro

Preludios Opinionistas

Desde el origen de la humanidad y los cielos, todo a vista ciencia y paciencia está inventado, lo que a hecho el ser humano es ir adaptando al avance de las sociedades lo necesario para vivir y sobrevivir, transformando la materia en otros asuntos de interés personal y social en parte, para sacar el producto existente ideado y modificado con las ideas de los pensadores, opinionistas, del artista y etcéteras. El mundo así sucesivamente vive en constante cambio. De tal manera, en el preludio de la vida, el mundo y sus conjuntos es la misma cultura de las artes, ahí tiene sus raíces bien sentadas, consolidadas, y se nutre de su propio jugo, por ello, el mundo es arte, es una novela, cuento, poesía, teatro, música, pintura, danza, opinión, y etcéteras… Es evidente, que, todo lo existente ha surgido de este mundo, y los cielos, ahí es donde pernoctan todos los elementos físicos, químicos que el hombre transforma. El hombre y/o mujer, lo único que hace es poner en practica sus usos mentales para diseñar, elaborar lo que ahora se llama pintura, escritura, danza, música y demás cosas artísticas y no artísticas, en sí todo lo que alcanza a ver nuestras vista. Veamos lo que nos ilustra Hermann Hesse, en su obra EL LOBO ESTEPARIO: “La ilusión descansa en una sencilla traslación. Como cuerpo, cada uno; como alma jamás. Quisiera o vencer dentro de si al lobo u vivir enteramente como hombre, o, por el contrario, renunciar al hombre y vivir al menos, como lobo con alma unitaria” (Pág. 65 y 67. Edición 2973 Impreso en Ediciones Castilla. Maestro Alonso, 21. Madrid impreso en España). Por supuesto, que la idea es continuar seguir viviendo como la gente decente. Y no como bestias salvajes, para que avancemos aunque sea poco a poco.

Y, en cuanto, a los sistemas sociales y políticos, y la nova cultura de futuro, en todos los ámbitos, necesitan vivir en concordia y no en discordias, para ser esgrimidas fehacientemente, esa es su noble cantera. Queramos o no, es condición de condiciones que, ¡todo nace de la realidad!, en otros casos óigase bien: “presuntamente de la imaginación”, pero, veamos, está se aprovecha desde la realidad, y esencialmente no existe por si sola, lo que existe, es el grado de concentración, meditación, como una aptitud técnica-profesional del ser humano. Empero. Muchos arguyen: “sólo escribes, o haces cultura dentro de las artes, o determinadas acciones, cuando estás inspirado”. Argüir eso es ridículo. Se pinta, escribe o toca instrumentos, y etcéteras…, como una actitud propia, meditando y concentrado en el yo, la mente, pensamiento, ideas, realidades, e imaginaciones y entorno recreado, en los usos mentales propios de cada quien, y no por estado de inspiración.

Está clarísimo. Si se espera baje la inspiración, ¿hasta ese momento se harán las cosas, o la cultura de las artes, cualesquiera que estas sean? Imposible. Respeto, a él o los que piensen diferente. Pero. No existe la inspiración.

También, es de vital importancia que, se logre comprenda: obra es obra, y lo que puede ser para muchos feo, para otros es bello, y lo bello para muchos es feo. Así, está dividido, este mundo procaz debido a la diversidad de ideas y pensamientos. Entonces, es inexistente le feo en el arte, todo es bello, porque lo que a vos no te gustó a otros si les gustó. De tal suerte, todo lo que es arte, siempre será arte que deleita, no existe lo feo, sólo existe lo bello, por supuesto respetando el gusto unipersonal.

Al igual, es bien sabido que, tampoco existe licencia que alguien tenga en el mundo cómo se debe hacer una obra, cualquiera que esta sea, pintura, escritura, teatro, música, opiniones diversas, entre otras cosas. Cada artista tiene sus patrones predominantes y estilos. Es el autor, quien la diseña con sus usos mentales, ideas, pensamientos, realidad e imaginación y gusto personal, usando los estilos y técnicas diversas, y, las nuevas que vienen al galope que, no tienen fronteras dentro de la cultura.

Y. Es mas que claro y lógico. Las personas inmersas en este mundo, nunca pensamos iguales,-somos heterogéneos- ni tenemos gustos iguales, es ahí que existe la diversidad de pensamientos e ideas, en todos los sentidos de la universalidad, sino no fuera mundo. Entonces. Vengan, y de quienes vengan las artes se respetan, no se pueden truncar, salvo que, se pretende hacer daño a su desarrollo pictórico, escrito, musical, danzante, teatrista, opinionista, poético, en cine y etcéteras… Inclusive, también buscar la paz, progreso, bienestar social es un arte a esgrimir.

También, es oportuno expresar: lo que se escribe y/o se hace en la cultura de las artes y se publica, ya no es del autor. Lo que el mundo aprecie, discurra será su propia esencia opinionista. Por eso es importante, la interpretación de fluidez y jocoso. Unidas ambas palabras, es la misma distancia y realidades distintas, con sustancia distinta, y con interpretaciones distintas, esa es la belleza de la cultura de las artes. El autor una vez publicada su obra y llega a manos del mundo, ya no es dueño, el mundo es su nuevo propietario. Salvo la obra que lleva su pensamiento e ideas. La opinión, comentario o crítica, es del mundo. Ese es su criterio, no es del autor de la obra, que desde las entrañas de su ser fluye todos esos universos artísticos para metamorfosearlos y que nazca la nova cultura, ahí va la canción del nuevo sistema de futuro para todos los sentidos y/o direcciones para su desarrollo.

La belleza es que, la cultura de las artes, es como aquel manjar que se degusta, saborea en todo momento. El mundo real es la misma cultura de las artes, el artista lo transforma y por eso tenemos artes.

Libre expresión de pensamiento.

