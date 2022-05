La guerra entre Rusia y Ucrania: La otra cara del conflicto

Desde que empezó este conflicto, que, dicho sea de paso, no es de este año, sino que, tiene ocho años de estarse gestando. Siempre he pensado que debemos ver el otro lado de la moneda para comprender mejor lo que está pasando.

Como comenté anteriormente, no suelo hablar de política en estos espacios. Pero, tomando en cuenta todo lo que nos rodea, tanto el maestro, el artista, hablando en todas sus ramas, el periodista, debe investigar a fondo lo que está pasando en el entorno para comprender el mundo que le rodea y tomar acción sabia si es necesario.

Los medios de comunicación nos muestran una cara completamente alarmante. Tratan de tocar los sentimientos y emociones de la humanidad para ponernos en contra de un bando. Y siempre ha sido así. No critico a Estados Unidos y su política del Destino Manifiesto, que, vuelvo a recalcar, dice más o menos: “es Voluntad de Dios que Los Estados Unidos de Norte América se involucre política y económicamente en los países que puedan afectar sus intereses”.

Como todo conflicto, no podemos hablar de buenos ni malos. Simplemente, de la resolución de un conflicto. Recordemos en la historia que los países occidentales siempre han querido invadir Rusia. Napoleón Bonaparte y su ejército trató de conquistarlo y el ejército de Bonaparte fue derrotado, en la segunda guerra mundial, Hitler hizo el intento y terminó derrotado. Rusia lo único que ha hecho fue defenderse, no necesitó conquistar ni arrebatar tierras a nadie. La sangre eslava es bien fuerte, guerrera y estratégica.

Hace unos días, buscando información fehaciente y verídica sobre el conflicto Rusia – Ucrania, me llevé tremenda sorpresa. Leyendo el informe de Jaques Baud, ex jefe de mantenimiento de la paz de la ONU, coronel retirado del servicio de inteligencia suizo, ocupó varios puestos importantes en las operaciones de entrenamiento de la OTAN en Ucrania, antiguo jefe de análisis de las fuerzas del Pacto de Varsovia en el Servicio de Inteligencia Estratégico – suizo, entre otras cosas, ha hecho un informe bien detallado sobre esta guerra, que amenaza con convertirse en una tercera guerra mundial. Aunque, desde que empezó la pandemia, ya entramos en la tercera guerra mundial con un virus que nos afectó a todos.

En una serie de artículos, para no hacer demasiado largo todo el ensayo, tomaré extractos del informe del coronel para tener una visión más amplia. No espero que me crean o cambien su forma de pensar, no es esa la intención de este escrito. He visto en las redes comentarios de odio a Rusia, pero sin conocer su historia y el contexto general de este conflicto.

La paz se construye sobre la base del conflicto. ¿Qué lleva a una persona o país tener conflictos con otros? ¿Cuáles son los medios viables para solucionar sin llegar a los golpes? ¿Cuál es la filosofía de la guerra y la paz? ¿Dónde empieza la conciencia de paz? Todas estas interrogantes nos deberíamos de hacer, entre muchas más.

La guerra, como conflicto bélico, es la manifestación de la guerra interna que tenemos dentro de nosotros. La semilla, para germinar, se mantiene en guerra para romper y hacer crecer las raíces y el tallo. El universo entero está en guerra. Los planetas chocan unos con otros. Después de la muerte, surge la vida.

En el mismo hombre está sumergida su guerra interior. En su micro cosmos hay una batalla entre su cielo y su tierra, entre su yo personal y egoísta, y su yo que aspira a grandes ideales y lucha por grandes logros que incluyan a toda la humanidad, en lugar de un solo hombre. Estas mismas se manifiestan en el entorno. El hombre mismo lleva su propia guerra hacia otros niveles. Por eso hay guerras civiles, y guerras mundiales.

Aunque la guerra es mala a simple vista y a veces, innecesaria. La vida misma se regocija haciendo el cambio de piel. Pero hemos perdido el sentido de la guerra como tal y se ha convertido en un evento bélico entre países, donde el daño colateral de estos actos, es la muerte de los civiles. Como lo es el caso de la guerra con Ucrania.

Jaques Daub, hizo un reporte extenso sobre la guerra con Ucrania. Cito algunas partes que iré tomando poco a poco, contestando cada una de las interrogantes planteadas. Daub también habló de esto en una entrevista a la revista Zeitgeschehen im Fokus. Cito algunas cosas que dijo en la entrevista: “La política de Estados Unidos siempre ha sido evitar que Rusia y Alemania trabajen más estrechamente. Esto es a pesar del hecho de que los alemanes tienen un miedo histórico a los rusos. Pero estos dos países son las dos mayores potencias de Europa. Históricamente siempre ha habido relaciones económicas entre Alemania y Rusia. Estados Unidos siempre ha querido evitar eso.

No hay que olvidar que, en una guerra nuclear, Europa sería el campo de batalla. Eso significa que, en tal caso, los intereses de Europa y EEUU no serían necesariamente los mismos. Esto explica por qué en la década de 1980 la Unión Soviética apoyó los movimientos pacifistas en Alemania. Una relación más estrecha entre Alemania y Rusia haría inútil la estrategia nuclear estadounidense”.

“Durante la Guerra Fría, Rusia, más bien, la Unión Soviética, siempre respetó todos los contratos de gas. La forma de pensar rusa a este respecto es muy similar a la suiza. Rusia tiene una mentalidad respetuosa de la ley; se siente obligado por las reglas al igual que Suiza. No significa que no tengan emociones, pero cuando se establecen reglas, las cumplen. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética nunca hizo una conexión entre el comercio y la política. En este sentido la disputa relacionada con Ucrania es principalmente política”.

Otra cosa que ha mencionado, y que vale la pena ya que, la próxima entrega, hablaré de otras declaraciones hechas a esta misma revista que le hizo la entrevista. Todo esto se encuentra en un documento que el mismo Jaques Daub redactó como ex jefe militar suizo y ex miembro de la ONU y de la OTAN: “En 2021 Zelensky planeó recuperar a la fuerza a Crimea y desplazó tropas hacia la frontera del Donbas. Desde hace un año, hay una gran concentración de tropas ucranianas en la frontera sur de Ucrania. Zelensky siempre sostuvo que los rusos no atacarían Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania también lo confirmó en repetidas ocasiones. Del mismo modo, el jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania declaró en diciembre y enero que no había señales de un ataque ruso contra Ucrania.

El 16 de febrero Joe Biden dijo que los rusos estaban a punto de atacar, pero cuando se le preguntó cómo sabía eso, respondió que Estados Unidos tiene buenas capacidades de inteligencia. Ese mismo día hubo un aumento exagerado en las violaciones de alto al fuego por parte del ejército ucraniano a lo largo de la línea de alto al fuego la llamada “línea de contacto” los informes de la OSCE establecen que el 12 de febrero el aumento fue descomunal. Siempre ha habido violaciones en los últimos ocho años. El 12 de febrero incluyeron especialmente, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Cuando el fuego de artillería se intensificó, las autoridades de ambas repúblicas comenzaron a evacuar a la población civil hacia Rusia. En una entrevista a Sergei Lavrov mencionó que hay más de 100 mil refugiados en Rusia. Esto fue visto como una operación a gran estala. Esta acción del ejército ucraniano desencadenó todo”.

Recordemos que, en 2014, el gobierno de Obama, junto con la CIA y la OTAN perpetraron un golpe de Estado en Ucrania, luego de ese golpe, el ejército ucraniano afín al fascismo, atacó las regiones del Donbas, mostrado por todos los medios de comunicación en ese momento, luego de eso, esas voces callaron.

En la siguiente entrega, seguiremos detallando y desenredando este conflicto con otra visión. Diferente a lo que los medios oficiales nos están queriendo vender.

