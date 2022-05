ANTICIPO DE UN CRIMEN. EL MALO HUYE SIN NECESIDAD QUE LO PERSIGAN

Preludios Opinionistas

Fue un día domingo soleado y de mucho entusiasmo, pero resultó esta fechoría desajustada a la verdadera verdad. Era como las tinieblas y el amanecer, con mañana sombría y delicada. Junto a la fogata estaban sentados el amigo y la amiga, soplaba sobre sus espaldas un viento friolento, la amiga tenía recogida la falda sobre sus hermosas piernas. Y al fin.

-Disculpe, no me siento cómoda con tu amistad, porque dicen qué hablas mal de los amigos (as) , incluso de mi también- expresó la amiga al amigo vecino-.

-De dónde sacó semejante cosa. ¿Dígame si algún día le he hablado mal de alguien? Inclusive, no tengo porque hablar mal de usted, ni lo he hecho ni lo haré. Considero que no debe imaginarse, ni pensar esas cosas, porque no acostumbro hacerlo, lo único que hago es defenderme de las adversidades de otros y otras, cuando el caso lo amerita, tengo ese derecho. Y, que barbaridad lo que me dice, no se fía de mi, nunca esperé semejante bajeza-inquirió el amigo-.

-Lo que sucede es que me tienen acosada con tantas cosas contra vos-repuso la amiga-.

-Reflexione. Comprenda, todo vino a raíz de su libro, lo hice fue con gusto y cariño, y ahora me gano estos sus gestos y expresiones. Por otra parte, con todo respeto, ¿usted cree qué yo me merezco todo cuánto me ha dicho?Para su conocimiento y demás efecto, al mismo tiempo que usted me bloqueó en el wassap, el susodicho cuentista, injustificadamente me bloqueó como que yo le hubiese hecho algo. Con mucho aprecio colaboré con él en sus presentaciones online gratuitamente. Eso me gané por ser sincero. A usted siempre le he respetado-airadamente respondió el amigo-.

-Si amigo, pero estoy un poquito decepcionada, por eso es saludable hablar las cosas, “estoy asombrada, pero ni modo, por eso hay hasta muertes por habladurías, chismes”– comentaba la amiga-.

-Desafortunadamente, usted está mal informada y se ha pasado de grosera conmigo. Me ha dicho cosas, desacertadas alejadas de la verdadera realidad, que vergüenza por usted. Que interpósitas personas no la manipulen Y, para que se aclare aún más, sólo con usted he tenido todos estos detalles fuera de la realidad. Mantengo y sostengo, que el susodicho escritor cuentista, le endulza a diario, como manera de manipulación contra mi, y a saber contra quienes más, de manera supra sutil, por puro gusto o mejor dicho por celo profesional de su libro, y fue por eso que me bloqueó él, a la misma vez que usted me bloqueó en el wassap, porque seguramente se sintió mal parado, por lo de si libro, y le corregí detalles desajustado de diferenciación en algunas páginas de su libro-le explicaba el amigo-.

-Estoy conociendo mejor a las personas, en fin ese es el mundo-remarcó la amiga-.

-Ponga mucha atención: Le reitero. No tengo porque hablar mal de usted, a lo mejor serán otros, nunca hablo mal de ninguna dama. Sopese. Usted me bloquea y me bloquea el susodicho escritor cuentista, que puedo pensar o qué podrían pensar otras personas, si les sucede eso, que están compadre hablado. Usted todavía es valiente en dialogar, escribirme, en cambio ese escribano mete cuentos huyó: “EL MALO HUYE SIN NECESIDAD QUE LO PERSIGAN”, por ello me bloqueó. Algún día se va a dar cuenta quienes la estiman, ojalá no sea muy tarde. Usted es una mujer inteligente discurra, hable con su familia, otras amistades y le dirán sus criterios, para que no siga perdida en los laberintos de su mente. Da la impresión, que usted, no se estima. Rememore, apenas la conozco, y por ende desconozco de su vida. Le solicito me desbloquee del wassap, eso fue grosería de su parte. Concluyo. Recuerde. Sosteníamos conversaciones amables. Hasta me siento agradecido que me enviaba libros en pdf., en todo esto hay un mal entendido de usted y por otra parte mal intención del “susodicho escritor mete cuento”, y eso usted lo sabe, da la impresión que es en balde Psicóloga No es justo vaya a perder mi amistad por su incomprensión. Sabe no se siente cómoda porque ha pensado lo que no es. DIGAME EN DOS PALABRAS QUE LE HE HECHO YO. HE SIDO DEMASIADO BURDO-concluyó el amigo-.

-La amiga en ese momento se puso a llorar y respondió si que lo sé. No aguanto esta vergüenza. Hasta podría catalogar toda esta trama como un “anticipo de un crimen”. Y tienes razón “El malo huye sin necesidad que lo persigan”. Ese escritorcito mete cuentos huyó bloqueándote, mientras yo no porque todavía entablamos conversación, además es un vil adulador, tienes razón diario se comunica contigo, me tiene acosada.

-Amén-respondió el amigo-.

Lea más sobre el autor: CARRUAJE DE LA MUERTE

Like this: Like Loading...