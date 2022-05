El imperio se desmorona

Y mucho más rápido de lo que esperábamos. ¿Qué hizo fuerte a los Estados Unidos? ¿Porqué cuando alguien pensaba en emigrar, primero pensaba en irse a la tierra del Tío Sam?



Respuesta sencilla: Era un país en orden, dónde la Constitución y las leyes se aplicaban en igualdad de condiciones, un país libre donde la persona podía realizarse como quisiera, siempre respetando las leyes y al prójimo. ¿Que no era perfecto? Obvio, NADA de lo que el ser humano hace es o puede ser jamás jamás jamás perfecto. Pero era libre e imperaba la ley.



Se les olvidó su propio refrán que reza “por qué arreglar lo que no está roto”.

Me pregunto qué pensarán los descerebrados que votaron por Biden porque “habla bonito”, es un “gentleman”, ahora que tienen una inflación en espiral ascendente, guerra en Ucrania por qué el tarado del Presidente no supo manejar a Putin, China fuerte por lo mismo, Alemania ya comprando gas a Putin, hay más de 40 conflictos bélicos en todo el planeta (no sólo Ucrania) y el narcotráfico fuerte en todo el Hemisferio. California peor que antes con criminalidad gracias a los Demócratas y su estilo políticamente correcto.



Lo mismo pasaría en Guatemala si gana Mulet, que cada vez que lo escucho me parece escuchar al corrupto ex Presidente de la Internacional Socialista (que es comunista) de Antonio Guterres. Triste que gente supuestamente pensante, empresarial y militares, apoyen a un hombre que dice abiertamente que la soberanía no importa, pero quiere gobernar un Estado soberano como Guatemala. Piensen… no les dolerá.



Están destruyendo su glorioso Ejército debilitado porque ahora lo dirige un globalista (el Ejército sirve para primero que nada, proteger la soberanía del país), y está siendo invadido de personas de identidad sexual ambigua que debilita la moral de los combatientes. Ahora un hombre que no gana a otros hombres puede ganarle a las mujeres aduciendo que “se siente mujer”. Las mujeres lucharon durante décadas por la igualdad (no biológica, obvio) para competir en cualquier disciplina, contra sus iguales. Ahora, deben perder con una persona que biológicamente es hombre (y por ende, musculatura, estamina, etc de hombre).



Ah, pero se sienten muy avanzados, mientras destruyen uno a uno los pilares de ese que fuera el mejor país del mundo moderno.



Meten en la Corte Suprema a una Magistrada que no es capaz ni siquiera de definir que es una mujer. Filtran un memo de la Corte Suprema, creó por primera vez en su Historia, para debilitar a los Magistrados conservadores ante la opinión pública, ya que buscan empoderar a los Estados en el tema del aborto y que sea una decisión de mayoría. Ojalá se les revierta el haberlo hecho y resulte como pienso, que la mayoría de estadounidenses no ven el aborto como medio de control de la natalidad, o de las metidas de pata de sus mujeres. No entiendo por qué no promueven que las mujeres que no quieran tener hijos se quiten la matriz o se cierren las trompas de falopio, y punto.



No lo hacen, porque uno de los propósitos de todo esto es disminuir la población mundial. Por algo cada vez convencen más jóvenes que es mejor no casarse, así aniquilan la institución base de la familia, que es la base de la sociedad. También que es mejor no tener hijos, ser ateo, no respetar a los ancianos que son vistos como inservibles, cambian la Historia patria, la nación no sirve, etc. Todo lo que crea identidad de nación, de país, de patria.



El de la laptop de Hunter Biden, que fue acosado y difamado por 18 meses, ahora ha demandado a CNN y demás líderes de opinión del fake news gringo, además del Congresista Adam Schiff, por difamación y los llevará a la corte por millones de dólares. Lo que él dijo ahora hasta el Washington Post tuvo que admitir que es veráz.



Mientras tanto en Guatemala, la Embajada se da baños de pureza y se rasga las vestiduras cual Torquemadas en plena Santa Inquisición. Al igual que él, son unos depravados enfermos resentidos que sólo llegan hasta donde los chapines se los permitamos. Espero que el Presidente Alejandro Giammattei no les de gusto hoy a estos enfermos del alma, y nombre a la Dra Consuelo Porras por 4 años más al frente del MP.



“Al principio de un cambio, el patriota es un hombre escaso y valiente, odiado y despreciado. Sin embargo, cuando su causa tiene éxito, el tímido se le une, porque entonces ser patriota ya no cuesta nada”. Mark Twain

