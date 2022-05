La Guerra entre Rusia y Ucrania (Parte 2)

Hace poco recordaba una plática con un amigo mío, filósofo y estudioso de las culturas antiguas, me dijo que hay dos maneras de matar una civilización: a través de la invasión y cambio en la cultura, o la imposición de una estructura. Algo así como la segunda opción ocurrió en el siglo XVI con la conquista de América.

En la actualidad lo vemos, incluso, siglos atrás. lo que se logra observar es la rápida destrucción de ciudades enteras, sin dejar lugar a la renovación. Lo vimos en la segunda guerra mundial donde el objetivo era la destrucción total de las ciudades principales. Y, aunque no hubo oportunidad de resurgir, la población que quedó, volvió a nacer con nuevos brillos, retornando desde las cenizas como el ave fénix.

En el escrito anterior, hablaba unos puntos clave del análisis del ex coronel del ejército suizo, y ex jefe de mantenimiento de la paz de la ONU y ex miembro de la OTAN Jaques Baud. Mucho de lo que menciona me deja pensando en muchas cosas, recordando y reflexionando sobre la historia y cómo esta vuelve a nosotros repitiendo sus lecciones. Retomo algunas cosas que ha dicho en una entrevista a la revista Zeitgeschehen im Fokus para no olvidar.

“La ONU necesitaba entender cómo ocurren las guerras, qué factores conducen a la paz y qué se puede hacer para evitar bajas o cómo prevenir la guerra. Si no entiendes cómo sucede la guerra, entonces no puedes encontrar una solución. Estamos exactamente en esta situación. Cada país está imponiendo sus propias sanciones contra Rusia, y sabemos muy bien que esto no va a ninguna parte. Lo que me impactó particularmente fue la declaración del Ministro de Economía de Francia de que quieren destruir la economía de Rusia con el objetivo de hacer sufrir al pueblo ruso. Tal afirmación es indignante.”

“Atacar a otro Estado va en contra de los principios del derecho internacional. Pero también se debe considerar el trasfondo de tal decisión. En primer lugar, hay que dejar claro que Putin ni está loco ni ha perdido el contacto con la realidad. Es una persona metódica y sistemática, es decir, muy rusa. Creo que era consciente de las consecuencias de su operación en Ucrania. Evaluó, obviamente con razón, que, si realizaba una operación «pequeña» para proteger a la población de Donbass o una operación «masiva» a favor de la población de Donbas y de los intereses nacionales de Rusia, las consecuencias serían las mismas. Entonces, fue a por la solución máxima.

Ciertamente no está dirigido contra la población ucraniana. Putin lo ha dicho una y otra vez. También se puede ver en los hechos. Rusia sigue suministrando gas a Ucrania. Los rusos no han impedido eso. No han cerrado Internet. No han destruido las plantas eléctricas y el suministro de agua. Aunque, tales servicios pueden haberse detenido en las áreas de combate. Pero el enfoque bélico ruso es muy diferente al de los estadounidenses, están los ejemplos en la ex Yugoslavia, Irak y Libia. Cuando los países occidentales atacaron a estas naciones, primero destruyeron el suministro de agua y electricidad y toda la infraestructura.

El enfoque occidental, es necesario analizarlo desde el punto de vista de su doctrina operativa, se basa en la idea de que, si destruyes la infraestructura, la población se rebelará contra «el dictador» y podrás deshacerte de él. Esta fue también la estrategia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ciudades alemanas como Colonia, Berlín, Hamburgo, Dresde, etc. fueron bombardeadas hasta su destrucción. Apuntaron directamente a la población civil para que hubiera un levantamiento. El gobierno pierde su poder a causa de un levantamiento y ganas la guerra sin poner en peligro a tus propias tropas. Esa es la teoría [la práctica es muy distinta].

El enfoque ruso es completamente diferente. Han anunciado claramente su objetivo. Quieren la «desmilitarización» y «desnazificación» de Ucrania Si sigues honestamente la situación, eso es exactamente lo que están haciendo. Por supuesto, una guerra es una guerra y, lamentablemente, siempre hay muertes en el proceso, pero es interesante ver qué dicen los números. El viernes 4 de marzo, la ONU informó de 265 civiles ucranianos muertos. Por la noche, el Ministerio de Defensa ruso calculó el número de soldados muertos en 498. Esto significa que hay más víctimas entre los militares rusos que entre los civiles del lado ucraniano. Si ahora compara esto con Irak o Libia, entonces es exactamente lo contrario con las guerras que desata occidente.”

Recordemos que Ucrania suspendió las negociaciones para entrar a la Unión Europea y la OTAN en el año 2013 bajo el gobierno de Viktor Yushchenko, de esa decisión, en 2014, Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN perpetraron un golpe de estado poniendo a un líder afín a sus ideas, su adversario Viktor Yanukovich. La población del Donbas estaba en desacuerdo. Luego del golpe de estado, el ejército ucraniano atacó a la población del Donbas, siendo informado por todos los medios de comunicación

”Después de la Guerra Fría, la estrategia nuclear quedó algo olvidada. La seguridad ya no era una cuestión de armas nucleares. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán fueron guerras con armas convencionales, y la dimensión nuclear estaba fuera de la vista. Pero los rusos no lo han olvidado. Piensan estratégicamente. En ese momento, visité el Estado Mayor de la Academia Voroshilov en Moscú. Allí se podía ver cómo piensa la gente. Piensan estratégicamente, tal como se debe pensar en tiempos de guerra.

Hoy se puede ver muy claramente. La gente de Putin piensa estratégicamente. Los rusos tienen un pensamiento estratégico, un pensamiento operativo y un pensamiento táctico. Los países occidentales, como hemos visto en Afganistán o Irak, no tienen estrategia.

Este es exactamente el problema que tienen los franceses en Malí. Malí ahora ha exigido que abandonen el país, porque los franceses están matando gente sin una estrategia y sin un objetivo estratégico. Con los rusos es completamente diferente, piensan estratégicamente. Tienen un objetivo. Es lo mismo con Putin.”

“Vladimir Putin puso sus fuerzas nucleares en alerta de nivel 1 el 27 de febrero. Pero, esto es sólo la mitad de la historia. Los días 11 y 12 de febrero se celebró en Múnich la conferencia sobre seguridad. Zelensky estaba allí. Indicó que quería adquirir armas nucleares. Esto se interpretó como una amenaza potencial y se encendió la luz roja en el Kremlin.

Para entenderlo, tenemos que recordar el Acuerdo de Budapest de 1994. Se trataba de destruir los misiles nucleares en el territorio de las ex repúblicas soviéticas, dejando solo a Rusia como potencia nuclear. Ucrania también entregó las armas nucleares a Rusia a cambio de la inviolabilidad de sus fronteras. Cuando Crimea volvió a Rusia, en 2014, Ucrania dijo que no cumpliría con el acuerdo de 1994.”

En el artículo anterior hablábamos de la guerra. Aunque estas no son buenas, son necesarias, son las que impulsan importantes renovaciones: la piel vieja que se cae para dar lugar a la nueva. También, recordemos, se dijo que la guerra es algo inherente en el ser humano, tiene una finalidad útil: lo que se destruye, debe ser repuesto, y si se repone, no solo debe ser algo nuevo, sino mejor a aquello que se destruyó, no puede ser peor.

Las guerras siempre han ocurrido a lo largo de la historia. Las guerras púnicas, las guerras médicas, la batalla del Peloponeso, la guerra de Troya, las guerras de conquista del continente americano, las guerras de independencia, las dos guerras mundiales acaecidas en el siglo XX, las guerras civiles de los diferentes países, nos lleva a ver que el hombre fuerte se forja en la adversidad. Los que sobrevivieron al infortunio re nacen como el ave fénix, reconstruyendo todo desde las cenizas. El juego se mantiene en movimiento. El hombre siempre ha estado en guerra. La paz es algo inevitable. Ya que, después de la tormenta viene la calma. La noche más oscura precede al amanecer.

Seguiremos dando un vistazo a este análisis de la guerra. Aunque dicen los medios oficiales que hay amenaza de una tercera guerra mundial, recordemos que esta ya empezó con la pandemia y el virus. Solo nos hace falta despertar y no creer en lo que dicen los medios de comunicación. Nos hace falta investigar más para comprender y saber qué hacer si nos toca vivirlo nuevamente.

Libre expresión de pensamiento.

