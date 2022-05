Y explotó la BOMBA

Desde hace más de un año la Liga ProPatria, la Fundación Contra el Terrorismo, su servidora y otros hemos venido diciendo que las sospechas de crimenes cometidos por Thelma Aldana, Erika Aifán y Juan Francisco Sandoval saldrían tarde o temprano a la luz pública. En lo personal, he dicho hasta la saciedad, duro y directo, que los cretinos alucinantes de la Embajada de los Estados Unidos que los han elevado a categoría de semidioses del Olimpo a la Tortrix, el Secretario de Estado Blinken, y todo el coro de protectores y porristas se sentirían unos verdaderos estúpidos el día que supieran a quienes protegen.

O… buscarían refugio porque son iguales a ellos. El simple hecho de que Sandoval escondiera una denuncia de Homeland Security en el caso Banrural me confirmó mis sospechas de que Sandoval es un criminal y salió huyendo porque tiene cola. Aldana, con su salario del MP, no puede tener a sus parientes con casas en Cayalá, prestanombres con acciones en el Hotel de la Avenida Las Américas, quién la mantiene en USA y no precisamente comiendo tierra, cómo tiene tanta joya y no precisamente bagatelas, etc. Y lo mismo con Aifán.

Sólo un ciego no ve lo que salta a la vista. Me alegro que el Ministerio Público haya estado investigando y si ahora lo sacaron, observando cómo opera la Dra Consuelo Porras, tiene las pruebas para proceder contra esta gente y sus secuaces.

Adicionalmente a lavado de dinero, han violado todos y cada uno de los elementos que conforman el debido proceso, han violado todos y cada uno de los elementos sobre aplicación de justicia, la lista es larga: peculado, tráfico de influencias, revelación de información reservada o confidencial, asociación ilícita (amigos y compinches de criminales de todo tipo), falsedad material (inventando pruebas a diestra y siniestra), encubrimiento propio y ajeno, cohecho pasivo, abandono del cargo porque para eso hay reglas que estos criminales también violaron, prevaricato, detenciones ilegales (casos armados contra gente que estorbaba sus objetivos y de cicig), omisión de denuncia contra sus amigos, usurpación de funciones (Sandoval en Brasil por Caso Odebrecht), fraude, testaferrato, etc.

Aldana tiene 33 (TREINTA Y TRES) denuncias, Aifán 29 (VEINTINUEVE), Sandoval 58 (CINCUENTA Y OCHO). De gente valiente que a pesar de las alabanzas del Deep State y sus tentáculos se animaron a denunciarlos.

Ahora veremos cómo proceden los DemocRATS en Washington, si cumplen la ley y extraditan a esta gente ya que las órdenes de captura están vigentes. Han obstaculizado, difamado, y atacado a la Señora Fiscal General Dra Consuelo Porras porque sabían que el MP bajo ella estaba investigando todo esto. Han presionado al Presidente para que no la nombrara. Todo por temor a que salga a la luz que mucho del dinero lavado podría provenir de USAID.

Mientras tanto en Guatemala, la Embajada se da baños de pureza y se rasga las vestiduras cual Torquemadas en plena Santa Inquisición. Al igual que él, son unos depravados enfermos resentidos que sólo llegan hasta donde los chapines se los permitamos. Espero que el Presidente Alejandro Giammattei no les de gusto hoy a estos criminales, enfermos del alma, y nombre a la Dra Consuelo Porras por 4 años más al frente del MP. Ella, sin duda, procederá totalmente apegada al debido proceso, que al final culminará con estos desgraciados refundidos tras las rejas para que se pudran allí mientras sus víctimas ilegalmente presas salgan finalmente.

“Al principio de un cambio, el patriota es un hombre escaso y valiente, odiado y despreciado. Sin embargo, cuando su causa tiene éxito, el tímido se le une, porque entonces ser patriota ya no cuesta nada”. Mark Twain

Libre expresión de pensamiento.

