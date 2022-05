Debemos Blindarnos de la Agenda Globalista y Retomar el Estado de Derecho

Estamos viendo cambios radicales a nivel mundial. Vemos cómo también estas elites maquiavélicas son capaces de todo, para lograr a sus nefastos fines e implementar la Agenda 2030 y consolidar el Nuevo Orden Mundial .

Hemos visto la hipocresía y desfachatez del Departamento de Estado americano al inmiscuirse en los asuntos internos de Guatemala. Tal y como se demostró con la injerencia abusiva durante la elección de Fiscal General en el país. Algo totalmente inaudito luego de que, otro bizarro del nuevo orden mundial como el Secretario Blinken, condenará la reelección de la Fiscal Porras. Condenando también a Guatemala por retroceder en “ la lucha contra la corrupción “. Algo que ellos mismos están fomentando a nivel mundial, al retirar las sanciones a los regímenes comunistas asesinos como el venezolano y el cubano. No sé si es doble o triple moral la que tienen estos señores .

Con esto jamás quiero decir que Guatemala está libre de corrupción , lamentablemente tanto los tres poderes del Estado desbordan corrupción por todos lados . La Fiscal General a hecho trabajos importantes al desmantelar las estructuras de impunidad que dejó la CICIG. Comenzando por el otro prófugo Juan Francisco Sandoval, que se une a la lista de “ exiliados ” juntamente con la señora Aldana . Para los que defendemos el Estado de Derecho Real es importante mencionar que la persecución política que generó CICIG , a través de jueces, del mismo MP y no digamos la mal recordada CC de Gloria Porras. Fracasaron en sus intentos de limpiar la corrupción que decían perseguir en el país, por generar una persecución ideológica totalmente marcada. Esta bien lo que ha hecho la fiscal con los casos de Sandoval , pero sería de esperar que los casos archivados de Doña Sandra salgan a la luz. Así como también durante la investigación al TSE en las elecciones pasadas, con tema del software, el cual no se debería de volver a utilizar. O por ejemplo investigar el financiamiento ilícito de Thelma Cabrera, por medio de Codeca , ladronzuelos de energía eléctrica. ¿ Cómo es posible que el MP no presente las pruebas ante el mismo TSE ? Así mismo la investigar al propio Gobierno, para determinar el destino de los más de 35,000 millones de quetzales que se solicitaron en la “ plandemia ” .

Es importante Doña Consuelo que usted comprenda, que en su puesto usted no le debe nada a nadie y debe de aplicar la ley por igual a todos los guatemaltecos. Sin importar lo que pueda implicar para cualquier político de turno , empresario , sindicalista, . etc, etc. Debemos retomar nuestro Estado de Derecho y eliminar cualquier tipo privilegio para los grupos específicos de poder .

Tanto la CSJ como la CC y el mismo MP , deben de ser garantes, para que no se viole la CPRG .

Por ningún motivo podemos permitir que el ejecutivo pretenda entregar nuestra soberanía y libertades. Hablando específicamente de esta locura de convenio, como el que ahora pretende la OMS y la ONU que firme nuestro país para el caso de una emergencia sanitaria o de una PLANDEMIA ( o si quiere seguir diciéndole Pandemia , esta en su derecho ). Pretenden imponer sus protocolos de forma abusiva. Llegando incluso hasta amenazar con el envío de cascos azules al país que no se alinee o acepte, la imposición abusiva de sus “medidas sanitarias“. Un organismo que no debe tener injerencia sobre ninguna nación o estado soberano .

Luego de lo que hemos vivido en estos últimos dos años y ha quedado de manifiesto el poder de estos conglomerados corporativos. Agrupados desde el Foro de Davos y que controlan tanto a la OMS como la ONU. A través de sus medios de comunicación, que no lo son , si no que son máquinas de propaganda para desviar y manipular todo a conveniencia de su nefasta agenda socialistoide. , Sus objetivos son aplastar a las clase media del planeta . Es increíble ver el nivel de desinformación y mentira que generan. Por ejemplo solo ver que digan que el incremento de los hidrocarburos se debe a la guerra en Ucrania, ( la estocada final a la clase media europea ), cuando es claro que los incrementos se dan a partir que el títere de Biden. El cual prohibió utilizar oleoductos de Fracking en tierras federales en los Estados Unidos. Fué allí todo empezó a cambiar , la independencia energética que se logró durante el gobierno de Trump, se destruyó en un dos por tres. Todo en nombre del “ cambio climático”, una excusa bastante estúpida cuando venimos de estos encierros que según el sector alimentario de la misma ONU pueden costar 30,000 muertes por día de hambre o 100 millones de muertes al año contra las 6,2 millones de las muertes supuestas por Covid . Pero esto ningún medio vendido a la agenda se lo dirá . Los efectos colaterales que se han visto en las vacunas en casos de miocarditis en jóvenes , es algo innegable lo increíble es como ver que las personas la mayoría lo acepta sin chistar . El punto es que esta información es muy rara que la mire en los medios propagandísticos de la Elite. En Guatemala todavía hay mucha gente que mira CNN , uno de los medios de desinformación mas descarado y volcado a la agenda global que existe.

Al entender la agenda de propaganda que tienen estos mega conglomerados, es importante exigirle a el Señor Presidente, que debe de mandar por un tubo el convenio de OMS. Así como mantener su postura al veto de la Ley de Vacunación ( otro caballo de troya ) y que ahora el Ministro Coma quiere volver a llevar al Congreso, apoyado por FUNDESA. Que vergüenza de verdad ! Habrá que ver y conocer la injerencia e intereses de Pfizer en este tema .

Si el ejecutivo no defiende la soberanía, como dijo defenderla en el caso de la fiscal.

Debemos pedir a todas las instituciones de justicia que intervengan generando la nulidad total de estas agendas, que destruirían nuestra soberanía. Y que ya con el experimento social generado por estos 2 años estaríamos a la merced los chapines de una Dictadura Global .

También varios empresarios han firmado el Pacto Global a través de los ODS, es importante que hagan sus agendas nacionales para mejorar todos los aspectos que se hablan en los objetivos. Pero sin agendas ocultas y no por préstamos baratos que empeñan la libertad de las siguientes generaciones . Este es el gran caballo de troya y la mayoría no lo ha visto .

Nada de lo que ha pasado es casualidad, los dueños de gran parte del mundo desde el Foro de Davos, han generado estas crisis. En su orden primero la crisis sanitaria para generar miedo y control , pasaportes sanitarios . Otras crisis que se generan misteriosamente como la energética, la de logística y la nueva crisis la alimentaria. La cual e vendrá y que lo estamos comenzando a ver con la leche de bebe en USA. Mientras que el casi dueño de la OMS Don Bill Gates compra un gran porcentaje de tierras cultivables en USA , al mismo tiempo en Australia ponen leyes para prohibir el cultivo personal .

Si usted no lo ha visto es hora de que abra los ojos y a nuestras autoridades pedirles que defiendan la soberanía del país y la CPRG. Puesto que lo que está en juego es la libertad de nuestros hijos y nietos . Guatemala debe salirse de todas estas agendas , comprenda que de firmar este acuerdo de la OMS , estamos a una Plandemia más, que vendrá y peor como lo dice DON BILL NOSTRADAMUS GATES , de perder Toda la Libertad. El año 1,984 de Orwell nunca estuvo tan presente. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Nuestro país debe blindarse y ser un agente de cambio en el mundo, con países que no quieran esta TIRANIA MUNDIAL que se avecina, BASTA YA !!!!!!!!!!!!!!!

SI TU SUELO LO AMENAZA INVASIÓN EXTRANJERA A MORIR O A VENCER LLAMARA ¡¡¡¡¡¡¡¡

